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|КырПрез Жээнбеков вылетел в Оренбург на встречу с Путиным
08:34 20.09.2019
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 сентября, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с однодневной рабочей поездкой посетит город Оренбург (Россия), где будут отработаны совместные практические действия войск с участием контингента Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.
Основная цель проводимых учений - обучение ведению военных действий в современных условиях, повышение оперативной совместимости органов военного управления государств-союзников.
Также главы Кыргызстана и России проведут встречу и обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе обеспечения безопасности в регионе.
В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Райимберди Дуйшенбиев, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов.