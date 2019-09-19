Иран могут не допустить до Генассамблеи ООН

19:21 19.09.2019

Зариф обвинил Помпео в проблемах с визами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19.09.19



Противостояние США и Ирана, похоже, коснулось документов иранской делегации, которая должна отправиться на предстоящую Генассамблею ООН в Нью-Йорк. В Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил своего американского коллегу Майкла Помпео в создании искусственных преград для дипломатов.

"Госсекретарь Помпео пытается уклониться от обязанности США выдать визы делегатам ООН, самоутверждаясь на пустом месте", - написал шеф иранской дипломатии. Он не пояснил, может ли эта задержка быть связана с внесением его самого в черный список Соединенных Штатов в конце июля. "Урок истории, возможно, для моего начинающего коллеги: Нельсон Мандела был включен в американский список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, до 2008 года; через 15 лет после получения Нобелевской премии мира", – обратил внимание глава дипломатического ведомства.



Были ожидания, что на полях ГА ООН могут встретиться лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани. Впрочем, в Вашингтоне неоднократно давали понять, что состоятся переговоры или нет, зависит исключительно от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Верховный аятолла, в конце концов, заявил, что американцы, прежде чем говорить о переговорах, должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Иными словами, встретиться без выполнения предварительных условий стало невозможно.

Летом Минфин США объявил, что собирается внести в санкционные списки министра иностранных дел Ирана. В июне под санкции попали восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции, включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.