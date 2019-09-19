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Европа и Украина против России: газовый контракт подвис, - А.Башкатова
00:01 20.09.2019

Транзитный контракт оказался под вопросом

Задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" рискует вырасти в пять-шесть раз

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
19.09.2019

Глава Минэнерго РФ Александр Новак конструктивно пообщался с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Фото с сайта www.ec.europa.eu
Пока Россия, по словам главы Минэнерго Александра Новака, готовилась к конструктивным трехсторонним переговорам с Еврокомиссией и Украиной по транзиту газа, из Киева раздавались угрозы: если нового транзитного контракта не будет, "Нафтогаз" отсудит у РФ еще 11–14 млрд долл. При этом европейские источники сообщали, что для прокачки газа из России в Европу через Украину вовсе не обязательно будет заключать договор. Кто в этом конфликте главный проигравший? Эксперты пока спорят. Консультации возобновятся через месяц.
Александр Новак сообщил об итогах трехсторонних консультаций РФ, Украины и Евросоюза, прошедших в четверг в Брюсселе. По его словам, переговоры были конструктивными – впервые за многие годы.
Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа, передает ТАСС. Минэнерго РФ уверено в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе через Украину.
Новак отметил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. По его словам, РФ предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования Евросоюза. Конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы, добавил он. Киев взял в работу предложения РФ по поставкам газа в Украину, уверил Новак.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель, в свою очередь, тоже оценил переговоры позитивно. Правда, он уточнил, что Киев не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с РФ. "В случае же неподписания... украинская сторона будет готова обеспечить потребление для своих потребителей из подземных хранилищ газа", – добавил он.
При этом, как можно было судить по сделанным накануне переговоров заявлениям, Киев был настроен отнюдь не конструктивно, скорее воинственно. В "Нафтогазе" перед консультациями сообщали, что если Москва не согласится продолжить транзит на украинских условиях, тогда Россия должна будет выплатить компенсацию. "Основная часть суммы – это пересмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны "Газпрома" Украине компенсации в объеме 11–14 млрд долл.", – пояснял исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко (цитата РИА Новости). И это при том, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, с учетом обязательств "Нафтогаза" российский концерн должен выплатить Украине около 2,6 млрд долл.
Помимо этого усиливало интригу разъяснение источника в европейском энергетическом секторе, который утверждал, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году не нужен новый транзитный контракт.
"Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Даже при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. И даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в Евросоюз", – цитировало ТАСС объяснения источника. В любом случае для сохранения транзита в 2020 году будет существовать достаточная легальная база.
Прошедшие в четверг переговоры вовсе не окончательные. Еврокомиссия, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой трехсторонней встрече по газу в конце октября. Эксперты пока гадают, кто в этих переговорах рискует оказаться главным проигравшим.
"Если "Газпром" откажется от неудобных условий, навязанных парой Евросоюз–Украина в части завышенных объемов транзита, заниженной цены на газ для ГТС, долгосрочного периода действия соглашения, то через некоторое время газотранспортная система Украины окажется грудой металлолома, а идея европейской энергонезависимости пойдет под откос", – считает доцент РАНХиГС Тамара Сафонова. Если перегнуть палку в давлении на Россию, то Евросоюзу придется изыскивать средства для поддержки украинской экономики. И в этом смысле говорить о слабости российской позиции кажется не совсем корректным, уточняет эксперт.
Как замечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, "имплементация Украиной норм европейского законодательства в сфере регулирования рынка транспортировки газа невыгодна самой Украине. Ведь в этом случае на газопроводы, которые проходят по ее территории, будут распространяться те же требования, что и на OPAL".
Пахомов продолжает: "Избежать выплаты примерно 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, на мой взгляд, России в текущих условиях можно только путем зачета требований в рамках еще действующих или новых транзитных и поставочных договоров. Вероятность того, что "Нафтогаз", имея на руках столь весомый аргумент, просто спишет долг, отказавшись от своих требований, выглядит мизерной".
С одной стороны, как считает старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова, вполне можно говорить, что "Россия формально проигрывает конфликт вокруг вопросов, связанных с транзитом". По крайней мере, если резюмировать, то решение Стокгольмского арбитража действительно получается не в пользу России. С другой стороны, вряд ли Киев сможет рассчитывать на решение в его пользу по многомиллиардной компенсации. "Если судебные инстанции не увидят в транзитных тарифах каких-либо грубых нарушений – а их там скорее всего нет, – ни на какие компенсации Киев рассчитывать не сможет", – уточняет Бодрова.
Между тем недавняя ситуация с OPAL показывет: европейская сторона легко может пересмотреть свои требования к "Газпрому" в сторону ужесточения, руководствуясь политическими мотивами (см. "НГ" от 10.09.19). Как сообщил в четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, Россия по итогам прошедших в в Брюсселе газовых консультаций ждет от Еврокомиссии обжалования решения Европейского суда по газопроводу OPAL. Миллер допустил, что Еврокомиссия будет отстаивать именно свою позицию (разрешающую полноценное использование газопровода российским концерном).
"Думаю, что сейчас Россия все же пойдет на часть уступок, но договор скорее всего будет иметь гуманитарно-декларативную форму, – ожидает доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев. – Хоть решение и нужно принимать быстро, нас ждет несколько раундов по переговорам". Так что даже предстоящие через месяц консультации вряд ли станут последними.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568926860
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