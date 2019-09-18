Саммит Россия – Турция – Иран в Анкаре и ход войны в Сирии, - Д.Минин

00:54 20.09.2019

Дмитрий МИНИН | 18.09.2019 |



Благодаря дипломатическим усилиям Москвы Дамаск получит гораздо больше, чем мог бы добиться военным путем

Только что закончившийся в Анкаре тройственный саммит президентов России, Турции и Ирана в основном был посвящен поискам путей мирного урегулирования в Сирии. При этом очевидно, что без ликвидации баз непримиримых боевиков в зоне Идлиба и решения проблемы занятого курдо-американскими отрядами востока страны окончательный мир в Сирии невозможен. Поэтому наряду с проведением наконец-то согласованного на саммите конституционного процесса доводить до логического завершения войну в Сирии все равно придется. По оценкам экспертов, наблюдавших за тройственной встречей, дальнейший ход боевых действий будет определяться сложным переплетением обстоятельств.



Обращается, например, внимание на то, что за три дня до саммита президент В. Путин принял в Сочи израильского премьера Б. Нетаньяху, в беседе с которым были определены пределы его дальнейшего вмешательства в сирийскую ситуацию. Эта встреча во многом предваряла мероприятие в Анкаре. Ближневосточная пресса дружно указывает, что на этот раз тон разговоров с российской стороны был достаточно жесткий.



Б. Нетаньяху и В. Путин в Сочи: жестче, чем когда-либо

Нетаньяху было заявлено, в частности, что многие без конца излагаемые им страхи по поводу поведения Ирана в Сирии "сильно преувеличены" и что полеты израильской авиации над Сирией должны быть решительно пресечены. Избегать использования против нее расположенных там российских средств ПВО долго не получится.

Печать Израиля признает, что Нетаньяху в преддверии выборов и последующего процесса формирования правительственной коалиции и сам не намерен глубоко погрязать в сирийских делах. Израильтяне отступили от своего прежнего категорического требования о полном выводе из Сирии иранских воинских подразделений и недопустимости создания там каких-бы то ни было военных баз Ирана. В настоящий момент они допускают их наличие при условии, что такие базы не располагаются в пределах 80 км от территории Израиля и на них нет ракетного вооружения, достигающего его границ. От права атаковать объекты, не отвечающие этим требованиям, израильтяне отступать не хотят, а на первый план израильские СМИ выдвигают шаги по "оказанию давления Москвы на Иран".



Якобы имеющиеся у Ирана военные базы в Сирии

Иран, конечно, не в восторге от того, что кто-то со стороны пытается ограничить его военное присутствие в Сирии, осуществляемое полностью на законных основаниях по соглашению с ее правительством, но понимает, что получение гарантий ненападения на большинство его баз – тоже значительный шаг вперед. Благодаря этому в Анкаре президенты Роухани и Путин по большинству вопросов практически выступали в унисон.



Двусторонняя встреча В. Путина и Роухани в Анкаре

Турецкий президент Эрдоган вынужден был с этим считаться. К тому же главным для него было получение поддержки партнеров в намечаемой крупномасштабной операции против курдов из Партии демократического союза / Сирийских демократических сил (ПДС/СДС). Контролируя при помощи американцев более четверти национальной территории на северо-востоке вдоль границы с Турцией (т. н. Рожава), курды, несмотря на настойчивые рекомендации Москвы договариваться с Дамаском, так и не сделали этого. Теперь же им, видимо, придется пожимать горькие плоды их заблуждений по поводу всесилия Вашингтона.



США – Рожава: "иллюзорный союз"

Турецкая печать широко распространяет утверждения, что в Анкаре ее партнеры впервые признали ПДС вместе с "материнской" для нее Рабочей партией Курдистана (РПК), действующей в Турции, террористическими организациями. Возможно, это заявление преждевременно, поскольку официальных заявлений по данному поводу ни с российской, ни с иранской стороны не делалось, но, судя по всему, признано право Турции атаковать объекты этих военизированных организаций и создать временную зону безопасности на территории Сирии вдоль своих границ. Так во всяком случае преподносят итоги встречи турецкие издания.



Двусторонняя всреча В. Путина и Эрдогана в Анкаре



Карта иностранного присутствия в Сирии, желтое – курды

За согласие на это Эрдоган, похоже, заплатил Дамаску немалую цену. В официальном Anadolu Agency турецкие эксперты пишут о том, что, желая обеспечить себе на время предстоящей операции против Рожавы надежные фланги, Анкара согласилась перенести линию деэскалации в Идлибе значительно севернее. Она будет проходить по шоссе М4 от Джиср-аш-Шугура через Эриху до Серакиба и обеспечиваться совместными турецко-российскими патрулями. Это означает, что правительственная Сирийская арабская армия (САА) сможет занять практически половину Идлиба, включая ключевой транзитный узел в Маарет-ан-Нумане. Будет также обеспечен прямой выход на крупнейший город страны Алеппо как из Дамаска, так из ведущего порта в Латакии. В занятии севера Латакии с опорным пунктом в Кабани и плодородной равнины аль-Гааб турки, если верить этой информации, чинить препятствия также не будут. Таким образом, оказались посрамлены те, кто обвинял Москву в том, что она "в очередной раз украла победу у САА", убедив ее после взятия Хан-Шейхуна приостановить наступление.



На деле благодаря дипломатическим усилиям Москвы Дамаск получит гораздо больше, чем мог бы добиться военным путем, и со значительно меньшими потерями. К тому же САА будет в состоянии быстрее перебросить свои главные силы на северо-восток к Рожаве, где в предстоящие месяцы, по-видимому, развернутся главные события сирийской войны, связанные с крахом курдского квазигосударственного образования.



Турция в настоящее время ведет интенсивные переговоры с американцами о своем военном вхождении в Рожаву с целью установления там подконтрольной буферной зоны. При этом она выдвигает максималистские требования. Эта зона должна простираться на 450 км по ширине вдоль всей турецкой границы и на 30 км вглубь. Фактически это означало бы занятие всех основных населенных пунктов с курдским большинством на данной территории. Для курдов это равнозначно полной капитуляции, а для американцев это серьезное военно-дипломатическое поражение. Им остается либо бросить Рожаву на произвол судьбы, объявив, что они "с успехом реализовали все поставленные перед собой цели, а потому уходят", либо бессильно наблюдать за турецким вторжением. А о нем в Турции все пишут как о деле решенном. Атака начнется, видимо, тогда, когда будут поставлены на боевое дежурство последние из поступивших в Турцию российских комплексов С-400.



Будут ли сбивать турки американские самолеты? Скорее всего, это не понадобится. Радарная подсветка с земли, а следовательно, угроза быть сбитыми будет определяться летчиками ВВС США задолго до того, как С-400 попадут в зону поражения их собственных ракет воздух-земля. По правилам, в этом случае они должны будут уйти с курса. То есть даже демонстрация силы с американской стороны будет невозможна.

Какой бы ни была американская мощь, но противостояние сразу трем региональным державам (а Россия даже выше этого статуса) непосредственно в точке схождения их жизненно важных интересов – задача для американцев непосильная.



Вслед за встречей в Анкаре планируется проведение в октябре четырехстороннего саммита по ситуации в Сирии лидеров России, Турции, Германии и Франции. Главная тема этого формата – положение беженцев, но не приходится сомневаться, что там будут обсуждаться общее положение в Сирии и решения тройственной встречи в Анкаре. С высокой степенью вероятности европейские лидеры добавят свой авторитет данным решениям, поскольку понимают, что их "старший союзник" США ведет в регионе заведомо проигрышную игру.