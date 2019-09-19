КырПрез Жээнбеков вылетел в Оренбург на встречу с Путиным

08:34 20.09.2019

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 сентября, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с однодневной рабочей поездкой посетит город Оренбург (Россия), где будут отработаны совместные практические действия войск с участием контингента Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.



Основная цель проводимых учений - обучение ведению военных действий в современных условиях, повышение оперативной совместимости органов военного управления государств-союзников.

Также главы Кыргызстана и России проведут встречу и обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе обеспечения безопасности в регионе.



В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Райимберди Дуйшенбиев, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов.