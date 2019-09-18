 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.09.2019
15:00  Привез печеньки. Лидер каз-правящей "Нур-Отан" Байбек уговаривает шымкентцев-погорельцев прекратить голодовку
11:56  Таджикистан. Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки
11:55  Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники, - И.Кармазин
11:50  США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:45  Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
11:43  Айнур Курманов: Китай действует в Казахстане как колонизатор, грабитель и поработитель
11:24  Таджикистан. Окончательный крах политико-идеологической платформы ПИВТ

11:14  Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"
11:10  Долго думал? КазПолупрез Токаев переименовал "оралманов" (казахов-возвращенцев) в "кандасов"
11:07  Москва пригласила Турцию в космос, - "Взгляд"
10:54  Ташкент. Тулкин Абдусаттаров возглавил Агентства по интеллектуальной собственности, Рахим Хакимов - ТашГЮУ
10:44  Американский спецназ поможет прибалтам найти национальную идентичность, - ВПК
10:16  США поставили торговую войну с Китаем на паузу, - П.Акопов
10:13  В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
10:04  Правящая в Киргизии СДПК потеряла печать и уставные бумаги. Трусы на месте?
09:45  Как японские самураи огребли у Хасана в 1938-м (уроки истории)
09:28  Украинская политическая гимнастика: президент "на шпагате", - А.Ганжа
09:21  Елбасинда курирует всемирный религиозный шабаш
08:52  КазГенпрокуратура конфисковала имущество самого крупного мошенника в истории страны - депутата-девелопера Тайжанова
08:48  ОДКБ для России – музей Советского Союза. Троянская кавалерия, - А.Храмчихин
08:30  О причинно-следственной связи интернета и протестов и новые вызовы Казахстану, - Е.Ертысбаев
08:24  Эр-Рияд нашел фальсификации в "нефтяных" атаках. Иран обвинили в попытке скрыть место запуска ракет и дронов
06:25  "Роснефть" укрепляет позиции в Индии
02:58  Тимур Бекмамбетов запускает очередной проект в screenlife-формате: хоррор "Воскресшие"
00:55  Трамп накажет Иран новыми санкциями. США считают Тегеран ответственным за атаки на саудовские НПЗ, - "НГ"
00:38  Афганцы не позволят талибам вернуть страну в каменный век, - Г.Джанбаз
00:30  Афганистан между джихадом и переговорами, - С.Тарасов
00:26  Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана. Новации от КазДурьПартии "Нур-Отан"
00:25  Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН
00:01  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-5 (полемика), - Б.Мусаев
Среда, 18.09.2019
23:04  Закат рассвета. Казахский транзит уткнулся в... аптеку, - В.Хлюпин
21:46  Мля-бля... КазПолуПрез Токаев прокомментировал разгром своего аппарата и правительства
21:43  Поэт О.Сулейменов наградил КазЕлбасы самоучрежденной медалью
21:19  Новым советником Трампа по нацбезу стал Роберт О"Брайен
19:03  Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
18:54  В КазПравительстве передвинули единственного "русского" - вице-премьером по промышленности стал хохол Скляр
18:46  Расколбас КазКабмина: Тлеуберди - новый МИД, Атамкулов - министр индустрии
18:43  Елбасы заподозрил в недобром К.Кушербаева и задвинул на почетно-ничтожную позицию Госсекретаря
18:36  В Нур-Султане полный чехардак. Администрацию Президента возглавил 4-й с начала года персонаж - Ерлан Кошанов
18:27  Российский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды Humo
18:24  Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400, - П.Акопов
14:16  Вышли в свет мемуары супер-разоблачителя Эдварда Сноудена "Личное дело"
14:06  Иман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компромата
14:02  Август смертей в Афганистане, - ВВС
14:01  Мог ли снежный человек погубить туристов на перевале Дятлова
13:57  Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху. Выборы в Израиле - кандидаты идут вровень, - Э.Байназаров
13:54  Россия бросает пить, - митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов)
13:52  Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике, - Дм.Мигунов
13:50  Опал ли Opal? Бить европейцев их собственным газовым оружием, - А.Анпилогов
13:29  Исправленному верить: как в Германии пытаются "приручить" исламских радикалов, - В.Добрынин
11:10  Для участия в крупномасштабных военных учениях Китай отправляет в Россию целую армию, - The Diplomat
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:50 19.09.2019

Эта провокация сопоставима с "оружием массового уничтожения" Саддама Хусейна или катастрофой МН17
Атаки неизвестных дронов на нефтеперерабатывающие комплексы Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября вызвали множество вопросов.

