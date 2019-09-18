 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
10:13 19.09.2019

18 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации положений Конституции о праве граждан проводить народные курултаи. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
По его данным, в соответствии со статьей 52 Конституции граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения.
"Они вправе проводить народные курултаи по вопросам, имеющим государственное и общественное значение. Кроме того, народные курултаи являются исторической традицией кыргызов. Однако на сегодня в стране нет законодательного акта, который регулирует порядок формирования и деятельности в стране народных курултаев", - говорится в сообщении.

На заседании рабочей группы депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев презентовал участникам инициированный им законопроект о курултаях. Он предлагает закрепить три вида народных курултаев:
- местного сообщества айыльного округа или города;
- местных сообществ района, области, городов Бишкека и Оша;
- курултай народа Кыргызстана.
"Их решения будут иметь консультативный и рекомендательный характер для органов государственной власти и местного самоуправления. При этом они могут реализовываться президентом, Жогорку Кенешем и правительством, а также органами МСУ и местными госадминистрациями. При избрании делегатов курултая предусматривается принцип постоянной ротации. Это значит, что на каждый курултай будут проводиться новые выборы делегатов. При этом право на их избрание принадлежит только гражданам, проживающим на соответствующей территории айыльного округа, района, города или области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие представляемого проекта закона о народных курултая создаст правовую базу для углубления и расширения процесса дальнейшего совершенствования демократии в стране, усиления гарантий защиты прав и свобод граждан, развития гражданского общества и придаст им новое качество.

Источник - 24.kg
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