В Москве вручена "Евразийская премия по литературе". Лауреаты - Д.Михайлов, С.Тюленев, А.Бадак и др.

21:18 19.09.2019

19.09.2019 я



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В Москве в Доме-музее Скрябина состоялась церемония награждения лауреатов Евразийской международной премии "Особые достижения" 2019 года. По словам председателя жюри премии Карины Сарсеновой, она призвана способствовать творческому и научному сотрудничеству стран Евразийского континента, освоению и распространению как культурного опыта, накопленного на протяжении многих столетий, так и новейших достижений в разных сферах науки и искусства.



Лауреатом премии в номинации "Смысл мироздания" стал Дмитрий Михайлов. Принимая награду, он сказал: "В наше время гармония между человеком и природой приобретает особую важность. А моя деятельность связана как раз с этой сферой, и я надеюсь, что принципы гуманного и осознанного отношения и друг к другу, и к братьям нашим меньшим, и к окружающей среде войдут в жизнь всех людей".



Премией были отмечены писатели Сергей Тюленев (номинация "Сокровища прозы"), Дмитрий Федотов и Далия Трускиновская ("Взгляд в будущее"), Мария Бабанская ("Культурология"), Инна Фролова ("За особый вклад в литературу"), Анна Гончарова ("За особый вклад в детскую литературу"), Александр Бадак ("За значительный вклад в укрепление и развитие евразийских культурных традиций"), историк Константин Семенов (Эпоха и люди"), издатель Георгий Кучков ("В единстве культур"), отмечены литературовед Алесь Карлюкевич, художник Леонид Хоботов, а также Сергей Субоч, Лариса Карасина, Александр Нечай, Александр Зинкевич, Владимир Тулинов.

Алекс Громов



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И МИР 23 сентября в 10.30 в Москве в Институте мировой литературы РАН (Поварская, 25a, м. "Баррикадная") открывается IX Международная научная конференция "Андрей Платонов в мировом культурном пространстве". Она станет центральным событием юбилейного платоновского года – в 2019 году со дня рождения автора "Сокровенного человека" и "Чевенгура", "Котлована" и "Технического романа" исполнилось 120 лет.



В ходе первого дня конференции исследователи cо всего мира будут рассказывать о том, как переводят, читают и воспринимают Платонова в Швеции, Германии, Китае, Латинской Америке. В этот же день в 17.30 состоится презентация новых изданий Платонова и о Платонове, вышедших за последние пять лет в России и мире. Наряду со шведским переложением платоновских писем и каталанским переводом "Котлована" (на конференцию приедут их переводчики) здесь будут представлены новые и новейшие труды Группы собрания сочинений Андрея Платонова ИМЛИ РАН. В их числе главные книжные события 2019 года – вторая книга "Архива А.П. Платонова" с описанием и представлением рукописи "Чевенгура" и четвертый том собрания сочинений в двух книгах. Последний включает произведения 1928–1932 годов и огромный реальный комментарий, впервые сопровождающий "Впрок", "Котлован", "Ювенильное море", "Шарманку", "Высокое напряжение" и другие известные и малоизвестные платоновские тексты "реконструктивного периода".

Кондрат Николаенко