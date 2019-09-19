 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.09.2019
21:18  В Москве вручена "Евразийская премия по литературе". Лауреаты - Д.Михайлов, С.Тюленев, А.Бадак и др.
21:07  Немного цифр к 90-летию начала Великой депрессии, - В.Катасонов
19:21  Иран могут не допустить до Генассамблеи ООН
19:18  США хотят помешать Китаю избрать следующего Далай-ламу
18:33  Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии, - Ж.Сабитов
17:23  Женис Касымбек перемещен из вице-премьера в акима Карагандинской области Казахстана
16:54  Лишь бы Россия не наступила на "грабли" СССР…, - А.Чичкин

15:00  Привез печеньки. Лидер каз-правящей "Нур-Отан" Байбек уговаривает шымкентцев-погорельцев прекратить голодовку
11:56  Таджикистан. Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки
11:55  Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники, - И.Кармазин
11:50  США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:45  Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
11:43  Айнур Курманов: Китай действует в Казахстане как колонизатор, грабитель и поработитель
11:24  Таджикистан. Окончательный крах политико-идеологической платформы ПИВТ
11:14  Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"
11:10  Долго думал? КазПолупрез Токаев переименовал "оралманов" (казахов-возвращенцев) в "кандасов"
11:07  Москва пригласила Турцию в космос, - "Взгляд"
10:54  Ташкент. Тулкин Абдусаттаров возглавил Агентства по интеллектуальной собственности, Рахим Хакимов - ТашГЮУ
10:44  Американский спецназ поможет прибалтам найти национальную идентичность, - ВПК
10:16  США поставили торговую войну с Китаем на паузу, - П.Акопов
10:13  В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
10:04  Правящая в Киргизии СДПК потеряла печать и уставные бумаги. Трусы на месте?
09:45  Как японские самураи огребли у Хасана в 1938-м (уроки истории)
09:28  Украинская политическая гимнастика: президент "на шпагате", - А.Ганжа
09:21  Елбасинда курирует всемирный религиозный шабаш
08:52  КазГенпрокуратура конфисковала имущество самого крупного мошенника в истории страны - депутата-девелопера Тайжанова
08:48  ОДКБ для России – музей Советского Союза. Троянская кавалерия, - А.Храмчихин
08:30  О причинно-следственной связи интернета и протестов и новые вызовы Казахстану, - Е.Ертысбаев
08:24  Эр-Рияд нашел фальсификации в "нефтяных" атаках. Иран обвинили в попытке скрыть место запуска ракет и дронов
06:25  "Роснефть" укрепляет позиции в Индии
02:58  Тимур Бекмамбетов запускает очередной проект в screenlife-формате: хоррор "Воскресшие"
00:55  Трамп накажет Иран новыми санкциями. США считают Тегеран ответственным за атаки на саудовские НПЗ, - "НГ"
00:38  Афганцы не позволят талибам вернуть страну в каменный век, - Г.Джанбаз
00:30  Афганистан между джихадом и переговорами, - С.Тарасов
00:26  Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана. Новации от КазДурьПартии "Нур-Отан"
00:25  Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН
00:01  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-5 (полемика), - Б.Мусаев
Среда, 18.09.2019
23:04  Закат рассвета. Казахский транзит уткнулся в... аптеку, - В.Хлюпин
21:46  Мля-бля... КазПолуПрез Токаев прокомментировал разгром своего аппарата и правительства
21:43  Поэт О.Сулейменов наградил КазЕлбасы самоучрежденной медалью
21:19  Новым советником Трампа по нацбезу стал Роберт О"Брайен
19:03  Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
18:54  В КазПравительстве передвинули единственного "русского" - вице-премьером по промышленности стал хохол Скляр
18:46  Расколбас КазКабмина: Тлеуберди - новый МИД, Атамкулов - министр индустрии
18:43  Елбасы заподозрил в недобром К.Кушербаева и задвинул на почетно-ничтожную позицию Госсекретаря
18:36  В Нур-Султане полный чехардак. Администрацию Президента возглавил 4-й с начала года персонаж - Ерлан Кошанов
18:27  Российский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды Humo
18:24  Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400, - П.Акопов
14:16  Вышли в свет мемуары супер-разоблачителя Эдварда Сноудена "Личное дело"
14:06  Иман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компромата
14:02  Август смертей в Афганистане, - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Москве вручена "Евразийская премия по литературе". Лауреаты - Д.Михайлов, С.Тюленев, А.Бадак и др.
21:18 19.09.2019

