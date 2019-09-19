Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии, - Ж.Сабитов

18:33 19.09.2019 19 Сентября 2019

Автор: Жаксылык Сабитов



Историк, доктор философских наук, научный руководитель проекта ДНК-санжыра Жаксылык Сабитов рассказал АКИpress об исторических открытиях в регионе на основе генетики, об исторических мифах, развеянных генетикой, а также о состоянии исторической науки и новой идеологии Казахстана. Интервью публикуется в двух частях.

- Историки нашли новый инструмент - генетика. Какие возможности это открывает для них?

- Есть хорошая метафора - была наука об узорах на пальцах в 19 веке, это дактилоскопия. Знали, что эти узоры у каждого индивидуальны. Но когда ее начали использовать в криминалистике, раскрываемость преступлений увеличилась в 10-20 раз.

Генетика в истории - тоже самое. В истории есть куча загадок, которые мы не можем решить абсолютно. Генетика дает инструментарий историку, чтобы решить некоторые задачи. Например, есть захоронение какого-то человека. Историки, археологи на основе материальных вещей, способов захоронения, могут говорить о том, откуда он пришел. Но это все пока общие гипотезы. Генетика может точно сказать, откуда он пришел, кто его предки и кто его современные потомки. Плюс генетика позволяет посмотреть этнический состав любого народа, она является прикладным инструментом для реконструкции любых генеалогий. Сейчас при хорошем уровне развития базы данных, например, в Казахстане мы можем взять любого детдомовца и восстановить ему шежере (санжыру), то есть его генеалогию. Он ничего не знает о себе, но вся его история записана в его генах. Секвенируя его гены, мы можем четко сказать, какого он рода, какого племени, даже какого подрода. Если база будет совсем хорошая, найти его близких родственников. Хотя он может об этом не знать.



- Какие исследования были сделаны на основе палеогенетики в нашем регионе?



- Было сделано несколько исследований. Под нашим регионом я буду подразумевать степи Евразии, Центральной Азии. Был сделан анализ Ботайской культуры, это на севере Казахстана. Во-первых, развеяли миф, что приручение лошади произошло в Ботае. Сделали генетику ботайской лошади и выяснили, что это были лошади Пржевальского. Также были сделаны анализы двух ботайцев. Один из них является предком, среди кыргызов есть два рода - кызыл-аяк кыпчак и тору-айгыр кыпчак. Они потомки того человека, который жил в Ботае.

Есть данные по хунну, которые показывает, что они были разнонародными и уже к тому времени состоял из 24 племен и генетика у каждого могла быть разной. Есть захоронение хунны Эгийн-Гол, где аристократы лежат в третьем секторе. Там лежат близкие родственники кыргызских кыпчаков. Кыргызские подразделение кыпчаков кожомшукур, оманок, жартыбаш, жаманан являются близкими родственниками вот этого хунского захоронения Экингол.



Также интересно захоронение Минусинской котловины, откуда впоследствии возник Кыргызский каганат. Там лежит человек, который является близким родственником 45% современных кыргызов. Кто относится к гаплогруппе R1a, кыргызский субклад Z2125. Захоронения из царской долины Аржана и Аржана-2 (возле Тувы), это недалеко от Минусинской котловины, там тоже лежат предки кыргызов. Племена адыгыне, тагай, саруу, сарыбагыш, бугу, солто имеют близкого родственника, который там лежит.

Захоронение золотоордынского или монгольского аристократа в 13 веке в Карагандинской области Карасуир совпало с современными определенными кыргызами - родами монолдор, оргуу.



Сейчас мы имеем большой вал данных по палеогенетике. Он становится все больше и больше. Лет через 10 у нас уже будет детальная картина, кто, где, откуда пришел и кто, где лежит. К сожалению, нет палео ДНК у енисейских кыргызов. То есть мы имеем ДНК до енисейских кыргызов, которые совпадают с современными кыргызами, но ДНК енисейских кыргызов мы не имеем, потому что они практиковали сжигание тел умерших. Если определенная надежда, что не сжигали детей и мы найдем что-то новое про енисейских кыргызов.



- Какие были сделаны большие открытия среди тюркских народов за последние 2 года?



