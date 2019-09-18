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Foreign Policy: ЕС продолжает подливать масло в ближневосточный огонь
00:12 20.09.2019

Экспорт оружия может изменить региональную динамику непредсказуемым образом. Например, в последние годы ЕС и другие западные державы продали большое количество оружия Саудовской Аравии, чтобы сдержать Иран и стабилизировать регион. Оказалось, что они допустили ошибку.

МАКСИМ ИСАЕВ

В минувшие выходные в результате атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии уровень добычи нефти в стране, по крайней мере, временно, сократился вдвое. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о своей ответственности за удар, хотя многие эксперты предположили, что за организацией удара стоит сам Иран. Каким бы ни был исход сложившейся ситуации, ясно одно: положение в Йемене усугубляется плохо скоординированной политикой ЕС в области экспорта вооружений, что также ослабляет внешнюю политику ЕС и его авторитет как международного игрока, придерживающегося твердых принципов, пишет Бет Оппенхайм в статье для издания The Foreign Policy.

ЕС придерживается "общей позиции" по контролю над экспортом оружия, которая была выработана в 2008 году. Существует восемь критериев, в том числе уважение прав человека и международного гуманитарного права в стране-импортере, которыми должны руководствоваться государства-члены при организации экспорта вооружений.

Однако учитывая то, что оборона традиционно является вопросом национального суверенитета, политика в области вооружений осуществляется и применяется в основном на национальном уровне. При этом европейские государства слишком часто игнорируют критерии экспорта оружия и принимают решения об организации военных поставок, руководствуясь исключительно коммерческими или политическими целями. Несмотря на то, что "общая позиция" является юридически обязательной для всех европейских стран, в ЕС нет официального механизма контроля за соблюдением существующих критериев.

Экспорт оружия может быть полезным внешнеполитическим инструментом. Ограничивая поставки оружия, ЕС может оказать давление на государство в случае нарушения прав человека или международного права, чтобы заставить его изменить свое поведение. Например, в апреле 2018 года ЕС продлил и усилил эмбарго на поставки оружия в Мьянму, осудив систематические нарушения в области прав человека со стороны вооруженных сил и сил безопасности этой страны.

С другой стороны, экспортируя оружие, европейские страны могут также помочь союзникам и партнерам обеспечить сдерживание общих противников. Например, для того, чтобы уравновесить доминирование КНР в Азии, США и некоторые европейские страны начали экспорт оружия в Индонезию, Малайзию и на Филиппины.

Однако экспорт оружия может изменить региональную динамику непредсказуемым образом. Например, в последние годы ЕС и другие западные державы продали большое количество оружия Саудовской Аравии, чтобы сдержать Иран и стабилизировать регион. Оказалось, что они допустили ошибку.

Оружие, поставляемое преимущественно Великобританией, Францией и Соединенными Штатами, позволило Саудовской Аравии начать военную интервенцию в соседний Йемен в 2015 году. После того, как правительство Йемена в Сане было свергнуто шиитскими повстанцами-хуситами, которых, как полагают, поддерживает Иран, Саудовская Аравия возглавила коалицию из суннитских арабских государств и начала наносить авиаудары по территории Йемена. Британское и французское правительства продолжают настаивать на том, что поставки оружия арабской коалиции необходимы для противодействия иранскому доминированию в регионе. Однако в результате конфликта не удалось восстановить региональное равновесие. 22 млн человек - три четверти всех жителей Йемене - нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Вопрос о поставках оружия в Саудовскую Аравию расколол ЕС. По мере углубления гуманитарного кризиса в Йемене растет общественная оппозиция, в результате чего Нидерланды, Бельгия и Греция ограничили продажу оружия, начиная с 2016 года. Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года дополнительно обострило критику в адрес Эр-Рияда и его вмешательства в Йемен. Вскоре после этого Германия и другие страны приостановили весь экспорт оружия в Саудовскую Аравию, включая комплектующие.

Решение Германии позволило приостановить поставки Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon, которые состоят в том числе и из немецких комплектующих, но производятся британской компанией BAE Systems. Также удалось заблокировать поставки управляемых ракет Meteor, которые производятся французской компанией MBDA. Великобритания и Франция - это крупнейшие европейские экспортеры оружия в Саудовскую Аравию. Они публично раскритиковали позицию ФРГ и заставили канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от своего решения, несмотря на мнение экспертов ООН, которые полагают, что Саудовская Аравия нарушила международные права человека и гуманитарное право в Йемене. Руководствуясь выводами ООН, ЕС мог бы задействовать собственные правила в сфере контроля над экспортом вооружений.

Неспособность европейских правительств надлежащим образом обеспечить "общую позицию" в сфере экспорта вооружений означает, что страны-члены ЕС сами рискуют нарушить международное право. Недавние судебные иски в Великобритании и Италии поставили под сомнение процесс лицензирования экспорта оружия в некоторых странах. Как сообщало издание Independent, Апелляционный суд Великобритании постановил, что процесс принятия британским правительством решений о выдаче лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию оказался незаконным, поскольку не был дан четкий ответ на вопрос, нарушала ли коалиция под руководством Саудовской Аравии международное гуманитарное право во время йеменского конфликта. Три неправительственные организации подали жалобу на итальянский регулирующий орган, который контролирует экспорт оружия, и компанию по производству вооружений RWM Italia. Неправительственные организации указали на уголовную ответственность за экспорт оружия, использованного во время авиаудара по Дейр-эль-Хаджри 8 октября 2016 года, в результате которого погибли шесть мирных жителей.

Война в Йемене представляет серьезную опасность для региона, а также для внешнеполитических интересов ЕС. На фоне конфликта процветают экстремистские организации, также это может привести к усилению миграционного давления. Побочные последствия конфликта могут повредить инвестициям ЕС в Египте, Иране и Сирии, а также подорвать безопасность на море в Аденском заливе - жизненно важной транспортной артерии - и в странах Африканского Рога. Без принятия общей политики ЕС не сможет оказать давление на воюющие стороны и сдержать конфликты.

Для выработки действительно единой позиции в сфере экспорта оружия нужно, чтобы надзорный орган, контролируемый Европейской комиссией, сообщал о всех нарушениях "общей позиции" 2008 года. Европейский суд может наложить санкции на нарушителей. Но государства-члены ЕС не хотят отказаться от своего суверенитета в данной области, и тем более внести необходимые изменения в договоры ЕС.

Однако есть и другие меры, которые мог бы задействовать ЕС для улучшения режима экспорта оружия. ЕС должен уточнить ряд важных терминов в "общей позиции", включая обстоятельства, которые могут представлять "явный риск" того, что оружие будет использовано для совершения "серьезных нарушений" международного права. Некоторые государства-члены, в частности, Германия и Франция, две крупнейшие европейские державы, могли бы также сделать ставку на заключение межправительственных обязательств, предусматривающих соблюдение экспортных критериев ЕС. Если ЕС улучшит свою политику в области экспорта оружия, это пойдет на пользу не только Европейскому союзу, но и всему миру в целом.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568927520
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