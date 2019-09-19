В Ташкенте впервые пройдет международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest" - 2/10 (анонс)

08:38 20.09.2019

В Ташкенте впервые пройдет международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Tashkent Book Fest" пройдет 2-4 октября в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Организатором выступает Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как отмечается в сообщении организатора, это первый "столь масштабный форум в истории книжной отрасли, проходящий в Узбекистане".

В рамках мероприятия состоятся творческие беседы с писателями, поэтами, иллюстраторами. Будут организованы тематические семинары, мастер-классы и тренинги, а также множество различных акций и книжных конкурсов.