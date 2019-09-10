Айнур Курманов: Китай действует в Казахстане как колонизатор, грабитель и поработитель

11:43 19.09.2019 С начала прошлой недели 2 сентября в Жанаозене в Мангистауской области начался бессрочный митинг против переноса китайского производства в виде 55 заводов на территорию Казахстана, которые внутри страны подаются пропагандой как "совместные проекты". После этого, в течение недели в 14 городах прошли митинги и пикеты с требованиями недопущения экспансии китайского капитала.



Бессрочный митинг в Жанаозене

Жанаозен стал эпицентром и зачинателем массовых движений, еще с момента крупных забастовок, начиная с 2008 года. Впервые именно там прозвучал лозунг национализации предприятий добывающей промышленности, находящихся в руках иностранных корпораций, под рабочим контролем. Пик рабочих выступлений пришелся на восьмимесячную забастовку нефтяников 2011 года, когда именно благодаря китайским менеджерам из АО "КаражанбасМунайГаз", отдавших распоряжение арестовать кассу, офис и документацию профсоюза, десятки тысяч рабочих были спровоцированы на массовую голодовку, а затем и на постоянный митинг на центральной площади в Жанаозене.

Последние крупные акции прокатились по Мангистауской области, начиная с февраля по апрель этого года, когда безработные и рабочие низкооплачиваемых профессий в сервисных компаниях совместно потребовали не только трудоустройства, но и увеличения минимальной заработной платы до 150-ти тысяч человек. Сначала люди начали собираться возле общежитий и записывать коллективные обращения к Назарбаеву, а затем уже организовали ежедневные митинги у акимата города.

Тогда уголовными делами, арестом двух активистов и административными преследованиями двадцати человек, угрозами увольнений родственников митингующим и выставлением дополнительного забора и постоянных постов ОМОНа возле акимата удалось на время загасить выступления. Главной движущей силой всех протестов с одной стороны была молодежь от 20 до 30 лет, а также квалифицированные нефтяники, уволенные еще во время забастовки 2011 года.

Проблема сплошной безработицы в регионе, где главными работодателями являются нефтедобывающие компании, а также ситуация с ужасными условиями труда на нефтепромыслах с участием китайского капитала не только не решались на протяжении десятилетий, но и были усугублены огромной разницей в оплате труда между местными и иностранными специалистами одинаковой квалификации.

Поэтому требование запрета строительства 55 китайских заводов на самом деле было лишь поводом для нового выступления жанозенцев, так как в рабочей среде и в широких народных слоях давно созрело негодование и желание изменения ситуации. То есть под подобными митингами в Мангистауской области Западного Казахстана лежали классовые причины и основы. При этом протест быстро политизировался и охватил другие регионы страны, поэтому этот мятежный город становится поистине центром инициирования массовых протестных движений во всем государстве.

Антикитайские акции лишь повод для выражения протеста всему нынешнему курсу

Сам лозунг недопущения переноса и строительства 55 китайских заводов лег на удобренную почву, так как общее недовольство многолетней неолиберальной социально-экономической политикой бюджетных сокращений социальных расходов, коммерциализации медицины, введения дополнительных прямых и косвенных налогов, обесценивания национальной валюты, приведшей к падению жизненного уровня казахстанцев, уже вырвалось наружу еще с начала мартовских митингов.

В действительности, казалось бы, отвлеченное требование отмены решения о переносе и строительстве китайских заводов, на самом деле лишь верхушка айсберга общей ненависти казахстанцев к иностранным корпорациям и придворным олигархам. Китайские корпорации наиболее нещадно из всех эксплуатировали и эксплуатируют казахстанских рабочих на самых грязных и низкоквалифицированных работах, хищнически добывая нефть, газ, редкоземельные металлы и другие стратегические материалы, нанося колоссальный вред местной экологии, заражая, реки, озера и Каспийское море.

Последняя массовая гибель рыбы в Урале, притоках Эмбы, и на Каспии тиражировались как блогерами, так и СМИ. Но наиболее существенным ударом стало обмеление многих водоемов и рек Западного Казахстана, связанного с заполнением пустот, образованный в результате неконтролируемой добычи со стороны, в первую очередь, китайских компаний, сконцентрированных в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Их деятельность уже приводит к опустыниванию и изменению ландшафта местности.

Непрекращающиеся техногенные катастрофы, и, в частности, на месторождении Каламкас в Мангистауской области весной этого года, были также восприняты болезненно казахстанской общественностью, а секретная передача самого крупного месторождения вольфрама в мире китайской государственной компании за спиной народа еще раз показало всем колониальный захватнический характер китайского капитала. Китайские государственные корпорации уже имеют до 40% активов нефтегазовых предприятий страны, контролируют нефтепереработку в лице Шымкентского НПЗ.

Грабительский характер экспансии китайского капитала

Посол КНР в Казахстане не только назвал участников митингов против переноса китайского производства смешными и наивными, но и попытался дезавуировать опасения, связанные с присутствием китайского капитала, заявив, что Поднебесная занимает лишь третье место по инвестициям после США и Нидерландов. Однако, зная официальную статистику министерства национальной экономики и МИДа, понимаешь, что все эти "иностранные инвестиции" из Нидерландов, являющейся офшорной зоной, имеют отечественное происхождение.

Через Голландию отмывались деньги придворных олигархов и членов правящей семьи, которые закачивались обратно в лакомые проекты с участием бюджета или в разработку новых месторождений на территории Казахстана под видом уже иностранных. Таким образом, реальный объем присутствия США и Китая в нашей стране как минимум уравнялось. Внешний долг РК перед КНР по разным оценкам составляет от 19 до 25 миллиардов долларов.

