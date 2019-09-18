Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники, - И.Кармазин

11:55 19.09.2019

В Бишкеке призвали на помощь военную авиацию России



Игорь Кармазин



Четверо убитых, десятки раненых, минометные и гранатометные обстрелы - стычка на границе Киргизии и Таджикистана выглядит как начало полномасштабной войны. Бой завязался около погранзаставы в Баткенской области Киргизии, поблизости от таджикского эксклава Ворух. Премьер-министры двух стран провели срочные переговоры и пообещали решить приграничные вопросы. "Известия" разбирались в причинах и возможных последствиях конфликта.



Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии

Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики



Четыре пулемета и контейнер



Столкновение произошло на участке границы между Баткенской областью Киргизии и Согдийской областью Таджикистана. Бишкек и Душанбе называют разные причины конфликта. По данным таджикской стороны, соседи без согласования начали возводить контрольно-пропускной пункт. Якобы киргизы "притащили четыре пулемета и контейнер". Бишкек же обвинил представителей сопредельного государства в строительстве некоего военного объекта.



Пограничные ведомства двух республик провели переговоры, но результатов они не дали. 16 сентября обстановка резко обострилась. МИД Киргизии утверждает, что конфликт спровоцировали военнослужащие Таджикистана, которые обстреляли из минометов и гранатометов киргизское село Максат. Его жители спешно покинули свои дома. Врачи позже подтвердили, что госпитализированные получили осколочные ранения.



Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы

Бойня в колонии закончилась гибелью десятков заключенных



Таджикистан придерживается другой версии произошедшего. "Киргизская сторона действовала вопреки соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250–300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли (поселения) Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск Таджикистана.



Перестрелка длилась несколько часов. С таджикской стороны погибли подполковник и двое рядовых, 12 человек пострадали. С киргизской стороны погиб боец спецназа, еще 13 человек получили ранения, один из них находится в коме.



После столкновения на место ЧП выехали представители спецслужб и правоохранительных органов двух стран. По телефону поговорили главы МИД. 17 сентября на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел" прошла встреча премьер-министров. Они высказались за активизацию работы по делимитации и демаркации границы. При этом в Бишкеке несколько десятков жителей Баткенской области попытались устроить митинг. Они выступили против передачи спорных земель Таджикистану, а также призвали перевести в регион российскую авиабазу.



Доза коррупции



Платок - дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами

Декольте и мини-юбки тоже под запретом



Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. В годы советской власти рубежам республик часто не придавали большого значения. Они чертились без учета этнического фактора, а исходя из неких хозяйственных соображений. После обретения независимости у новых государств появилось множество претензий друг к другу. До сих пор несогласованным между Киргизией и Таджикистаном остается 451 км границы, о принадлежности 70 участков ведутся споры. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы или претензий на элементы инфраструктуры, например, отрезки дорог, водозаборы, каналы.



Конфликты продолжаются много лет. Решить их, казалось бы, не так сложно. Достаточно делимитировать и демаркировать границу. Более успешные государства региона - Казахстан, Узбекистан - эту задачу решили. Киргизии и Таджикистану это сделать пока не удается. Стороны апеллируют к разным картам. Республики с трудом осваивают большие массивы документов. Бишкеку и Душанбе тяжело решиться на компромиссы. Если власти отдадут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этих жителей не интересует "другое место".



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев в беседе с "Известиями" говорит и о еще одной причине конфликтов. "Регион является очень важным транзитным пунктом для нескольких потоков контрабанды. Через киргизскую территорию реэкспортируются китайские товары и российские горюче-смазочные материалы. Через Таджикистан в Киргизию идет один из крупных потоков афганского наркотрафика. Контрабанда является, наверное, главной отраслью экономики региона. Государственные структуры с обеих сторон коррумпированы. Им и не выгодно устанавливать порядок на границе", - отмечает политолог.



Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж

Оказав сопротивление при задержании, экс-президент грубо нарушил Конституцию, считают власти



В нынешнем году конфликты на линии соприкосновения участились. Сценарий противостояния почти всегда одинаковый: жители не могут поделить спорный участок, бытовой спор становится приграничным конфликтом, в него вовлекаются военнослужащие. В итоге происходит столкновение. Политики двух стран делают вид, что пытаются урегулировать ситуацию, но дальше деклараций дело не идет. Ситуация успокаивается до следующего похожего эпизода. Например, в июле на месте нынешнего столкновения уже происходили беспорядки. Причиной была установка флагштока на спорной территории. В перепалке и последовавшей перестрелке пятеро получили ранения, один человек погиб.



"Нас ждет скорое возгорание войны"



Эксперты по-разному оценивают перспективы противостояния. Александр Князев считает, что стычки на границе будут продолжаться и дальше, но вряд ли перерастут во что-то более масштабное. "Да, государственные органы обеих сторон бездействуют. Но рядом находятся более сильные государства - Казахстан, Россия, Китай. Они вряд ли допустят серьезного ухудшения ситуации", - считает собеседник.



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что полномасштабное столкновение Киргизии и Таджикистана возможно. По его словам, многое зависит от первых лиц обеих стран. "А качество госуправления там крайне низкое. Таджикистан пережил в 1990-х кровавую гражданскую войну. В Киргизии каждое новое руководство хуже предыдущего. Власти занимаются только обогащением и сведением счетов. Меняется и население республик. Около половины жителей выросли уже после распада СССР. У этих людей больше агрессии, отвязности, они склонны к простым решениям", - отмечает эксперт.



По его словам, улучшения ситуации без вмешательства третьих сил ждать не стоит. "Все рычаги для решения споров есть у России. И в Киргизии, и в Таджикистане размещены российские военные базы. Все три страны входят в ОДКБ, среднеазиатские лидеры ориентируются на Москву. Но пока никакой реакции из Москвы не следует", - подчеркивает политолог. Вторым возможным инструментом урегулирования ситуации он называет Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входят Китай, Индия, Пакистан. "Одной из главных целей ее создания была как раз делимитация границ в Центральной Азии. Можно вернуться к истокам организации, воспользоваться имеющимся у нее миротворческим контингентом. Если этого не произойдет, то нас ждет скорое возгорание пожара войны", - считает Солозобов.