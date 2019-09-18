 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.09.2019
11:50  США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:45  Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
11:43  Айнур Курманов: Китай действует в Казахстане как колонизатор, грабитель и поработитель
11:24  Таджикистан. Окончательный крах политико-идеологической платформы ПИВТ
11:14  Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"
11:10  Долго думал? КазПолупрез Токаев переименовал "оралманов" (казахов-возвращенцев) в "кандасов"
11:07  Москва пригласила Турцию в космос, - "Взгляд"

10:54  Ташкент. Тулкин Абдусаттаров возглавил Агентства по интеллектуальной собственности, Рахим Хакимов - ТашГЮУ
10:44  Американский спецназ поможет прибалтам найти национальную идентичность, - ВПК
10:16  США поставили торговую войну с Китаем на паузу, - П.Акопов
10:13  В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
10:04  Правящая в Киргизии СДПК потеряла печать и уставные бумаги. Трусы на месте?
09:45  Как японские самураи огребли у Хасана в 1938-м (уроки истории)
09:28  Украинская политическая гимнастика: президент "на шпагате", - А.Ганжа
09:21  Елбасинда курирует всемирный религиозный шабаш
08:52  КазГенпрокуратура конфисковала имущество самого крупного мошенника в истории страны - депутата-девелопера Тайжанова
08:48  ОДКБ для России – музей Советского Союза. Троянская кавалерия, - А.Храмчихин
08:30  О причинно-следственной связи интернета и протестов и новые вызовы Казахстану, - Е.Ертысбаев
08:24  Эр-Рияд нашел фальсификации в "нефтяных" атаках. Иран обвинили в попытке скрыть место запуска ракет и дронов
06:25  "Роснефть" укрепляет позиции в Индии
02:58  Тимур Бекмамбетов запускает очередной проект в screenlife-формате: хоррор "Воскресшие"
00:55  Трамп накажет Иран новыми санкциями. США считают Тегеран ответственным за атаки на саудовские НПЗ, - "НГ"
00:38  Афганцы не позволят талибам вернуть страну в каменный век, - Г.Джанбаз
00:30  Афганистан между джихадом и переговорами, - С.Тарасов
00:26  Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана. Новации от КазДурьПартии "Нур-Отан"
00:25  Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН
00:01  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-5 (полемика), - Б.Мусаев
Среда, 18.09.2019
23:04  Закат рассвета. Казахский транзит уткнулся в... аптеку, - В.Хлюпин
21:46  Мля-бля... КазПолуПрез Токаев прокомментировал разгром своего аппарата и правительства
21:43  Поэт О.Сулейменов наградил КазЕлбасы самоучрежденной медалью
21:19  Новым советником Трампа по нацбезу стал Роберт О"Брайен
19:03  Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
18:54  В КазПравительстве передвинули единственного "русского" - вице-премьером по промышленности стал хохол Скляр
18:46  Расколбас КазКабмина: Тлеуберди - новый МИД, Атамкулов - министр индустрии
18:43  Елбасы заподозрил в недобром К.Кушербаева и задвинул на почетно-ничтожную позицию Госсекретаря
18:36  В Нур-Султане полный чехардак. Администрацию Президента возглавил 4-й с начала года персонаж - Ерлан Кошанов
18:27  Российский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды Humo
18:24  Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400, - П.Акопов
14:16  Вышли в свет мемуары супер-разоблачителя Эдварда Сноудена "Личное дело"
14:06  Иман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компромата
14:02  Август смертей в Афганистане, - ВВС
14:01  Мог ли снежный человек погубить туристов на перевале Дятлова
13:57  Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху. Выборы в Израиле - кандидаты идут вровень, - Э.Байназаров
13:54  Россия бросает пить, - митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов)
13:52  Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике, - Дм.Мигунов
13:50  Опал ли Opal? Бить европейцев их собственным газовым оружием, - А.Анпилогов
13:29  Исправленному верить: как в Германии пытаются "приручить" исламских радикалов, - В.Добрынин
11:10  Для участия в крупномасштабных военных учениях Китай отправляет в Россию целую армию, - The Diplomat
11:06  Альянс Китая и России стал причиной сложных геополитических танцев.., - Дж.Дорси
10:09  КазГенпрокуратура продолжает преследовать беглых VIP-мошенников Аблязова и Храпунова
09:45  РосОлиграх Дерипаска подал в суд на западные СМИ. Из-за статей о его борьбе с ташкентскими магнатами братьями Черными
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"
11:14 19.09.2019

