Лидер Всемирного Конгресса уйгуров Долкун Иса: "В лагерях для моих соотечественников томится до 3 миллионов человек"

11:17 20.09.2019 Лидер Всемирного Конгресса уйгуров: "В лагерях для моих соотечественников томится до 3 миллионов человек".



Уйгурский правозащитник Долкун Иса дает на страницах "КП" альтернативную версию событий на Северо-Западе Китая.



За массовыми протестами в Гонконге из поля зрения ушли события на другом конце Китая - в Синьцзяно-уйгурском автономном районе (СУАР). Где, если верить западным СМИ, для уйгуров, киргизов, казахов и другие нацменьшинств созданы "лагеря перевоспитания". Этакие гибриды тюрем и школ для трудных подростков, где заключенных "излечивают от экстремизма". При этом большинство уйгуров, в отличие от атеистов-китайцев, - мусульмане. Так что конфликт приобретает еще и религиозный аспект.



Сам Пекин существование лагерей не отрицает и даже устраивает туда пресс-туры для журналистов. В одном из которых - единственным из числа россиян - оказался и корреспондент "КП". Где ему объяснили: это "центры повышения квалификации", воспитанники находятся там добровольно, осваивают китайскую культуру и рабочие специальности - и по окончании годичного курса возвращаются в большой мир, получая хорошую работу. Обо всем этом вы можете прочитать в огромном репортаже "КП" со множеством фото и видео из пресловутых "лагерей".



Но в любом споре есть две стороны. Поэтому, исходя из журналистской этики, "КП" считает возможным дать и альтернативную точку зрения, переговорив с лидером Всемирного конгресса уйгуров - Долкуном Исой (в Китае он обвиняется в "терроризме" и сейчас живет как политэмигрант в Германии).



ПРИМЕЧАНИЕ: далее по тексту собеседник "КП" именует СУАР "Восточным Туркестаном". Так эту китайскую территорию часто называли в старых научных трудах, подчеркивая, что она была домом для многих тюркских народов. В то же время, по мнению Китая, с точки зрения современной науки подобный термин является некорректным.



Пекин существование лагерей не отрицает и даже устраивает туда пресс-туры для журналистов, называя их "центрами повышения квалификации"



"МНОГИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СФАБРИКОВАНЫ"

- Господин Иса, с 1990 годов в СУАР продолжались кровавые теракты, унесшие сотни жизней. И стояли за этим в основном ваши соотечественники. Вы считаете это нормальным?

- Сейчас вы лишь повторяете штампы китайской пропаганды. Словами "терроризм" и "экстремизм" она клеймит любое проявление другого мнения, включая мирные призывы людей к соблюдению их прав. Хочу заметить, что первоначально, в 1990-е, Пекин пользовал совершенно другими термины - говорил лишь об "уйгурской угрозе сепаратизма". А после трагедии 11 сентября 2001 года [авиа-атак исламистов на башни Всемирного торгового центра и другие объекты в США - ред.], когда тема международного терроризма стала у всех на слуху, - китайское правительство "перестроилось" и стало заявлять уже об "уйгурском терроризме". Дабы под предлогом международной войны с террором оправдать собственные репрессии против уйгуров.

- Цитирую мой репортаж из Урумчи: "4 августа 2008 года смертник Абдурахман Азати направил грузовик в группу полицейских на проспекте Семан. Одновременно другой террорист, Курбан Имит, забросал бомбами и набросился с тесаком на пограничников Кашгара. Итого 17 человек убито, 15 ранено". И такое происходило постоянно.

- Ряд жестоких атак действительно имел место, но их масштаб и последствия сильно преувеличены китайским правительством. Расследование инцидентов велось непрозрачно, у нас есть основания полагать, что многие "доказательства вины уйгуров" были сфабрикованы. Китайские СМИ пытаются выставить их "частью международной террористической сети" - например, возлагая ответственность за атаки на Исламское движение Восточного Туркестана [экстремистская структура, запрещена в ряде стран - ред.]. Однако, по мнению авторитетных международных ученых, эта организация де-факто не существует с начала двухтысячных годов. На наш взгляд, большинство этих террористов - одиночки, доказательства их связи с "международным исламским экстремизмом" крайне шатки.

"Я НЕ ТЕРРОРИСТ, А ПРАВОЗАЩИТНИК"



- Китайские СМИ называют "вдохновителем многих атак, террористом и боевиком" лично вас.

