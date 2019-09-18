Сестру акима Восточно-Казахстанской области Д.Ахметова пытались похитить на улице в Павлодаре. Что это было?

09:48 20.09.2019

Сестру Даниала Ахметова Гульфаз Аубанову пытались похитить, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Павлодаре. Женщину пытались насильно посадить в машину, но ей удалось вырваться.

В полиции факт подтвердили.

По данным пресс-службы ДП Павлодарской области, инцидент произошел 18 сентября.



- В полицию обратилась гр.А., 1958 года рождения, с заявлением о том, что 18.09.2019 года около 07.40 часов неизвестное лицо, находясь около дома № 16 по ул. Исиналиева в Павлодаре, применили в отношении нее насилие. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.125 УК РК (Похищение человека). Ориентирован личный состав региона. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту, - сообщили в полиции.



Сестра акима ВКО в разные годы занимала должности заместителя главного врача по детству, по родовспоможению областной больницы Павлодара, главного врача и директора медицинского учреждения "Данель" Павлодара, начальника Управления (Директор департамента) здравоохранения Павлодарской области. Ее последняя должность - руководитель департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области Министерства здравоохранения РК.