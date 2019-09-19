Полная КазШиза. КазПрез Токаев назначил Г.Койшыбаева руководителем Канцелярии премьер-министра... и без того занимающего эту должность с марта с.г.

10:19 20.09.2019

Койшыбаев возглавил Канцелярию премьер-министра РК



18 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Галымжана Койшыбаева руководителем Канцелярии премьер-министра страны, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, - говорится в тексте указа.



Койшыбаев Галымжан Тельманович родился 12 апреля 1968 года в Кзыл-Орде.

В 1991 году окончил учебу в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Трудовой стаж:

- Корректор ГПИ "Каззапсельпроект" (1985);

- Атташе, 3 секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1995-1997);

- Первый секретарь, Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1997-1998);

- Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1998-2004);

- Полномочный Представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности (2004);

- Главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (10.2004-02.2006);

- Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (02.2006-12.2008);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике (12.2008-06.2016), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике (2009), Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству (06.2012-2016);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству (06.2012-03.2016);

- Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (03.2016-03.2019);

- Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (с 03.2019)