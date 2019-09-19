 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Привез печеньки. Лидер каз-правящей "Нур-Отан" Байбек уговаривает шымкентцев-погорельцев прекратить голодовку
15:00 19.09.2019

Байбек встретился с жителями проблемных объектов Шымкента

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Шымкент встретился с жителями ряда проблемных объектов города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

На расширенном заседании Политического совета Лидер "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу партии по решению конкретных проблем граждан во всех регионах страны, открыто говорить о проблемах и добиваться их решения на местах.

В первую очередь Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего в июне многоквартирного дома по улице Водопьянова, в котором проживало более 40 семей. По их словам, после ЧП местные власти пообещали построить новый дом, однако никаких документов предоставлено не было. Многие из них ранее объявляли голодовку. Сейчас они размещены в общежитиях и на съемных квартирах.

"Елбасы всегда говорит, что необходимо помогать людям, попавшим в трудную ситуацию, встречаться, решать проблемы. Поэтому первым делом мы приехали к вам. Понимаю ваши переживания. Аким города Ерлан Айтаханов еще раз публично заверил, что уже в ноябре планируется начать строительство нового девятиэтажного дома с завершением в конце следующего года. Партия будет держать на контроле этот вопрос и проследит, чтобы каждой семье были выданы все правоустанавливающие документы. Отдельно депутаты фракции будут контролировать качество работ и соблюдение сроков", – сообщил Бауыржан Байбек.

В рамках рабочей поездки Первый заместитель Председателя партии также посетил микрорайон Азат, присоединенный к городу в 2015 году. Посредством СМИ и соцсетей жители неоднократно жаловались на отсутствие центральных сетей электричества, газа и водоснабжения. Приехав на встречу, Бауыржан Байбек сделал замечание назначенному пару недель назад акиму района за попытку отговорить партийцев от посещения данного микрорайона.

"Замалчивание проблем – самый худший вариант работы", – сказал Лидер партии Нурсултан Назарбаев. Благодаря СМИ и соцсетям ни одна проблема не останется без нашего внимания. Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, мы должны быть "слышащим государством", оперативно реагировать на критику и конструктивные предложения граждан. Понятно, за один день всех проблем не решить. Зачастую инфраструктура не всегда поспевает за быстрым ростом территорий, но есть поручение Главы государства нивелировать неравенство между жителями различных районов. Депутаты партии "Nur Otan" должны знать проблемы каждого района, каждой улицы, встречаться с людьми и доносить их проблемы до местных властей. Как мне сообщили сегодня, уже в следующем году планируется приступить здесь к подведению инженерных сетей. Вместе с вами будем держать данный вопрос на общественном и партийном контроле", – отметил Бауыржан Байбек.

В этот же день в ходе внеочередной конференции партии "Nur Otan" новым председателем городского филиала был избран аким Шымкента Ерлан Айтаханов.

Кроме того, Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" провел незапланированный прием граждан и взял каждый вопрос на свой личный контроль.
19 Сентября 2019

Источник - Kazpravda.kz
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