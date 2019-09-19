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Управляемый разгул демо-мирзо-кратии в Ташкенте. "Экопартия" провела митинг протеста против выруба деревьев
08:50 20.09.2019

Экопартия провела неожиданный пикет в защиту деревьев
Экопартия Узбекистана отреагировала на сообщения о незаконной вырубке деревьев в Ташкенте, оперативно организовав пикет. Глава партии заявил, что это не предвыборная агитация, а "наша работа".

Экологическая партия Узбекистана вечером в четверг провела спонтанный пикет в махалле "Асака" Мирзо-Улугбекского района Ташкента, где в этот день произошла незаконная рубка и формовка чинар. О вырубке деревьев сообщил автор блога Troll.uz.

Представители Экопартии, Ташгорэкологии и хокимията возле здания комитета махалли "Асака".
Днем инспекторы Ташкентского городского управления Госкомэкологии, обследовавшие территорию ТЧСЖ "Олтинсой 2-комунал" и "Дархон-коммунал" махалли "Асака", выяснили, что в результате незаконной рубки была "повреждена до точки роста" одна чинара диаметром 112,7 см и еще две чинары получили серьезные повреждения из-за неправильной формовки.
Наемные работники воспользовались разрешением хокимията района от 23 августа, действительным до 2 сентября и выданным на работы с другими деревьями.

Обрезанные чинары во дворе дома №3.
Председатель махалли Отабек Фузаилов сообщил, что они обратились за разрешением после обращений жителей, когда в мае во дворе одного из домов деревья упали на машину, а "одну девушку чуть не придавило". Жительницы махалли, пожелавшие не называть свои имена, рассказали, что весной и осенью, особенно во время ветров, с деревьев часто падают ветки, "дети ходят, остерегаются этого".
Для рубки и обрезки чинар ТЧСЖ привлекло частного предпринимателя Даврона Юсупова из Кибрайского района Ташкентского области. По словам председателя махалли, ТЧСЖ обратилось к нему после того, как районное управление благоустройства не отреагировало на их устные запросы.

Даврон Юсупов (в центре).
Предприниматель в беседе с "Газетой.uz" сообщил, что ТЧСЖ обратилось к нему 15 сентября, а через два дня начались работы, для выполнения которых он привлек людей с "мардикор-базара" (рынка поденных рабочих). По данным Госкомэкологии, это жители Кибрайского района А. К. и М. К.
По словам Юсупова, он занимается формовкой и рубкой деревьев уже 20 лет, но "никогда такого не было". Он признал, что "не видел" и "не читал" документ, где был прописан срок разрешения на рубку древесных насаждений.
По подсчетам Ташгорэкологии, в результате незаконной рубки и неправильной формовки чинар растительному миру был нанесен ущерб в сумме 86,5 млн сумов. Согласно законодательству, если ущерб составляет более 300 базовых расчетных величин, он считается крупным. В связи с этим собранные материалы будут переданы в прокуратуру Ташкента для возбуждения уголовного дела.
"Формовка дерева подразумевает сохранение кроны, придание формы, удаление сухих веток, которые могут упасть. Не просто спил на уровне 3 м от земли. Сейчас время достаточно теплое, место спила - это место для проникновения инфекции в дерево. Чинары так не формуют, это нарушение агротехнической нормы", - сказал первый заместитель начальника Ташгорэкологии Артур Мустафин, присутствовавший на пикете. Он добавил, что "судя по всему, дерево уже жизнедеятельность не возобновит".
Глава Экопартии Узбекистана Борий Алиханов, комментируя "Газете.uz" прошедший пикет, назвал его "набатом людей, которые неравнодушны к окружающей среде".
"У нас в обществе все больше и больше становится неравнодушных людей, которые к таким нарушениям, воздействию отрицательному на окружающую среду, становятся неравнодушными. Наша позиция заключается в том, что мы должны обязательно реагировать. Мы партия народа. Мы должны реагировать на такие нарушения. Более того, могу сказать, что если люди уже обращаются к нам, это кредит доверия, а мы должны его оправдать и конвергировать свои слова и лозунги с конкретными нашими действиями", - заявил он.

Борий Алиханов.
Алиханов не согласился с обвинениями в предвыборной спекуляции на теме вырубки деревьев. "Это не агитация, это наша работа, это наше призвание. Мы никоим образом не думали себя пиарить здесь. Мы просто пришли на отклики наших жителей для того, чтобы на месте разобраться", - ответил он.
Он напомнил, что Экопартия была создана восемь месяцев назад, и "предложения [по решению проблемы вырубки деревьев] до этого были". Одно из них - недавнее обращение партии в правительство с призывом ввести полугодичный мораторий на вырубку отдельных видов деревьев, за исключением тех, что в аварийном состоянии, и санитарной обрезки.

Элбек Шукуров.
Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров, также посетивший пикет, назвал его показательным в плане того, как гражданское общество и соответствующие организации отреагировали на случай. Он заявил, что хокимият проведет служебное расследование, действительно ли жители махалли "Асака" обращались письменно или устно для проведения рубки и формовки деревьев, а районное управление благоустройства своевременно не отреагировало. Если это подтвердится, в отношении представителей управления будут приняты "определенные меры, которые и им будут служить уроком", подчеркнул замхокима.
Он посоветовал в случае отсутствия быстрой реакции со стороны управления благоустройства обращаться в хокимият города.

Источник - gazeta.uz
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