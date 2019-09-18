Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"

11:14 19.09.2019

72% россиян недовольны миграцией в страну. Откуда такие настроения и что с ними делать - поспорили известные журналисты Олег Кашин и Николай Сванидзе



РОМАН ГОЛОВАНОВ



Почти три четверти россиян (72%) уверены, что власть должна ограничить поток мигрантов в нашу страну. Об этом говорят данные опроса "Левада-центра". Вот какие цифры приводят социологи:



Но если мы ограничим мигрантов, пойдут ли русские работать строителями и дворниками?



Об этом в "КП" поспорили журналист Олег КАШИН и публицист Николай СВАНИДЗЕ.



КП: Почему так выросло число недовольных мигрантами?



Кашин: Недовольных жизнью, я бы сказал. Почему оно выросло - ну так и жизнь стала ощутимо труднее за последние годы. Конечно, в таких условиях раздражающими факторами становятся даже те вещи, которые еще вчера никого не смущали. А среднеазиатская миграция в этом смысле и в лучшие годы была первым на очереди раздражителем, и тут объективные социально-экономические причины ("они занимают наши рабочие места!") естественно переплетаются с эмоциональными ("толпа у мечети и перекрытый проспект Мира"). Странно ждать, что при всем этом отношение к мигрантам останется на уровне прошлых лет.



КП: Если отказаться от мигрантов, кто заменит их на местах дворников, таксистов, грузчиков?



Кашин: Как будто в России нет безработицы, и как будто трудоспособные люди в малых городах сходят с ума от обилия высокооплачиваемых работ. Нет, не сходят.



Вот бы был в России такой закон. Начинаешь стройку - объяви: нужны каменщики, штукатуры, крановщики. Пришло сто человек по объявлению - двадцать граждан России, восемьдесят иностранцев. Обеспечил тех двадцать работой, больше русских нет - тогда зови узбеков. Но если прямо с них начинаешь - штраф или тюрьма, и еще пусть ФСБ тебя проверит - может, ты узбекско-таджикский шпион?



Сванидзе: Нет, сейчас русские уже не пойдут работать на места мигрантов. Те самые люди, которые недовольны мигрантами, вовсе не намерены их заменить. Хоть 72% требуют, хоть 99%. Если отказаться от мигрантов, то некому будет мести улицы и строить дома. Когда говорят про отказ от мигрантов, никто не собирается уравнивать зарплаты. Властям и бизнесменам выгодно иметь дешевых мигрантов, а не разленившихся свойственных граждан. И еще - у нас серьезные демографические проблемы. Об этом не нужно забывать. У нас просто не хватит своих граждан, чтоб заменить мигрантов. Выходит, они заменяют нас. А мы недовольны, они нам не нравятся, потому что говорят с акцентом, потому что у них другая религия. Но на самом деле мигранты нам не нравятся, потому что мы недовольны собственной жизнью.



КП: Какая опасность для нас в росте числа мигрантов? Культурная? Работает ли в России плавильный котел наций?



Кашин: Плавильный котел по-советски (а модель национальных отношений у нас советская) - это когда самобытность всех народов свято оберегается и культивируется, и только один народ подвергается всевозможным экспериментам. "Ваня, мы строим новую многонациональную общность, начнем с тебя, ты теперь не русский, а непонятно кто". "Эй, а почему с меня? Начните с кого-нибудь другого".



Но "опасности от мигрантов" не существует. Советскую национальную политику и коррупционные схемы все-таки не мигранты придумали, да? Вот с тех, кто придумал, и надо спрашивать.



А если хотите страшилок, вспомните, как русское правительство во время Первой мировой войны строило железную дорогу в Мурманск. Рабочие руки были на фронте, пришлось везти китайских рабочих - ну и потом, как понимаете, "ходя" (как тогда в России в обиходе называли "своих" китайцев, - ред) стал образцовым большевиком.



В моем детстве была загадка - что быстрее всего? Мысль. Вот то время, которое потребуется, чтобы признать проблему - это и есть срок, за который произойдут перемены. Моментально!



Сванидзе: А что такое русская культура? Если кто-то читал Пушкина, он так и будет его читать. А если кто-то ругался матом, то он продолжен материться. И не важно - работает рядом таджик или нет. Если мигранты не будут перевариваться, то они никак не повлияют на нашу культуру. Они будут жить обособленно. Если мы их переварим, то своей численностью они могут еще на что-то повлиять. Но наша российская культура уже частью и татарская, и чувашская. Если к ней еще прибавится культура таджикская - я ничего плохого не вижу.



ВОПРОС ДНЯ



Если мы откажемся от мигрантов, кто будет выполнять их работу?



Олег СИРОТА, сыровар:



- У нас на ферме в Истре половина - местные люди, другая половина - русские из ДНР. Мигрантов из Средней Азии надо замещать русскими, которые живут в республиках бывшего СССР. Пока они не готовы ехать - гражданство приходится ждать годами. Им нужно сделать упрощенную процедуру получения паспортов России.



Сергей СМИРНОВ, политолог, Ростов-на-Дону:



- Претензии "понаехали тут..." - это реакция на выходцев из Средней Азии. Но если от них отказаться, кто будет уборщицами, дворниками и разнорабочими, лично мне непонятно.



Фазлидин, штукатур из Таджикистана, Новосибирск:



- Вряд ли россияне захотят избавиться от нас. Вот есть парень Ваня, он в ЖЭКе руководит. Мы же друг другу не мешаем. Наши ребята тут и грузчиками трудятся, и на стройке... Ваня эту работу не возьмет, и даже не из-за денег, а просто не захочет.



Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:



- Гуляет такой миф, будто таксисты-мигранты в столице заколачивают по 110 тысяч. Они получают в два раза меньше, работают без сна и выходных, еще и за съем квартиры платят...



Петр ШКУМАТОВ, координатор движения "Синие ведерки":



- Мигранты готовы жить в подвалах, скудно питаться, получать 20 - 30 тысяч, работая таксистами. Москвичи не согласятся так. Вот водителям автобусов платят больше, и среди них много москвичей.



Игорь БЕЛОБОРОДОВ, демограф, социолог:



- То, что миграция у нас избыточна, понимают все. Но победить ее и дать наконец-то возможность работать местному населению мешают преступные кланы, лоббирующие выгодные им законы и инструкции.



Андрей ЛУНЬКОВ, бывший сотрудник МВД:



- Со всей страны стекаются сообщения об изнасиловании мигрантом ребенка, инвалида, пенсионерки. И никакими - даже нелегальными публичными домами - часть мигрантов от таких преступлений не излечить. Они не нацелены как-то устраивать свою семейную жизнь в России и даже все заработанное пересылают к себе на родину.



Алексей ХОХЛОВ, глава крестьянского хозяйства, Орловская область:



- Пока в Москве вопят из-за избытка мигрантов, в глубинке рабочих рук не хватает. Нет, мужиков можно найти, но работать они не хотят - пьют безбожно. Вторую неделю обиваю пороги миграционной службы - ищу приезжих. Надежда на них.



Александр, слушатель Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM):



- Надо сделать, как при СССР было, - квота. Условно один армянин, один таджик, один грузин должны быть в условном цеху. Но и платить все налоги они обязаны наравне с нами!