Токаев выбрал имидж президента для бедных, - В.Панфилова

08:20 20.09.2019

Глава государства отрабатывает запросы общества



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.09.19



Поначалу казалось, что Нурсултан Назарбаев

и Касым-Жомарт Токаев идут в ногу.



В Казахстане подводят итоги 100 дней президентства Касым-Жомарта Токаева. За это время Токаев задал основные направления развития страны, создал свою команду и укрепился во власти. В то же время лидер нации (Елбасы) Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента, вернулся в активную политику. В стране сложилась особая конфигурация власти, когда один пробует себя сохранить в политическом поле, другой – расширить свои возможности. При этом явного противоречия между первым и второым президентами нет.



Акцентом первых 100 дней президента Токаева стали политическая либерализация и налаживание диалога с гражданским обществом. Как сказал "НГ" директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, итог позитивный. Токаев обеспечил три важных направления. Первое - легитимность политического транзита. "Это важный прецедент на постсоветском пространстве. Все мировые державы признали переход власти демократическим и законным, а также подтвердили итоги президентских выборов. Вряд ли какой другой казахстанский политик, имеющий меньший международный вес и известность, смог бы обеспечить идеальный результат легитимизации власти", – отметил эксперт. Во-вторых, Токаев практически сразу развеял миф о том, что он временный президент и "нерешительный интеллектуал". Он начал ревизию негативных тенденций в экономике, социальной сфере, очистил "государственный корабль" от избыточных национальных компаний и непонятных имиджевых проектов и обратился к нуждам простого человека. Токаев позиционировал себя как президент для бедных. "Это означает, что страна поворачивается лицом к гражданам", – подчеркнул Юрий Солозобов. И третье, по словам эксперта, – Токаев предложил создать в Казахстане атмосферу стабильности и новой солидарности. Для выполнения этой задачи в республике создан Национальный совет общественного доверия. "В ближайший год мы увидим, насколько это реализуется в формате парламентских выборов. Если все это завершится успешно, можно говорить, что президентство Токаева состоялось", – считает эксперт.



Казахстанский политолог Жанар Тулиндинова оценила первые 100 дней президентства Токаева как эффективные. "Были прекращены блокировки социальных сетей, даны разрешения на проведение митингов, объявлена концепция "слышащего государства", и созван Национальный совет общественного доверия. Напряжение между обществом и властью пошло на убыль, степень доверия к власти повысилась. Этому способствовали и меры в социальной сфере, в частности, кредитная амнистия для социально уязвимых слоев населения, повышение объема выплат адресной социальной помощи. В экономике Токаев сохраняет последовательную приверженность курсу на прозрачность, подотчетность обществу, приоритет интересов общества над интересами крупных финансово-административных групп. Он также объявил об освобождении субъектов малого и микробизнеса от налогов сроком на три года. При этом Токаев, по-видимому, понимает, что оздоровление экономики и социальной сферы невозможно без ревизии деятельности таких институтов, как квазигоссектор и Единый накопительный пенсионный фонд, эффективность которых вызывает большие сомнения", – сказала "НГ" Тулиндинова. Вероятно, по мнению эксперта, эти шаги вызывают опасения у части элиты, которую условно можно назвать консервативной в том смысле, что она хотела бы законсервировать свой статус-кво по состоянию на 19 марта 2019 года. Действия этих групп и вызывают разговоры о двоевластии в Казахстане, расколе элиты. В то же время многие процессы, запущенные Токаевым, вероятно, имеют необратимый характер, поэтому вряд ли кому-то удастся повернуть время вспять.



Тем не менее Назарбаев, сосредоточивший в своих руках широкие полномочия (в частности, кроме лидера нации он является председателем Совета безопасности, Ассамблеи народа Казахстана и партии "Нур Отан"), не собирается передавать свою роль главного куратора внутренней и внешней политики. Первый президент достаточно ревниво относится к некоторым действиям Токаева. В то время как Токаев вынужден "самоутверждаться" за счет тех минусов, которые были допущены в предыдущий исторический период.



Директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев сказал "НГ", что в Казахстане сейчас сложилась такая конфигурация власти, при которой каждый из них пробует: один – сохранить себя в политическом поле, другой – усилиться, расширить свои возможности. И то, что Назарбаев нанес визит в Москву в День города, и, кстати, не впервые, лишний раз показывает, что он остается в седле. Тем не менее эксперт считает ситуацию в Казахстане не совсем "безобидной", поскольку она дезориентирует международное сообщество. Потому что есть вопросы, которые надо решать на официальном уровне, но при этом есть Елбасы, который какие-то вопросы решает вне официального поля. Но это единственное "противоречие". А в целом между первым и вторым президентами никаких проблем пока не видно.

По мнению Юрия Солозобова, Токаев имеет достаточно большую свободу в движении. Он продолжатель политического курса Елбасы. Хотя многие и не считают его харизматичным лидерам, шансы на успех у него большие. Эксперт напомнил историю Пятой республики, когда яркого харизматичного лидера Де Голля сменил тихий бюрократ Помпиду. Он продолжил курс предшественника, внеся некоторые поправки. Именно при Помпиду Франция добилась ядерного суверенитета, промышленного роста и показала самый большой процент развития.