19.09.2019 я

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ В Москве в Доме-музее Скрябина состоялась церемония награждения лауреатов Евразийской международной премии "Особые достижения" 2019 года. По словам председателя жюри премии Карины Сарсеновой, она призвана способствовать творческому и научному сотрудничеству стран Евразийского континента, освоению и распространению как культурного опыта, накопленного на протяжении многих столетий, так и новейших достижений в разных сферах науки и искусства.

Лауреатом премии в номинации "Смысл мироздания" стал Дмитрий Михайлов. Принимая награду, он сказал: "В наше время гармония между человеком и природой приобретает особую важность. А моя деятельность связана как раз с этой сферой, и я надеюсь, что принципы гуманного и осознанного отношения и друг к другу, и к братьям нашим меньшим, и к окружающей среде войдут в жизнь всех людей".

Премией были отмечены писатели Сергей Тюленев (номинация "Сокровища прозы"), Дмитрий Федотов и Далия Трускиновская ("Взгляд в будущее"), Мария Бабанская ("Культурология"), Инна Фролова ("За особый вклад в литературу"), Анна Гончарова ("За особый вклад в детскую литературу"), Александр Бадак ("За значительный вклад в укрепление и развитие евразийских культурных традиций"), историк Константин Семенов (Эпоха и люди"), издатель Георгий Кучков ("В единстве культур"), отмечены литературовед Алесь Карлюкевич, художник Леонид Хоботов, а также Сергей Субоч, Лариса Карасина, Александр Нечай, Александр Зинкевич, Владимир Тулинов.
Алекс Громов

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И МИР 23 сентября в 10.30 в Москве в Институте мировой литературы РАН (Поварская, 25a, м. "Баррикадная") открывается IX Международная научная конференция "Андрей Платонов в мировом культурном пространстве". Она станет центральным событием юбилейного платоновского года – в 2019 году со дня рождения автора "Сокровенного человека" и "Чевенгура", "Котлована" и "Технического романа" исполнилось 120 лет.

В ходе первого дня конференции исследователи cо всего мира будут рассказывать о том, как переводят, читают и воспринимают Платонова в Швеции, Германии, Китае, Латинской Америке. В этот же день в 17.30 состоится презентация новых изданий Платонова и о Платонове, вышедших за последние пять лет в России и мире. Наряду со шведским переложением платоновских писем и каталанским переводом "Котлована" (на конференцию приедут их переводчики) здесь будут представлены новые и новейшие труды Группы собрания сочинений Андрея Платонова ИМЛИ РАН. В их числе главные книжные события 2019 года – вторая книга "Архива А.П. Платонова" с описанием и представлением рукописи "Чевенгура" и четвертый том собрания сочинений в двух книгах. Последний включает произведения 1928–1932 годов и огромный реальный комментарий, впервые сопровождающий "Впрок", "Котлован", "Ювенильное море", "Шарманку", "Высокое напряжение" и другие известные и малоизвестные платоновские тексты "реконструктивного периода".
Кондрат Николаенко

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568917080
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №151
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Мажилис одобрил новшества по вопросам физкультуры и спорта
- Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
- Повестку VII Съезда мировых и традиционных религий обсудили в Нур-Султане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2019 года №691
- Рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции
- В МВД состоялась встреча министра внутренних дел с Чрезвычайным и Полномочным Послом США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  