И первый вопрос заключался в том, почему власти Саудовской Аравии ничего не сообщают о найденных остатках дронов-камикадзе, какие чаще всего используют повстанцы на Ближнем Востоке. В том числе и йеменские хуситы, взявшие на себя ответственность за нападение. Такие одноразовые аппараты дешевы, эффективны и не требуют специалистов для управления.

Хотя сложно вообразить, что в данном случае применялись примитивные дроны: они не в состоянии преодолеть расстояние около тысячи километров от йеменской границы до саудовского города Акбаик, близ которого расположены нефтеперерабатывающие комплексы. Даже если бы радиус действия дронов это позволял, они должны быть оснащены навигацией, которая при таких расстояниях полета закладывается в сложный электронный блок наведения, считывающий местность либо управляемый с помощью спутника.

По имеющимся в открытой информации данным, у хуситов подобных беспилотников нет. Нет у них и возможностей спутникового управления дронами. Более того, стратегических беспилотников пока не замечено и у Ирана, который, как утверждают в Вашингтоне, направлял удары по Саудовской Аравии.

О том, что к саудовцам прилетели не примитивные самоделки, говорит и тот факт, что были нанесены удары высокой точности. Все десять аппаратов действовали по единой схеме управления и достигли задуманного. Саудовская Аравия более чем в два раза сократила производство нефти, что резко подбросило мировые цены на черное золото. Такие военные удары под силу только хорошо оснащенным и сильным армиям.
Однако все эти соображения стали даже излишними, когда 17 сентября американские новостные агентства сообщили о секретных сведениях, якобы указывающих на то, что "за атакой стоит Иран".

"По сообщениям двух чиновников, имеющих доступ к секретной информации, атака на саудовские НПЗ географически происходила с иранской территории. Серия крылатых ракет с настильной траекторией полета была выпущена по ним как минимум из одного места. Эти разведывательные данные проясняют связь между атаками и Ираном… Должностные лица США рассматривают возможные международные санкции против Ирана совместно с союзниками как часть возможного ответа за атаки на Saudi Aramco, которые снизили ее продукцию на 5.7 млн. баррелей в день, или на 5% мировой переработки нефти", – сообщило агентство NBC.

А Трамп еще раньше объявил в "Твиттере", что "США готовы ответить, если будет официально установлено, кто стоит за атакой". Вышеуказанные должностные лица сообщили NBС, что у США имеются неотразимые доказательства старта ракет в виде снимков.
Тут же подключились саудовские представители, которые утверждают, что первые расследования указывают на следы иранского оружия в этой атаке.
Иран реагировал резко. Наряду с отрицанием причастности к нападению на Saudi Aramco, Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что никаких переговоров с Соединенными Штатами ни на каком уровне не будет (ранее ходили предположения о возможной встрече президентов США и Ирана в конце сентября).

Надо отметить, что с 2015 года Иран производит крылатую ракету большой дальности "Сумар" (Soumar), которая по своим характеристикам близка к российской ракете Х-55. Это изделие Иран получил контрабандным путем с Украины в начале 2000 годов. В принципе Иран мог бы попытаться произвести с помощью этого оружия атаку на Saudi Aramco, если бы не одно "но".
Зачем иранцам это нужно? Едва ли у трезвомыслящих иранских руководителей есть желание нанести крупный материальный ущерб своему давнему региональному противнику, чтобы навлечь на себя осуждение всего мира и подставить себя под удар.

А спутниковые снимки старта крылатых ракет можно изготовить в любом количестве. Нетрудно сфальсифицировать и привязку их старта к конкретным координатам. Технические возможности имитации старта безграничны. Ракеты могут быть запущены даже с кораблей ВМС США в Персидском заливе, пройти над базой США в Кувейте, распугав там морпехов, и взять курс на саудовский Акбаик, чтобы ударить по НПЗ с такой точностью, какой украинско-иранские "Сумары" без спутниковой навигации никогда не достигнут.
С точки зрения психологического эффекта, получаемого при такой провокации, она сопоставима с "оружием массового уничтожения" Саддама Хусейна или катастрофой МН17. Мировая общественность возмутится и даст Вашингтону карт-бланш на любые действия против Ирана.
Давно замечено: если какие-то негодяи в каком-то конце мира устраивают очередную катастрофу, то США чудесным образом уже подготовились к тому, чтобы им за это отомстить.
Американское кольцо вокруг Ирана сжимается все теснее…

Дмитрий СЕДОВ | 18.09.2019 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568883000
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №151
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Мажилис одобрил новшества по вопросам физкультуры и спорта
- Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
- Повестку VII Съезда мировых и традиционных религий обсудили в Нур-Султане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2019 года №691
- Рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции
- В МВД состоялась встреча министра внутренних дел с Чрезвычайным и Полномочным Послом США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  