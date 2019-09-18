Женис Касымбек перемещен из вице-премьера в акима Карагандинской области Казахстана

17:23 19.09.2019

Мамин представил нового акима Карагандинской области Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Кандидатуру Жениса Касымбека на пост акима Карагандинской области выдвинул Президент Касым-Жомарт Токаев. С февраля Женис Касымбек занимал должность заместителя премьер-министра. Ему 44 года, он уроженец Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор-дизайнер". В 2001 году окончил Евразийский государственный университет имени Гумилева по специальности "государственное и местное управление".Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в КазГАСА. В 1998 году стал главным специалистом ОАО "Темирбанк". С 1998 по 2000 годы - начальник отдела Комитета по антимонопольной политике РК. С 2000 по 2004 годы - директор Департамента водного транспорта МТК РК. С 2004 по 2005 годы - директор РГП "Актауский международный морской торговый порт". В ноябре 2005 года был назначен вице-министром транспорта и коммуникаций. С марта 2009 года был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. В марте 2014-го был назначен министром транспорта и коммуникаций.Также он был министром по инвестициям и развитию, затем стал главой Министерства индустрии и инфраструктурного развития.Является сыном руководителя Канцелярии Первого Президента Махмуда Касымбекова.