Еще более колоссальные размеры достигают инвестиции Поднебесной в инфраструктурные проекты на территории РК со строительством транспортных развязок, новых железнодорожных узлов и веток, сухопутных портов на границе с КНР, трубопроводов, автомобильных дорог Китай – Западная Европа. Общее количество китайских компаний составило на середину 2018 года 845, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Но наибольший скандал вызвала ратификация парламентом Казахстана в конце 2018 года соглашения об освобождении от налога на доходность китайских и совместных предприятий на территории нашей страны сроком на 10 лет.

Этим летом парламент утвердил соглашения правительств двух стран о предоставлении Казахстану со стороны КНР еще одного "дешевого кредита" на почти 800 миллионов долларов для оборудования пограничных переходов и других инфраструктурных проектов, которые фактически не будут уже возвращены. Этими "кредитами" и "инвестициями", которые расхищаются чиновниками, страна загоняется в долговую кабалу, за что приходится расплачиваться месторождениями, землями, активами стратегических предприятий.

Что же касается заводов, то еще в 2015 году правительство Карима Масимова заключило договор с Пекином о переносе 51 предприятия с территории Китая с уже имеющимся оборудованием и персоналом. Однако, об этом было сообщено устами премьера лишь год спустя, что вызывало в 2016-м году, наряду с планами продажи с аукциона 3 миллионов 400 тысяч гектаров земли сельхоз назначения частным и иностранным компаниям, волну "земельных митингов". При этом внутри Китая и для внешних мировых игроков этот процесс показывается казахстанскими чиновниками именно как перенос производства, а для общественного мнения в Казахстане подавалось местными СМИ как "новые совместные проекты".

Этим переносом производства китайские государственные корпорации достигали сразу нескольких целей, а именно: близость источников сырья, дешевая рабочая сила, наличие рынка ЕАЭС и близость к Восточной Европе, а также налоговые преференции и либеральное отношение казахстанского правительства к экологическим нормам. Это типичная политика империализма, который стремится не только к экспорту капиталов, но и грязного производства. В этой ситуации Китай выступает как колонизатор, поработитель и грабитель.

Антикитайские митинги могут запалить пороховую бочку

Казахстан уже превращен в абсолютную сырьевую колонию развитых капиталистических стран ЕС, США и Китая. При этом именно китайские аграрные корпорации через "совместные предприятия" арендуют и уже засеяли сотни тысяч гектаров рапсом, соей, подсолнечником и другими техническими культурами для нужд развивающейся промышленности СУАР.

В последующем во время своих последних интервью китайской прессе и в частности агентству Синьхуа Нурсултан Назарбаева назвал уже 55 "совместных проектов" в промышленности, что и стало поводом для протестных выступлений в Жанаозене, а затем в Актобе, Астане, Алматы, Семипалатинске, Актау, Таразе, Шымкенте, Уральске, Усть-Каменогорске, Караганде и других городах Казахстана. Ситуация выглядит довольно кисло на фоне предстоящего визита нового президента Касым-Жомарта Токаева, который должен показать китайским властям преемственность прежнего курса, подтвердить все прежние заключенные договора и получить новый кредит.

Все россказни, что данные выступления были выгодны самим казахстанским властям, поэтому якобы людей не разгоняют, пока не подтверждаются, так как митинги уже несут огромную угрозу трону в ситуации взрывного роста политического сознания широких слоев казахстанского общества, где с марта идут беспрерывные акции протеста. Да, власти стараются увести протест в сторону, засылают в толпу своих людей, мобилизуют группы блогеров и СМИ, которые стремятся дискредитировать протест, но пока все эти потуги безуспешны.

Эти протесты могут быстро перетечь в более опасные формы для существующего режима и это уже происходит. Так, 6 сентября уличные акции перетекли на предприятия, когда на месторождении Бузачи, находящегося на полуострове в северо-восточной части Каспийского

моря, началась забастовка нефтяников из числа граждан Казахстана, работающих в китайской компании SPT ТОО "М-Техсервис". Рабочие этого предприятия, которое занимаются бурением, освоением и ремонтом скважин, потребовали у работодателей из Поднебесной увеличения заработной платы.

Главным требованием бастующих было, чтобы их зарплата сравнялась с зарплатой китайских специалистов той же квалификации. Забастовка в итоге завершилась успехом и может стать примером для рабочих других предприятий добывающих отраслей, что затронет как западных инвесторов, так и своих олигархов кассиров.

Казахстан начинает бурлить с самых низов общества, с трудовых коллективов и главной причиной является вопиющая социальная несправедливость при распределении национального дохода, грабеж страны со стороны западных и китайских "инвесторов", которые ведут борьбу за передел влияния в стране и во всей Центральной Азии. Протест сейчас носит классовый характер и направлен против верхов, а не против конкретной нации, хотя сами лозунги удобно ложатся на традиционные вековые антикитайские настроения казахского народа.

Требование отмены решения о строительстве китайских заводов первичный лозунг, который подхватило общество, но борьба будет развиваться дальше и найдет свое продолжение в более радикальных формах и проявлениях. Сейчас важно сформировать ту политическую повестку, которая привела бы не к косметическим, а к реальным политическим и социально-экономическим преобразованиям, не к очередному переделу собственности и власти межу казахстанскими олигархами, а к возращению в руки народа всей крупной промышленности и богатств.

Это невозможно сделать без разрыва всех секретных и кабальных контрактов по недропользованию с Западными и Китайскими корпорациями, заключенных за спиной народа, без национализации предприятий добывающей промышленности и установления контроля трудовых коллективов. Рабочее движение должно сформировать не только свои классовые профсоюзы, но и политическую организацию, готовую навязать свою волю в этом вопросе и способную выдавить из страны иностранных "инвесторов" раз и навсегда!



Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана специально для News Front

10 сентября 2019, Источник - news-front.info

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