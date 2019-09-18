США поставили торговую войну с Китаем на паузу, - П.Акопов

10:16 19.09.2019

19 сентября 2019, Петр Акопов



Пока все внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, Дональд Трамп сделал неожиданное признание, относящееся к ключевому конфликту наших дней – американо-китайскому. Президент США признал, что в торговой войне с Пекином нет шансов достичь соглашения в ближайший год. Но это не плохая новость, а хорошая.

Торговую войну с Китаем Трамп анонсировал еще в ходе своей избирательной кампании – потому что "Китай грабит США на полтриллиона долларов в год", хотя в реальности торговый дисбаланс был ощутимо меньше. Но став президентом, Трамп пообещал сделать все для его сокращения, заставив Китай подписать новое соглашение о торговле.



Китайцы формально не отказывались, но переговоры шли очень сложно, то срываясь, то возобновляясь. При этом товарооборот продолжал расти, да и дефицит не думал снижаться. С начала 2018 года Трамп стал повышать пошлины на китайские товары. Пекин отвечал симметрично, хотя и в несколько меньшем объеме. Началась торговая война, углубления которой испугался весь мир, ведь конфликт двух крупнейших мировых экономик неизбежно сказывается на самочувствии всех рынков, а значит и национальных экономик.



При этом и весь 2018 год товарооборот США и КНР по инерции продолжал расти, а дефицит вообще увеличился до рекордных за 10 лет 323 миллиардов. Но уже в этом году начался спад: за первые семь месяцев товарооборот упал на 13 с лишним процентов (но американский дефицит все равно не уменьшился).



Китайцы согласны были пойти на отдельные уступки, но вовсе не в том масштабе, что требует Трамп. Переговоры о новом торговом соглашении зашли в тупик, и все боялись, что в своем давлении на Пекин Трамп дойдет до того, что обложит повышенными тарифами вообще все китайские товары (часть которых еще не попала под торговую войну).

Однако Трампу не нужна война ради войны. К тому же он, похоже, окончательно убедился, что китайцы не прогнутся.



Прекратить войну или просто отказаться от требования нового торгового соглашения нельзя: выравнивание торгового дисбаланса в американо-китайской торговле – это важнейшая составляющая экономической философии и программы Трампа. Он будет переизбираться под теми же лозунгами – вернем Америке частично ушедшее в Китай производство, перестанем быть рынком для сбыта китайских товаров. Но как объяснить не только сохранение прежнего дисбаланса, но и отсутствие нового соглашения по торговле?



Дональд Трамп придумал – во вторник он заявил, что все дело в том, что китайцы ждут его поражения на выборах 2020 года, поэтому и тянут с заключением соглашения:

"Думаю, что сделка может быть скоро – возможно, до выборов или через день после выборов. Если это после выборов, то речь, с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает...

Китай думает, что я с легкостью одержу победу. И они обеспокоены, так как я им сказал, что после выборов это будет намного хуже, чем сейчас. Я им это сказал. Хотели ли бы они победы кого-то другого? Абсолютно!"

Таким образом Трамп пытается убить сразу двух зайцев – внутриполитического и внешнеполитического.



Американскому избирателю он обещает, что если Китай не заключит новое торговое соглашение до ноября 2020-го, то потом ему придется пойти на еще более худшие условия. То есть переизбравшийся Трамп будет страшен в своем гневе и решимости защищать американские интересы, превзойдя даже самого себя образца первого срока. Голосуйте за Трампа – тем более, что даже китайские лидеры уверены в том, что его переизберут.

А китайскому руководству Трамп угрожает углублением торговой войны, призывая поторопиться, пока он не вступил в свой второй срок.

Избиратели поверят, тем более при Трампе идет ощутимый экономический рост, и он в самом деле бьется за интересы рядового американского работяги. Другое дело, что главный враг тут не Китай даже, а транснациональные американские корпорации.



Китайские вожди не испугаются, но трезво оценивая ситуацию и понимая более чем высокую вероятность переизбрания Трампа, действительно будут склоняться к заключению торговой сделки до конца его первого срока. Тем самым они облегчат ситуацию и себе, и невольно помогут переизбранию Трампа.

Таков расчет американского президента. И он в целом имеет хорошие шансы оправдаться. Ради этого Трамп фактически готов пойти на замораживание торговой войны, а как иначе можно расценить его слова о том, что Китаю нужно успеть заключить сделку до американских президентских выборов?



Услышав такое, и так неуступчивые китайцы будут тянуть до самого конца, то есть до октября 2020 года. Если, конечно, Трамп в какой-то момент не передумает и не решит, исходя уже из внутриполитических соображений, пойти на компромисс, чтобы заключить торговое соглашение за несколько месяцев до выборов (с тем, чтобы к ноябрю его эффект уже начал сказываться на американской экономике).

В любом случае сейчас Трамп, по сути, поставил американо-китайскую торговую войну на паузу,



публично объявил о ее приостановлении, обозначив крайний срок подписания соглашения.

Для мировой экономики и политики это могло бы стать крайне воодушевляющей новостью – ведь столько ужасных последствий от разрастающегося американо-китайского торгового конфликта было предсказано политиками и аналитиками за последние годы. Но звона литавр не слышно, потому что никто не хочет оптимистических новостей, всем нужны только страшные и пугающие прогнозы.