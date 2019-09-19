 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.09.2019
23:30  The Hill: чего кандидаты в президенты США боятся, как черт ладана?
23:28  Коммунистический мир - системная альтернатива глобализму, - В.Павленко
21:18  В Москве вручена "Евразийская премия по литературе". Лауреаты - Д.Михайлов, С.Тюленев, А.Бадак и др.
21:07  Немного цифр к 90-летию начала Великой депрессии, - В.Катасонов
19:21  Иран могут не допустить до Генассамблеи ООН
19:18  США хотят помешать Китаю избрать следующего Далай-ламу
18:33  Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии, - Ж.Сабитов

17:23  Женис Касымбек перемещен из вице-премьера в акима Карагандинской области Казахстана
16:54  Лишь бы Россия не наступила на "грабли" СССР…, - А.Чичкин
15:00  Привез печеньки. Лидер каз-правящей "Нур-Отан" Байбек уговаривает шымкентцев-погорельцев прекратить голодовку
11:56  Таджикистан. Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки
11:55  Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники, - И.Кармазин
11:50  США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:45  Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
11:43  Айнур Курманов: Китай действует в Казахстане как колонизатор, грабитель и поработитель
11:24  Таджикистан. Окончательный крах политико-идеологической платформы ПИВТ
11:14  Смогут ли русские работяги заменить гастарбайтеров Равшана и Джамшута, - "КП"
11:10  Долго думал? КазПолупрез Токаев переименовал "оралманов" (казахов-возвращенцев) в "кандасов"
11:07  Москва пригласила Турцию в космос, - "Взгляд"
10:54  Ташкент. Тулкин Абдусаттаров возглавил Агентства по интеллектуальной собственности, Рахим Хакимов - ТашГЮУ
10:44  Американский спецназ поможет прибалтам найти национальную идентичность, - ВПК
10:16  США поставили торговую войну с Китаем на паузу, - П.Акопов
10:13  В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
10:04  Правящая в Киргизии СДПК потеряла печать и уставные бумаги. Трусы на месте?
09:45  Как японские самураи огребли у Хасана в 1938-м (уроки истории)
09:28  Украинская политическая гимнастика: президент "на шпагате", - А.Ганжа
09:21  Елбасинда курирует всемирный религиозный шабаш
08:52  КазГенпрокуратура конфисковала имущество самого крупного мошенника в истории страны - депутата-девелопера Тайжанова
08:48  ОДКБ для России – музей Советского Союза. Троянская кавалерия, - А.Храмчихин
08:30  О причинно-следственной связи интернета и протестов и новые вызовы Казахстану, - Е.Ертысбаев
08:24  Эр-Рияд нашел фальсификации в "нефтяных" атаках. Иран обвинили в попытке скрыть место запуска ракет и дронов
06:25  "Роснефть" укрепляет позиции в Индии
02:58  Тимур Бекмамбетов запускает очередной проект в screenlife-формате: хоррор "Воскресшие"
00:55  Трамп накажет Иран новыми санкциями. США считают Тегеран ответственным за атаки на саудовские НПЗ, - "НГ"
00:38  Афганцы не позволят талибам вернуть страну в каменный век, - Г.Джанбаз
00:30  Афганистан между джихадом и переговорами, - С.Тарасов
00:26  Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана. Новации от КазДурьПартии "Нур-Отан"
00:25  Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН
00:01  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-5 (полемика), - Б.Мусаев
Среда, 18.09.2019
23:04  Закат рассвета. Казахский транзит уткнулся в... аптеку, - В.Хлюпин
21:46  Мля-бля... КазПолуПрез Токаев прокомментировал разгром своего аппарата и правительства
21:43  Поэт О.Сулейменов наградил КазЕлбасы самоучрежденной медалью
21:19  Новым советником Трампа по нацбезу стал Роберт О"Брайен
19:03  Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
18:54  В КазПравительстве передвинули единственного "русского" - вице-премьером по промышленности стал хохол Скляр
18:46  Расколбас КазКабмина: Тлеуберди - новый МИД, Атамкулов - министр индустрии
18:43  Елбасы заподозрил в недобром К.Кушербаева и задвинул на почетно-ничтожную позицию Госсекретаря
18:36  В Нур-Султане полный чехардак. Администрацию Президента возглавил 4-й с начала года персонаж - Ерлан Кошанов
18:27  Российский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды Humo
18:24  Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400, - П.Акопов
14:16  Вышли в свет мемуары супер-разоблачителя Эдварда Сноудена "Личное дело"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Hill: чего кандидаты в президенты США боятся, как черт ладана?
23:30 19.09.2019

Возможно, в будущем один из организаторов дебатов действительно предложит обсудить вопрос о состоянии государственных финансов США и о том, как мы должны финансировать важнейшие приоритетные направления в ближайшие десятилетия. Это тема, которую действительно стоило бы обсудить.

