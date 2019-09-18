Ташкент. Тулкин Абдусаттаров возглавил Агентства по интеллектуальной собственности, Рахим Хакимов - ТашГЮУ

10:54 19.09.2019

Назначены заместители министра юстиции

Замминистра юстиции и ректором Ташкентского государственного юридического университета стал Рахим Хакимов, замминистра юстиции и директором Агентства по интеллектуальной собственности - Тулкин Абдусаттаров.



Заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета назначен Рахим Расулжонович Хакимов, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.



На этом посту он сменил Есемурата Каньязова, назначенного в конце августа заместителем директора Агентства интеллектуальной собственности при Минюсте.

Рахим Хакимов (1983 г. р.) - выпускник Наманганского государственного университета (2003) и Ташкентского государственного юридического университета (2005). До назначения работал председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты.

Заместителем министра юстиции - директором Агентства по интеллектуальной собственности при Минюсте назначен Тулкин Сайфуллаевич Абдусаттаров.



Тулкин Абдусаттаров (1978 г. р.) - выпускник Самаркандского государственного университета (1999), Университета мировой дипломатии и экономики (2003) и Национального университета Узбекистана (2007). С марта возглавлял Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам в Закпалате.