72% россиян недовольны миграцией в страну. Откуда такие настроения и что с ними делать - поспорили известные журналисты Олег Кашин и Николай Сванидзе

РОМАН ГОЛОВАНОВ

Почти три четверти россиян (72%) уверены, что власть должна ограничить поток мигрантов в нашу страну. Об этом говорят данные опроса "Левада-центра". Вот какие цифры приводят социологи:

Но если мы ограничим мигрантов, пойдут ли русские работать строителями и дворниками?

Об этом в "КП" поспорили журналист Олег КАШИН и публицист Николай СВАНИДЗЕ.

КП: Почему так выросло число недовольных мигрантами?

Кашин: Недовольных жизнью, я бы сказал. Почему оно выросло - ну так и жизнь стала ощутимо труднее за последние годы. Конечно, в таких условиях раздражающими факторами становятся даже те вещи, которые еще вчера никого не смущали. А среднеазиатская миграция в этом смысле и в лучшие годы была первым на очереди раздражителем, и тут объективные социально-экономические причины ("они занимают наши рабочие места!") естественно переплетаются с эмоциональными ("толпа у мечети и перекрытый проспект Мира"). Странно ждать, что при всем этом отношение к мигрантам останется на уровне прошлых лет.

КП: Если отказаться от мигрантов, кто заменит их на местах дворников, таксистов, грузчиков?

Кашин: Как будто в России нет безработицы, и как будто трудоспособные люди в малых городах сходят с ума от обилия высокооплачиваемых работ. Нет, не сходят.

Вот бы был в России такой закон. Начинаешь стройку - объяви: нужны каменщики, штукатуры, крановщики. Пришло сто человек по объявлению - двадцать граждан России, восемьдесят иностранцев. Обеспечил тех двадцать работой, больше русских нет - тогда зови узбеков. Но если прямо с них начинаешь - штраф или тюрьма, и еще пусть ФСБ тебя проверит - может, ты узбекско-таджикский шпион?

Сванидзе: Нет, сейчас русские уже не пойдут работать на места мигрантов. Те самые люди, которые недовольны мигрантами, вовсе не намерены их заменить. Хоть 72% требуют, хоть 99%. Если отказаться от мигрантов, то некому будет мести улицы и строить дома. Когда говорят про отказ от мигрантов, никто не собирается уравнивать зарплаты. Властям и бизнесменам выгодно иметь дешевых мигрантов, а не разленившихся свойственных граждан. И еще - у нас серьезные демографические проблемы. Об этом не нужно забывать. У нас просто не хватит своих граждан, чтоб заменить мигрантов. Выходит, они заменяют нас. А мы недовольны, они нам не нравятся, потому что говорят с акцентом, потому что у них другая религия. Но на самом деле мигранты нам не нравятся, потому что мы недовольны собственной жизнью.

КП: Какая опасность для нас в росте числа мигрантов? Культурная? Работает ли в России плавильный котел наций?

Кашин: Плавильный котел по-советски (а модель национальных отношений у нас советская) - это когда самобытность всех народов свято оберегается и культивируется, и только один народ подвергается всевозможным экспериментам. "Ваня, мы строим новую многонациональную общность, начнем с тебя, ты теперь не русский, а непонятно кто". "Эй, а почему с меня? Начните с кого-нибудь другого".

Но "опасности от мигрантов" не существует. Советскую национальную политику и коррупционные схемы все-таки не мигранты придумали, да? Вот с тех, кто придумал, и надо спрашивать.

