США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов

11:50 19.09.2019

Эта провокация сопоставима с "оружием массового уничтожения" Саддама Хусейна или катастрофой МН17

Атаки неизвестных дронов на нефтеперерабатывающие комплексы Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября вызвали множество вопросов.



И первый вопрос заключался в том, почему власти Саудовской Аравии ничего не сообщают о найденных остатках дронов-камикадзе, какие чаще всего используют повстанцы на Ближнем Востоке. В том числе и йеменские хуситы, взявшие на себя ответственность за нападение. Такие одноразовые аппараты дешевы, эффективны и не требуют специалистов для управления.



Хотя сложно вообразить, что в данном случае применялись примитивные дроны: они не в состоянии преодолеть расстояние около тысячи километров от йеменской границы до саудовского города Акбаик, близ которого расположены нефтеперерабатывающие комплексы. Даже если бы радиус действия дронов это позволял, они должны быть оснащены навигацией, которая при таких расстояниях полета закладывается в сложный электронный блок наведения, считывающий местность либо управляемый с помощью спутника.



По имеющимся в открытой информации данным, у хуситов подобных беспилотников нет. Нет у них и возможностей спутникового управления дронами. Более того, стратегических беспилотников пока не замечено и у Ирана, который, как утверждают в Вашингтоне, направлял удары по Саудовской Аравии.



О том, что к саудовцам прилетели не примитивные самоделки, говорит и тот факт, что были нанесены удары высокой точности. Все десять аппаратов действовали по единой схеме управления и достигли задуманного. Саудовская Аравия более чем в два раза сократила производство нефти, что резко подбросило мировые цены на черное золото. Такие военные удары под силу только хорошо оснащенным и сильным армиям.

Однако все эти соображения стали даже излишними, когда 17 сентября американские новостные агентства сообщили о секретных сведениях, якобы указывающих на то, что "за атакой стоит Иран".



"По сообщениям двух чиновников, имеющих доступ к секретной информации, атака на саудовские НПЗ географически происходила с иранской территории. Серия крылатых ракет с настильной траекторией полета была выпущена по ним как минимум из одного места. Эти разведывательные данные проясняют связь между атаками и Ираном… Должностные лица США рассматривают возможные международные санкции против Ирана совместно с союзниками как часть возможного ответа за атаки на Saudi Aramco, которые снизили ее продукцию на 5.7 млн. баррелей в день, или на 5% мировой переработки нефти", – сообщило агентство NBC.



А Трамп еще раньше объявил в "Твиттере", что "США готовы ответить, если будет официально установлено, кто стоит за атакой". Вышеуказанные должностные лица сообщили NBС, что у США имеются неотразимые доказательства старта ракет в виде снимков.

Тут же подключились саудовские представители, которые утверждают, что первые расследования указывают на следы иранского оружия в этой атаке.

Иран реагировал резко. Наряду с отрицанием причастности к нападению на Saudi Aramco, Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что никаких переговоров с Соединенными Штатами ни на каком уровне не будет (ранее ходили предположения о возможной встрече президентов США и Ирана в конце сентября).



Надо отметить, что с 2015 года Иран производит крылатую ракету большой дальности "Сумар" (Soumar), которая по своим характеристикам близка к российской ракете Х-55. Это изделие Иран получил контрабандным путем с Украины в начале 2000 годов. В принципе Иран мог бы попытаться произвести с помощью этого оружия атаку на Saudi Aramco, если бы не одно "но".

Зачем иранцам это нужно? Едва ли у трезвомыслящих иранских руководителей есть желание нанести крупный материальный ущерб своему давнему региональному противнику, чтобы навлечь на себя осуждение всего мира и подставить себя под удар.



А спутниковые снимки старта крылатых ракет можно изготовить в любом количестве. Нетрудно сфальсифицировать и привязку их старта к конкретным координатам. Технические возможности имитации старта безграничны. Ракеты могут быть запущены даже с кораблей ВМС США в Персидском заливе, пройти над базой США в Кувейте, распугав там морпехов, и взять курс на саудовский Акбаик, чтобы ударить по НПЗ с такой точностью, какой украинско-иранские "Сумары" без спутниковой навигации никогда не достигнут.

С точки зрения психологического эффекта, получаемого при такой провокации, она сопоставима с "оружием массового уничтожения" Саддама Хусейна или катастрофой МН17. Мировая общественность возмутится и даст Вашингтону карт-бланш на любые действия против Ирана.

Давно замечено: если какие-то негодяи в каком-то конце мира устраивают очередную катастрофу, то США чудесным образом уже подготовились к тому, чтобы им за это отомстить.

Американское кольцо вокруг Ирана сжимается все теснее…



Дмитрий СЕДОВ | 18.09.2019 |