Опубликованы две очень хорошие статьи. В одной соавтором является Зайнолла Самашев. Это статья о саках-скифах. В ней говорится, что саки-скифы восточного Казахстана являются прямыми предками по аутосомным маркерам тюрков кыпчакской группы языков. Сюда входят казахи, кыргызы, алтайские/сибирские народы, чуть чуть казанские татары.

Также были сделаны их палео ДНК по мужской линии, он относится к гаплогруппе R1a, но это не кыргызский субклад, а братский для кыргызов. Сам кыргызский субклад был чуть восточней. Вот западная часть, в братском субкладе, потомки R1a, которых нашли в Берелии, они есть сейчас, например, в Актобе - это род косоле-табын, то есть казахский род.



Вторая статья тоже очень важная. Башкирский генетик Баязит Юнусбаев вместе с соавторами провели исследование аутосомных маркеров всех больших тюркских народов. Они использовали новую технологию появления (время) этногенетического коллектива. Что мы имеем в виду под этим временем? Это время, когда два-три компонента слились в этногенетический коллектив и он идентичен современным народам. По казахам, условно можно сказать, что как этногенетический коллектив появился в 13 веке. Смешивание огромного местного тюрко-кыпчакского компонента, который стал фундаментом, и пришлого восточно-азиатского, в котором были монголы, жалаиры, найманы, то есть как монголы так и тюркоязычные. Тут данные антропологии и историков теперь совпадают с данными генетиков. Получается, что казахи как этно-генетический коллектив возник в 13 веке, но называться казахами они начали позже. К концу 16 века их назвали казахами, в концу 17 века это название стало эндоэтнонимом, то есть они сами стали себя так называть.

Согласно исследованиям, кыргызы как единый этно-генетический коллектив, а по аутосомам кыргызы севера и юга не отличаются, мы видим мелкие отличия по Y хромосомам, которые не надо абсолютизировать, сложился в 1340 годы. В этом время произошло несколько вещей. Мы знаем про поход чагатайского хана Эльчагатая, который захватил в плен кыргызов, привел их из Иртыша и Алтая на территорию при Тянь-Шаня. Кыргызы, которые оказались здесь 1328-1329 годы, вмешались здесь с двумя компонентами - с кыпчакско-алтайскими племенами и с могулами. В 1340 году появилось государство Могулистан, в котором кыргызы играли большую роль. К сожалению, в истории не четко указано, что Могулистан, можно так сказать, одно из крупных государств, в составе которого кыргызы играли большую роль.



Если мы рассмотрим аутосомные маркеры кыргызов, то мы видим три больших компонента. Самый большой - это енисейские кыргызы, которые дали 40-45%, если мерить по мужским Y хромосомам. Второй компонент - это кыпчакско-алтайский компонент. Это кыпчаки, это найманы, ичкилики (булакачы) и т.д. Третий компонент - это могулы. Это люди, которые жили в Могулистане и сейчас они ничем не отличаются от кыргызов.

Процентное соотношение двух последних компонентов трудно сказать, потому что мы изучили хорошо северных кыргызов. Ичкилики и все остальные пока плохо изучены.



- Есть ли случаи, когда генетика опровергла давно устоявшие факты или мифы?



- В Кыргызстане существует группа сарт-калмак, которых весь 20 век дискриминировали, они даже скрывали свое происхождение. Калмаки - это враги Манаса, соответственно они враги кыргызов.

Сначала их исследовали калмыки, они приехали и думали, что они потомки калмыков, которые стали кыргызами. Когда они исследовали, выяснилось, что это не так. Совпадений оказалось очень мало, на уровне погрешности. Я приехал, начал общаться с сарт-калмаками, читать литературу. Оказалось, что среди сарт-калмаков очень много кыргызских племен. Есть кыпчаки, жетиген. Почему к ним добавилось слово сарт? Потому что к ним добавились потомки двух купцов-сартов, которые были вместе с кыргызами. Если брать историю, то получается так - группа кыргызов с двумя купцами сартами попали в Джунгарию, где жила определенное время, подверглась очень сильной культурной ассимиляции. Потом они вернулись в Кыргызстан, некоторые даже вспомнили свое племя. Сейчас мы их тестируем и они не отличаются от кыргызов. Ни с какими джунгарами они не совпадают. Есть люди, которые совпадают с ичкиликами, есть люди, которые совпадают с кыпчаками. Очень удивительно, сарт-калмаки оказались обычными кыргызами. Это пока главный миф, который был рассеян.



