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|В Ташкенте впервые пройдет международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest" - 2/10 (анонс)
08:38 20.09.2019
В Ташкенте впервые пройдет международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
"Tashkent Book Fest" пройдет 2-4 октября в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Организатором выступает Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Как отмечается в сообщении организатора, это первый "столь масштабный форум в истории книжной отрасли, проходящий в Узбекистане".
В рамках мероприятия состоятся творческие беседы с писателями, поэтами, иллюстраторами. Будут организованы тематические семинары, мастер-классы и тренинги, а также множество различных акций и книжных конкурсов.