А если хотите страшилок, вспомните, как русское правительство во время Первой мировой войны строило железную дорогу в Мурманск. Рабочие руки были на фронте, пришлось везти китайских рабочих - ну и потом, как понимаете, "ходя" (как тогда в России в обиходе называли "своих" китайцев, - ред) стал образцовым большевиком.

В моем детстве была загадка - что быстрее всего? Мысль. Вот то время, которое потребуется, чтобы признать проблему - это и есть срок, за который произойдут перемены. Моментально!

Сванидзе: А что такое русская культура? Если кто-то читал Пушкина, он так и будет его читать. А если кто-то ругался матом, то он продолжен материться. И не важно - работает рядом таджик или нет. Если мигранты не будут перевариваться, то они никак не повлияют на нашу культуру. Они будут жить обособленно. Если мы их переварим, то своей численностью они могут еще на что-то повлиять. Но наша российская культура уже частью и татарская, и чувашская. Если к ней еще прибавится культура таджикская - я ничего плохого не вижу.

ВОПРОС ДНЯ

Если мы откажемся от мигрантов, кто будет выполнять их работу?

Олег СИРОТА, сыровар:

- У нас на ферме в Истре половина - местные люди, другая половина - русские из ДНР. Мигрантов из Средней Азии надо замещать русскими, которые живут в республиках бывшего СССР. Пока они не готовы ехать - гражданство приходится ждать годами. Им нужно сделать упрощенную процедуру получения паспортов России.

Сергей СМИРНОВ, политолог, Ростов-на-Дону:

- Претензии "понаехали тут..." - это реакция на выходцев из Средней Азии. Но если от них отказаться, кто будет уборщицами, дворниками и разнорабочими, лично мне непонятно.

Фазлидин, штукатур из Таджикистана, Новосибирск:

- Вряд ли россияне захотят избавиться от нас. Вот есть парень Ваня, он в ЖЭКе руководит. Мы же друг другу не мешаем. Наши ребята тут и грузчиками трудятся, и на стройке... Ваня эту работу не возьмет, и даже не из-за денег, а просто не захочет.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:

- Гуляет такой миф, будто таксисты-мигранты в столице заколачивают по 110 тысяч. Они получают в два раза меньше, работают без сна и выходных, еще и за съем квартиры платят...

Петр ШКУМАТОВ, координатор движения "Синие ведерки":

- Мигранты готовы жить в подвалах, скудно питаться, получать 20 - 30 тысяч, работая таксистами. Москвичи не согласятся так. Вот водителям автобусов платят больше, и среди них много москвичей.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, демограф, социолог:

- То, что миграция у нас избыточна, понимают все. Но победить ее и дать наконец-то возможность работать местному населению мешают преступные кланы, лоббирующие выгодные им законы и инструкции.

Андрей ЛУНЬКОВ, бывший сотрудник МВД:

- Со всей страны стекаются сообщения об изнасиловании мигрантом ребенка, инвалида, пенсионерки. И никакими - даже нелегальными публичными домами - часть мигрантов от таких преступлений не излечить. Они не нацелены как-то устраивать свою семейную жизнь в России и даже все заработанное пересылают к себе на родину.

Алексей ХОХЛОВ, глава крестьянского хозяйства, Орловская область:

- Пока в Москве вопят из-за избытка мигрантов, в глубинке рабочих рук не хватает. Нет, мужиков можно найти, но работать они не хотят - пьют безбожно. Вторую неделю обиваю пороги миграционной службы - ищу приезжих. Надежда на них.

Александр, слушатель Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM):

- Надо сделать, как при СССР было, - квота. Условно один армянин, один таджик, один грузин должны быть в условном цеху. Но и платить все налоги они обязаны наравне с нами!

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568880840
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №151
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Мажилис одобрил новшества по вопросам физкультуры и спорта
- Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
- Повестку VII Съезда мировых и традиционных религий обсудили в Нур-Султане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2019 года №691
- Рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции
- В МВД состоялась встреча министра внутренних дел с Чрезвычайным и Полномочным Послом США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  