Шум и ярость недавних дебатов с участием кандидатов в президенты США от Демократической партии до сих пор витают в воздухе. Демократические кандидаты среди прочего затронули вопросы, связанные с оружием, торговлей, абортами, миграцией и бюджетными расходами. Кандидаты также усердно спорили друг с другом, большая часть их комментариев была сосредоточена вокруг извечных вопросов о том, кто победил, а кто проиграл, пишет Фрэнк Дж. Донателли в статье для издания The Hill.

Больной вопрос

Помимо дебатов, общественность также успела послушать оживленную болтовню об изменении климата. Однако никто не обсуждал самую серьезную проблему, стоящую перед страной, а именно финансовое состояние США: дефицит федерального бюджета, государственный долг и устойчивость программ социального обеспечения. Со своей стороны президент США Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал полностью ликвидировать государственный долг, но только если его переизберут на второй срок.

Монстр под названием "дефицит бюджета" действительно вышел из-под контроля. Ответственность за это несут как демократы, так и республиканцы. С 2009 года государственный долг США увеличился с $10 трлн до более чем $20 трлн всего за 12 лет, на протяжении которых у власти находились как демократические, так и республиканские администрации. После некоторого снижения в начале этого десятилетия уровень ежегодного дефицита, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, будет превышать $1 трлн. Несмотря на сильную экономику, государственный долг, как доля ВВП, вырастет с нынешних 78% до более 93% в течение следующего десятилетия.

Это правда, что дефицит и государственный долг могут не оказывать негативного влияния на экономический рост в краткосрочной перспективе. Это одна из причин, по которой экономика США до сих пор остается сильной. Однако в долгосрочной перспективе негативные последствия неизбежны. В конечном итоге правительству потребуется тратить больше денег на обслуживание ежегодных выплат по процентам за прошлые расходы, вместо того чтобы финансировать свои будущие потребности. Это приведет к росту налогов. Крайне опасно то, что сокращения могут затронуть выплаты по программам социального обеспечения, включая медицинское страхование, чтобы справиться с притоком новых пенсионеров в течение следующих 20 лет. Вполне понятно, почему никто из кандидатов не хочет обсуждать этот вопрос.

Во-первых, политики предпочитают говорить о том, что мы могли бы получить бесплатно, чем о том, что нам нужно заплатить за то, что мы уже имеем. Что кажется более привлекательным, вопросы, связанные с необходимостью исправления дисбаланса в системе социального обеспечения, или бесплатное обучение в колледже и более дешевое медицинское обслуживание без каких-либо дополнительных затрат? Кто откажется от еще одной порции пирога или мороженого, особенно, когда ее предлагают бесплатно? Но все эти обещания просто нельзя выполнить, они могут привести только к еще одному витку общественного отчуждения и росту недоверия по отношению к правительству и нашей политической системе.

Во-вторых, решение фискальных вопросов требует участия всех американцев, поскольку будут затронуты все льготы и налоговые ставки. Популистский импульс всегда опирается на отрицание компромиссных решений и всестороннюю защиту наиболее "популярного" решения, которое в данном случае представляет собой сложившийся статус-кво. Некоторые даже предлагают увеличение выгод. Они призывают снизить налог на заработную плату, который позволяет финансировать льготы. Такой шаг приблизил бы наш день расплаты. Любые лозунги могут разбиться о реальные цифры.

В-третьих, говоря о лозунгах, американская политика сегодня сплошь состоит из лозунгов. "Медицинское страхование для всех", "Бесплатное обучение в колледже" и "Америка прежде всего" - это лишь несколько примеров лозунгов, которые сейчас доминируют в политических дебатах. Сегодняшние предвыборные кампании направлены почти исключительно на то, чтобы "выжать по максимуму" из электоральной базы, вместо того чтобы расширить ее. В результате все больше и больше денег расходуется на то, чтобы повлиять на все меньшее количество избирателей.

Это грустная тема, но ее необходимо обсудить. Возможно, в будущем один из организаторов дебатов действительно предложит обсудить вопрос о состоянии государственных финансов США и о том, как мы должны финансировать важнейшие приоритетные направления в ближайшие десятилетия. Это тема, которую действительно стоило бы обсудить.
19 сентября 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568925000
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №151
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева
- Мажилис одобрил новшества по вопросам физкультуры и спорта
- Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
- Повестку VII Съезда мировых и традиционных религий обсудили в Нур-Султане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2019 года №691
- Рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции
- В МВД состоялась встреча министра внутренних дел с Чрезвычайным и Полномочным Послом США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  