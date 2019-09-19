 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазГенпрокуратура сурово уговаривает не ходить на митинг 21/09 "экстремистской организации Демократический выбор Казахстана"
09:55 20.09.2019

Генпрокуратура сделала заявление в связи с призывами к митингам
Экстремистcкой организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) распространяются призывы к проведению и участию в незаконных протестных акциях 21 сентября 2019 года.

Первый заместитель генерального прокурора РК Берик Асылов обратился к казахстанцам, передает Zakon.kz.

- В социальных сетях признанной судом запрещенной и экстремистcкой организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) распространяются призывы к проведению и участию в незаконных протестных акциях 21 сентября 2019 года. Деструктивные силы вводят в заблуждение население относительно мер социальной поддержки, межгосударственных отношений, тем самым побуждают к массовым беспорядкам, создают угрозу общественной безопасности, пытаясь разжечь социальную и национальную рознь, - начал свое обращение Асылов.

Он отмечает, что такие действия прямо запрещены законом, поэтому правоохранительные органы в установленном законом порядке будут реагировать и принимать строгие меры к нарушителям.
Уголовным кодексом предусмотрена ответственность:
- за возбуждение социальной, национальной, религиозной розни, а равно изготовление, распространение материалов, их пропагандирующих – статья 174 (до 20 лет лишения свободы, если повлекли тяжкие последствия);
- за причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций или государства - статья 400 (штраф до 200 МРП либо арест до 50 суток);
Статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях также установлена ответственность за нарушение порядка организации и проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (при отягчающих обстоятельствах - штраф до 50 МРП, арест до 15 суток).
Генеральная прокуратура разъясняет, что любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса:
- участие в деятельности экстремистской организации – статья 405 (до 2 лет лишения свободы);
- создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности – статья 158 (до 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества);
- финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму – статья 258 (до 12 лет с конфискацией имущества).
При этом под участием понимается не только организация и проведение незаконных акций, но и агитация, пропаганда идей запрещенной организации, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение
любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов.
Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг.

- Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности. С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях и деятельности организаций, запрещенных на территории нашей страны, - заключил первый замгенпрокурора.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568962500
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