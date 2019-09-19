Долго думал? КазПолупрез Токаев переименовал "оралманов" (казахов-возвращенцев) в "кандасов"

11:10 19.09.2019

Токаев поручил отказаться от слова "оралман"

Вместо это следует использовать слово "Қандас".



Фото : Акорда

19 сентября 2019, 13:21



Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман", передает Zakon.kz.

Вместо это следует использовать слово "қандас".

С казахского языка қандас переводится как единокровный.



- Как я говорил ранее, надо отказаться от слова Оралман в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина Қандас. Жеті атасын білетін халыққа Қандас деген ұғым жарасады, - сказал Токаев.



Как я говорил ранее, надо отказаться от слова Оралман в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина Қандас. Жеті атасын білетін халыққа Қандас деген ұғым жарасады.

- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 19, 2019