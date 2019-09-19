США хотят помешать Китаю избрать следующего Далай-ламу

19:18 19.09.2019

Конгресс ищет способ наказать Пекин



Владимир Скосырев

19.09.2019



Столица Тибета знаменита старинными буддистскими храмами.

Вашингтон вступает в спор с Пекином по поводу мистического обряда поиска наследника духовного лидера тибетцев. В Палату представителей Конгресса США внесен билль о наказании тех китайских чиновников, которые могут вмешаться в процесс отбора будущего первосвященника. Законодатели требуют также открыть консульство США в Тибете. Этому демаршу предшествовало одобрение Сенатом законопроекта о санкциях против функционеров КПК, которые причастны к арестам уйгуров в Синьцзяне. В КНР расценивают действия американских законодателей как покушение на суверенитет страны.



Билль, если получит одобрение как на Капитолийском холме, так и у Белого дома, запретит Пекину открывать новые консульства на американской земле до тех пор, пока Вашингтону не позволят создать свое дипломатическое представительство в Лхасе, столице Тибетского автономного района. Закон "укрепит поддержку со стороны США тибетского народа, который борется за права человека, религиозную свободу и подлинную автономию", – заявил член Палаты представителей Джеймс Макговерн, который внес законопроект.



Документ также провозглашает, что реинкарнация Далай-ламы – это религиозное решение, которое должен принимать тибетский народ. А китайские чиновники, которые вмешаются в процесс поиска и утверждения его наследника, должны быть наказаны. Как отмечает газета Taiwan News, билль выдвинули депутаты обеих палат.

Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира, живет в изгнании в Индии. Когда корреспонденту "НГ" довелось повидаться с ним в городке Дхарамсала, он посетовал, что побывал России, где много буддистов, только один раз. А повторить вояж не удается – Москва разрешения не дает. Разговор состоялся 10 лет назад. Годы бегут. Просветленному, как называют его верующие, – 84. Естественно, идут разговоры о том, кто же унаследует звание милосердного бодисатвы.



Традиционно наследника находят послушники, руководствуясь знаками свыше и своими видениями. Но в 2011 году МИД Китая заявил, что только правительство Пекина может контролировать процедуру назначения Далай-ламы. Никакой иной кандидат не будет признан. Таким образом, проблема обрела геополитическое звучание.



Далай-лама отказался от поста главы тибетского правительства в изгнании. Он больше не политический лидер. И сейчас, как и раньше, повторяет, что вовсе не выступает за независимость Тибета. Хочет, чтобы этому краю предоставили подлинную автономию. Тем не менее в Пекине продолжают называть его раскольником и сепаратистом.



Правозащитники и эмигрантские организации тибетцев в США побуждают конгрессменов принять жесткие законы и добиться, чтобы вопрос о подавлении религиозных свобод перед Китаем поставила администрация президента Дональда Трампа. Причем в Конгрессе обсуждается не только тибетский билль, но и предложения наложить санкции на Пекин за преследование мусульман в Синьцзяне, за шаги, направленные на то, чтобы урезать автономию Гонконга.

Совершенно очевидно, что контекстом для этой кампании стали торговые споры и нарастающее соперничество двух держав на мировой арене.



В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ(У) Андрей Карнеев отметил: "Попытки США поставить перед Пекином вопросы о положении в Тибете, Синьцзяне и Гонконге получат жесткий отпор. Есть темы, где при обсуждении китайцы могут занять гибкую позицию. Например, по проблеме Ближнего Востока, Африки, финансовой сферы. Но есть в их понимании красные линии, где никаких уступок не будет. Сюда относятся темы, связанные с автономиями. Пекин считает, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела КНР. Согласие вести переговоры по Тибету, Синьцзяну, Гонконгу было бы воспринято китайцами внутри страны как проявление слабости. А у председателя КНР Си Цзиньпина репутация сильного политика. Он не станет делать шаги, которые вредят этой репутации".



К тому же призывы американских законодателей побольнее уколоть Китай только усиливают взаимное раздражение. Идет торговая война, но она служит внешней оболочкой для еще более серьезного противостояния – борьбе за лидерство в мировой политике в долгосрочной перспективе.

Некоторые комментаторы пророчат, что дело дойдет чуть ли не до войны, подчеркивает эксперт. Но Китай и США слишком много связывает. Значит, продолжатся и жесткая конкуренция, и сотрудничество.



"Меры, принятые Конгрессом, свидетельствуют, что дело не сводится к валютному курсу, тарифам, желании или нежелании закупить сою. Подоплека тут более серьезная – идеологическое, даже цивилизационное соперничество, – сказал Карнеев. – Законодатели в США больше заботятся о защите прав человека, принципов демократии в Китае. А Трамп напористо поставил во главу угла коммерческие интересы. Но он может на переговорах напоминать китайцам, что у него есть за пазухой такая дубинка, как инициативы Конгресса".