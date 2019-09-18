 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Есть ли у иранского КСИР "красная линия" в борьбе с Америкой? - Н.Бобкин
08:53 20.09.2019

Николай БОБКИН | 18.09.2019

Противостояние США и Ирана все больше похоже на подготовку к войне
После нападений беспилотников на два крупных нефтяных объекта в Саудовской Аравии ситуация снова дает повод говорить о вероятности войны на Ближнем Востоке, способной охватить обширный район от Израиля до Ирана.
В ночь на 14 сентября йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удар десятью беспилотниками по саудовским месторождениям нефти в восточной части страны. Официальный представитель военного командования хуситов генерал Яхья Сареа заявил, что атаки совершены беспилотниками с обычными и реактивными двигателями. Он потребовал от Эр-Рияда прекратить "агрессию и блокаду Йемена", иначе йеменская армия продолжит наносить удары по королевству "где угодно и когда угодно". Иностранцам Яхья Сареа предложил покинуть саудовские нефтеперерабатывающие заводы, ибо они могут быть атакованы "в любой момент".

Это нападение стало самым разрушительным ударом для Саудовской Аравии после начала войны в Йемене более четырех лет назад. В районе Абкайка, по которому нанесен удар, находится крупнейший в мире НПЗ, где перерабатывается около двух третей от общего объема производства Саудовской Аравии. Пожары привели к сокращению поставок нефти примерно на 5,7 миллионf баррелей. Понесенный нефтяной инфраструктурой саудовцев ущерб вызвал повышение мировых цен на нефть на 10 процентов, это самый значительный рост за последние десять лет. Аналитики ожидают дальнейшего повышения, если добыча нефти в Саудовской Аравии не будет восстановлена в ближайшее время. Есть мнение, что на это понадобятся недели.
Несмотря на то, что хуситы взяли ответственность за эти атаки на себя, главные вопросы остаются без ответа: откуда у них мощные ударные беспилотники и как им удалось поразить объекты в глубине территории Саудовской Аравии в 800 километрах от йеменской границы? Асимметрия военных возможностей сторон очевидна. Один из крупнейших в мире потребителей современного оружия оказался беззащитным перед беспилотниками стоимостью менее 1000 долларов и страной, которая бедна, дезорганизована и охвачена гражданской войной.
Саудовская Аравия объявила, что при атаке было использовано иранское оружие. Королевство намерено пригласить специалистов ООН и других международных экспертов для участия в расследовании ситуации. Тем не менее саудиты воздержались от того, чтобы указывать пальцем на Иран, обвинив его в нанесении ударов.
Зато госсекретарь США Майк Помпео сразу заявил, что за этой "беспрецедентной атакой на мировое энергоснабжение" стоит Тегеран. По его мнению, "нет никаких доказательств того, что нападения исходили из Йемена". Президент Трамп высказался сдержаннее. The New York Times предполагает, что Трамп "хотел бы избежать" военного конфликта с Тегераном, подчеркивая свою заинтересованность в дипломатии. Якобы Трамп не желает сужать поле возможных дискуссий с иранским руководством и не отказался от намерения привлечь иранцев к переговорам. "В какой-то момент это сработает", – в очередной раз заявил он. Через несколько дней откроется очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которую посетит и президент Ирана Хасан Роухани. Встреча Трампа и Роухани стала бы беспрецедентным событием, но, судя по сообщениям из Тегерана, вероятность ее проведения крайне мала.
Несмотря на то, что умеренные элементы в правительстве Роухани высказываются в пользу диалога, сторонники жесткой линии выступают категорически против. Их позиция поддерживается аятоллой Али Хаменеи. Лидер исламской революции назвал стремление Белого дома к переговорам обманом, подчеркнув, что официальные лица Ирана и США не будут вести переговоры ни в Нью-Йорке, ни где-либо еще. "Американская цель переговоров заключается не в том, чтобы найти справедливое решение, а в том, чтобы навязать свои грубые требования", – заявил аятолла Хаменеи. Он предлагает американцам "покаяться и вернуться к нарушенному ими ядерному договору", присоединившись к остальным участникам соглашения, ведущими диалог с Ираном.
С учетом решающего значения мнения аятоллы Хаменеи вопрос о переговорах Трампа с Роухани можно закрыть. Однако у США могут сработать другие сдерживающие факторы. У Вашингтона будут проблемы с мобилизацией региональной поддержки для военного выступления против Ирана. The Wall Street Journal признает, что атаки на нефтяные объекты королевства – это критическая проверка американо-саудовских отношений, особенно для Трампа и наследного принца Мохаммеда бен Салмана: оба сместили внешнюю политику своих стран в сторону конфронтации с Ираном, но успеха в этом не достигли. Эр-Рияд хотел бы нанести удар по Ирану американскими руками, но военные в США опасаются более широкой вооруженной борьбы.
И такие опасения не лишены оснований. Удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии можно рассматривать как демонстрацию силы иранцев. Корпус стражей исламской революции (КСИР) косвенно продемонстрировал свои боевые возможности с использованием союзников, каковыми в Йемене являются хуситы. КСИР вооружает своих союзников от Ливана до Йемена и обучает их ведению сложной войны с использованием беспилотников. Например, сохраняется возможность нанесения по Саудовской Аравии ударов со стороны Ирака, где местное шиитское ополчение также готово воевать на стороне Ирана. Поскольку признаков отказа Вашингтона от политики "максимального давления" на Иран нет, у Тегерана нет оснований менять стратегию противодействия силой Соединенным Штатам и их союзникам. И трудно оценить, где для КСИР проходит "красная линия" в применении этой силы.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568958780
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