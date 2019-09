Руэл Марк Герехт: Иран начинает обыгрывать США

09:42 20.09.2019

Foreign Policy: Иран начинает обыгрывать США



Бывший сотрудник ЦРУ поделился с изданием The Foreign Policy своими опасениями по поводу крупной атаки на саудовские нефтяные объекты, спонсором или организатором которой, как считают власти США и Саудовской Аравии, является Иран.



Руэл Марк Герехт - бывший сотрудник ЦРУ и эксперт по Ирану, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий. Герехт придерживается жестких взглядов в отношении Ирана, он посвятил большую часть своей карьеры изучению внутриполитической динамики в стране, а также 30 лет правления верховного лидера Ирана Али Хаменеи с момента его прихода к власти в 1989 году. Это интервью было отредактировано и несколько сжато для большей ясности, пишет журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.



Является ли это нападение актом агрессии со стороны Ирана, вызванным тем, что Тегеран почувствовал слабость США?

Руэл Марк Герехт: О, конечно. Иранцы всегда постепенно обостряют ситуацию. Они наращивают эскалацию в течение некоторого времени, и каждый раз, когда мы бездействуем, они повышают ставки. Очевидно, что они сделали это в военном отношении. Атака на саудовские нефтяные объекты оказалась чрезвычайно дерзкой. При этом они постепенно повышают ставки на ядерном фронте. Атака на нефтяные объекты принесет им чувство удовлетворения по двум разным направлениям, которые для них кажутся привлекательными. Во-первых, таким образом они могут показать средний палец США, а во-вторых, - нанести удар по Саудовской Аравии, которую они ненавидят.



Как вы думаете, как именно была организована атака? Она опиралась на сложную и хорошо развитую региональную сеть доверенных лиц Ирана? Прозвучало предположение, что атака была совершена с территории Ирана.



Руэл Марк Герехт: Иран любит использовать своих сторонников для отрицания своей причастности к чему-либо. Ему просто нужен фиговый лист, в этом качестве он может использовать различные шиитские силы. Возможно, удар был нанесен непосредственно с территории Ирана, если это так, то это серьезный вызов для Трампа и наследного принца Саудовской Аравии. Дроны, которые были использованы, могут преодолеть значительное расстояние. Что касается крылатых ракет, я подозреваю, что они, вероятно, были запущены с территории Ирана. В любом случае должны быть какие-то данные, я уверен, что данные радарных наблюдений помогут определить, откуда на самом деле они прилетели.

С другой стороны, атака выявила слабость ПВО Саудовской Аравии. Если американцы не предпримут никаких ответных действий, это может привести к серьезным последствиям. Я должен сказать, что президент США уже отказался от операции по обеспечению свободы навигации, которая могла послужить поводом для начала войны. От этого отказались. Поэтому, если мы сейчас позволим иранцам безнаказанно атаковать цели, которые им вздумается, это будет означать, что мы откажемся от видения, существовавшего у нас с 1950-х годов, согласно которому США всегда будут защищать саудовскую нефть.

И я должен сказать, что я очень впечатлен тем, какие именно цели выбрал Иран, потому что для нас это имеет важное значение.

Под важным значением вы подразумеваете, что верховный лидер Ирана таким образом хочет удостовериться, не собираются ли Соединенные Штаты снова отступить?



Руэл Марк Герехт: Да. И я должен сказать, что, учитывая некоторые заявления государственного секретаря США Майка Помпео, похоже, что мы намерены отступить.

Но Помпео назвал атаку "актом войны".



Руэл Марк Герехт: Но затем он сказал, что собирается поехать в Саудовскую Аравию, чтобы провести консультации и попытаться создать коалицию. Это звучит не очень обнадеживающе, и я думаю, что Иран этим не напугаешь.

Трамп объявил о введении дополнительных санкций против Ирана.

Руэл Марк Герехт: Что вы обычно делаете, когда вообще не собираетесь что-либо делать? Вы вводите санкции.



Атака выглядит как внезапная и очень серьезная эскалация давнего конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Как вы можете это прокомментировать?



Руэл Марк Герехт: Некоторые люди склонны видеть в верховном лидере Ирана осторожного игрока, но правда заключается в том, что Хаменеи любит выходить за рамки… Если мы ничего не предпримем, он продолжит двигаться в этом направлении, как с военной, так и с ядерной точки зрения… Кажется, что ОАЭ решили отпрыгнуть в сторону, они хотят уйти. Я не думаю, что наследный принц Саудовской Аравии также не сойдет с дистанции. Несмотря на все его высокомерие, он не сможет победить Исламскую Республику без Соединенных Штатов. Европейский союз занял типичную для него позицию: он призвал к организации дополнительных переговоров. Мы посмотрим, что президент США предпримет дальше: займет более жесткую позицию или продолжит ослаблять давление.

Насколько важно для Соединенных Штатов то, как они сейчас отреагируют?

Руэл Марк Герехт: Настал очень важный момент. Я бы даже сказал, что он действительно определит, отказались ли Соединенные Штаты от своей ответственности за Персидский залив или нет. Со стратегической точки США не сталкивались с чем-либо сопоставимым со времен вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.



20 сентября 2019

Максим Исаев