- Какие у вас сейчас планы или проекты, связанные с изучением истории при помощи генетики?



- Большие планы изучить кыргызов. Из всех народов Центральной Азии кыргызам очень повезло - у них есть шежире (санжыра) и генетика. Например, у казахов первую санжыру начали записывать в начале 19 века. Это плохо, потому что, когда ты передаешь что-то устно, вечно что-то забывается. Род кыпчаки потеряли поколений 7, а род жалаир вообще 10 поколений как минимум.

Кыргызам повезло. Когда они жили при Тань-Шане, они соседствовали с человеком, который в 15 веке записал всю санжыру. Самое интересное, что это санжыра уходят корнями в век 9-10-11. Это имеет огромное историческое значение. Это документ, который опубликован на персидском языке, в сочинении Мажму ат-Таварих. Даже если мы сравниваем санрыжу 15 и 20 века, то видно, насколько она усохла. Например, по Долон-бию 15-20 предков перечислено. По современному санжыра мы не видим, все они забылись.



Сочинение Мажму ат-Таварих начали вводить в научный оборот в 1960-е годы, потом тупо забыли. Мне кажется, что кыргызской Академии наук и кыргызских историков это просто необходимость, это один из самых больших источников по средневековой истории кыргызов, условно говоря 14-16 века. Без него реконструировать историю кыргызов невозможно.



Другие планы - мы хотим исследовать все кыргызские племена, посмотреть Y хромосомы, посмотреть аутосомы, митохондриальную ДНК. Нужно собрать большое количество ДНК. Мы нашли определенное количество финансирования. Это очень важно, потому что у кыргызов ситуация как у казахов - письменных источников очень мало. Но есть огромный плюс санжыры. Она зафиксирована у народа и наша цель показать, что это не миф и легенды, а реально существующая генеалогия. После того нас никто не будет обвинять, что у нас мало письменных источников, надо просто легитимизировать санжыра, как реальный источник по генеалогии и происхождению кыргызского народа.



Еще один момент. Если мы берем аутосомы и Y хромосомы для определения родства, то самый близкий народ для кыргызов - это южноалтайцы. Генетика бьется прямо сильно. Лингвисты говорят, что язык у них очень близкий. Язык на Алтае немного архаичный, потому что он там немного законсервировался. Вообще, южноалтайцев мы можем назвать алтайскими кыргызами. Есть алтайский писатель Бронтой Бедюров. Он приезжал и говорил, что он кыргыз, то есть он интуитивно понимал, что у вас общие корни. Мы взяли у него генетику и вышло, что она совпала с кыргызами из племен адыгыне-тагай и саруу. Прямо один в один. Это нам все нужно реконструировать, потому что у алтайцев с санжыра хуже, потому что они не помнят. Кыргызам нужно реконструировать этногенез южноалтайцев, посмотреть, как они пересекаются с современными кыргызами.



Также интересный вопрос про узбеков-лакайцев, которые говорят на очень близком языке к казахам и кыргызам. У нас есть дискуссии, кому по генетике они окажутся ближе. Есть одна версия, что они ближе к катаганам казахам, которые ушли к узбекам. Но мы также знаем, что катаганы сыграли большую роль в этногенезе кыргызов, то есть они представлены в разных родах. Изучение лакайцев и других подразделений узбеков позволит четко понять представление о происхождении народов всей центральной Азии. Мой коллега Рустам Абдуманапов из Томска протестировал двух узбекских кыпчаков. Они совпали с кыргызскими кыпчаками из рода жетикашка, который упоминается Мажму ат-Таварих, плюс они совпали с сарт-калмаками. Есть вот такие параллели, которые нужно изучать.



Казахи и кыргызы - это два опорных народа в регионе, когда можно поставить точку отчета для реконструкции этногенеза. У казахов и кыргызов есть санжыра, они помнят рода, вот у узбеков этого нет. Соответственно, мы можем реконструировать их рода, сравнивая относительно наших родов. Это касается и других народов региона.

Продолжение следует... Источник - kgcode.akipress.org

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