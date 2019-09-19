Немного цифр к 90-летию начала Великой депрессии, - В.Катасонов

21:07 19.09.2019

Два экономических чуда на фоне глобального коллапса



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



90 лет назад начался мировой экономический кризис. Толчком стала паника на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 года. К концу года обвал фондовых индексов перерос в острую рецессию, на следующий год кризис перекинулся на Европу. Острая фаза кризиса продолжалась до конца 1932 года, затем экономики большинства стран мира вошли в фазу застоя, и в таком состоянии мир пребывал с 1933 года до начала Второй мировой войны. Однако на фоне мирового застоя были две страны, которые в экономическом плане динамично развивались. Речь идет о Советском Союзе и Германии.



Примечательно, что в фазе острого экономического кризиса (1929-1933) Германия оказалась в группе стран, понесших особенно большие потери. Об этом свидетельствуют цифры:



Как видно из табл.1, из четырех ведущих стран Запада наибольшей глубина экономического кризиса была в США. Германия находилась по падению промышленного производства, сокращению оборотов внешней торговли и росту безработицы на втором месте. Франция и Великобритания – на третьем и четвертом местах. Однако если в 1933 году острая фаза кризиса у других стран Запада перешла в экономическую стагнацию, то у Германии начался рост.



Известный европейский специалист в области экономической истории Пауль Байрох (Paul Bairoch, 1930-1999) попытался оценить экономики европейских стран ХХ века с помощью показателя валового внутреннего продукта (ВВП). Ниже (табл.2) приведены значения ВВП ведущих европейских стран на 1900 год (начало столетия), 1913 год (канун Первой мировой войны), 1925 год (экономическое восстановление Европы после войны), 1938 год (канун Второй мировой войны). В расчеты Байрох включил Российскую империю и СССР.



Обратим внимание: в 1938 году ВВП всей Европы ровно в два раза превышал значение показателя 1900 года (показатели даны в постоянных ценах). А за период 1925-1938 гг. увеличение европейского ВВП составило 1,46 раза. И это притом что большая часть рассматриваемого периода приходится на время кризиса. Подавляющая часть всего прироста европейского ВВП (75,5 млрд. долл. из 119,5 млрд. долл.) за период 1925-1938 гг. пришлась на две страны – СССР и Германию.



Из табл. 3 видно, что в начале ХХ века вплоть до Первой мировой войны экономика Российской империи развивалась более динамично, чем экономики других ведущих стран Европы. Даже более динамично, чем экономики Германии и Италии.



В европейской экономике в 1913-1925 гг. произошло весьма существенное относительное укрепление позиций Франции. Несколько улучшила свои позиции Италия. Позиции Великобритании в 1925 году остались практически на уровне довоенного 1913 года. Не вызывает особенного удивления ослабление позиций Германии, ведь она как проигравшая сторона была отягощена гигантскими репарационными платежами, но особенно резким было ослабление позиций России. Если доля Германии за период 1913-1925 гг. снизилась на 1,9 процентных пункта, то доля нашей страны упала на 7,7 процентных пункта. Она не относилась к странам, проигравшим в Первой мировой войне, но в экономическом отношении выглядела намного хуже Германии. Тут сошлось многое: непомерно большое бремя участия России в Первой мировой, разрушительная гражданская война, торгово-экономические блокады, интервенция бывших союзников…



В 1929 году произошли два события, которые сильно повлияли на экономическую динамику отдельных европейских стран. Во-первых, старт индустриализации в СССР. Во-вторых, начало мирового кризиса. Экономический кризис ударил по всем трем ведущим европейским странам – Франции, Великобритании, Италии. Особенно сильным был удар по экономике Франции, доля которой в европейском ВВП упала на 3,7 процентных пункта. А вот две страны – СССР и Германия – свои позиции в 1930-е годы сумели укрепить. На фоне мирового экономического кризиса были зафиксированы два экономических чуда – советское и немецкое.



Доля СССР в европейском ВВП за период 1925-1938 гг. выросла на 7,5 процентных пункта. Это был действительно беспрецедентный экономический рывок, результат индустриализации страны. Темпы экономического развития СССР на фоне мирового экономического кризиса выглядели фантастическими. Социалистическая модель общества в Советском Союзе продемонстрировала, что экономика может развиваться без кризисов.



Однако Германия вроде бы оставалась в системе мирового капиталистического хозяйства. И тем не менее за период 1925-1938 гг. она сумела увеличить свою долю в европейском ВВП на три процентных пункта. Примечательно, что в период острой фазы экономического кризиса, охватывающей период 1929-1932 гг., немецкая экономика падала вместе с экономиками других западных стран, причем падение Германии было более глубоким, чем у Франции и Великобритании. Тенденция падения сменилась на некоторое экономическое оживление в 1933 году, а в 1934 году оживление перешло в рост. Началось так называемое немецкое экономическое чудо.



За кадром приведенной выше картины осталась крупнейшая экономика мира – США. В табл. 1 мы показали, что американская экономика в острой фазе кризиса 1929-1932 гг. продемонстрировала наибольшее падение среди ведущих экономик Запада. Для более полного понимания экономической траектории США на протяжении 1930-х годов обратимся к оценкам, которые в начале 2000-х годов сделал российский исследователь Б. Болотин. Он рассчитал доли основных стран в мировом промышленном производстве по отдельным годам в ХХ веке. Так вот доля США в 1900 году была равна 23,65%; к 1913 году она возросла до 29,45%; в 1929 году она достигла 35,03%. А вот в 1938 году она упала до 25,90%. Для сравнения: доля СССР за 1929-1938 гг. выросла с 10,19 до 12,65%; доля Германии – с 7,52 до 9,40% (Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 9, сс. 90-114).



Конечно, к приведенным цифрам следует относиться с осторожностью. Они не являются официальной статистикой, это лишь оценки экспертов. Они не могут претендовать на высокую точность, в методиках расчетов авторов можно найти недостатки. Однако в целом они верно отражают экономические тенденции того десятилетнего периода, который начался с биржевой паники в октябре 1929 года, а закончился развязыванием Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Мир находился в состоянии экономической депрессии. Никакие попытки руководителей ведущих стран мира вывести свои экономики из этого состояния успеха не имели. И на фоне депрессии отчетливо просматриваются две "аномальные" страны, в которых происходило динамичное экономическое развитие, – Советский Союз и Германия. Однако природа этих "экономических чудес" была совершенно различной. Об этом – в следующий раз.



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https://www.fondsk.ru/news/2019/09/19/nemnogo-cifr-k-90-letiu-nachala-velikoj-depressii-49043.html