- Еще раз: китайское правительство навешивает такой ярлык на всех, кто смеет заявлять о репрессиях с его стороны. Они даже участников протестов в Гонконге именуют "террористами". [Прим. "КП": в доказательство последнего приводятся видеоролики, где эти демонстранты, например, пытаются поджечь полицейские участки.]

Обвинения Китая в мой адрес полностью фальшивы и не подкреплены ни малейшими доказательствами. Их цель - заглушить мой голос и помещать моей работе правозащитника. КНР направила "красный запрос" в Интерпол, чтобы меня объявили в международный розыск, но в феврале 2018 года эта организация, изучив запрос, отклонила его, сочтя неправомерным. Более того, правительство Германии, где я сейчас проживаю, тщательно изучило мое прошлое - и сочло возможным предоставить мне убежище.

- И каково ваше прошлое?

- В 1988 году, учась в Синьцзянском университете, я проводил демократические митинги студентов. Мы требовали честных выборов, прекращения дискриминации уйгуров, отказа от ядерных испытаний на озере Лоб-Нор в пустыне Такла-Макан в Восточном Туркестане. За это я был помещен под домашний арест на 4 месяца и выгнан из университета в октябре-1988.

"ИХ ЦЕЛЬ - МОНОЭТНИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО"

- Перейдем к "лагерям для уйгуров". В составе журналистской делегации я побывал на двух подобных объектах, никаких ужасов не заметил.



- Правительство КНР весьма тщательно отбирает и журналистов для таких пресс-туров, и людей, с которыми им позволено говорить, и маршруты. Цель - создавать у вас "правильное" впечатление о ситуации в Восточном Туркестане и скрывать преступления против уйгуров.

При этом китайское правительство, несмотря на неоднократные запросы, отказывается допустить туда как Верховного комиссара ООН по правам человека, так и Спецдокладчика ООН по вопросу свободы религии и убеждений. Китайские власти не соглашаются создать независимую комиссию по изучению ситуации в регионе. Вместо этого они приглашают лишь журналистов, которые симпатизируют Поднебесной и готовы поддерживать ее точку зрения. Но многие участники даже этих постановочных туров утверждают: их беседы со "счастливыми узниками лагерей" проходили по заранее расписанному сценарию.

- Чем, по-вашему, данные объекты являются на самом деле?

- Лагеря - это часть грандиозной стратегии китайского правительства по ассимиляции уйгуров, размывания их национальной идентичности и установления контроля над регионом и его населением. Цель - создать этнически однородное общество во главе с ханьцами (главным китайским этносом).

[Прим. автора: находясь в недельном пресс-туре в СУАР, корреспондент "КП" не заметил какого-либо "подавления уйгурской культуры": нам показывали действующие мечети, уйгурские рестораны и лавки, выступления этнических ансамблей и т.д. В то же время, на что указывает и собеседник "КП", та поездка действительно происходила по заранее подготовленному сценарию; общение с воспитанниками лагерей осуществлялось через переводчиков].



Если верить западным СМИ, для уйгуров, киргизов, казахов и другие нацменьшинств созданы "лагеря перевоспитания".

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

"ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСТЬ РИСК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАСИЛИЯ"

- Даже доказательства существования "лагерей" крайне скудные.

- С апреля 2017 года уйгурская диаспора во всему миру начала терять контакты со друзьями и любимыми людьми в Восточном Туркестане. Вскоре мы стали получать информацию, что их согнали в специально возведенные по всему региону лагеря. Вырвавшиеся из лагерей рассказывали, что там их подвергают пыткам, заставляют отречься от религии [ислама] и иным образом нарушают права человека.

- Но доказательства…

- Главным доказательством являются официальные документы китайского правительства, где прописано выделение огромных денег на строительство "объектов" и их задачи - "изменение мышления" людей. В итоге от 1 до 3 миллионов невинных жителей - фактически 10% уйгурского населения - незаконно находятся в лагерях.

- Включая ваших родных?

- В июне 2018 года мне сообщили, что в одном из лагерей скончалась моя престарелая мать. На тот момент я не слышал ее голоса уже около полутора лет - как я вам уже сказал, терять контакты с нашими родными в Китае мы стали еще раньше: в это же время я лишился связи с отцом братьями.

Обстоятельства смерти матери мне точно не известны. Знаю лишь одно. После эмиграции из Китая я не видел ее 20 лет - и уже никогда не увижу вновь. Впрочем, моя история ничем не отличается от ситуации с другими уйгурами-эмигрантами, разве что у тех есть надежда: их родные заключены в лагеря, но по-прежнему живы, хоть и не могут дать о себе знать.

[Прим. "КП": посещая "объекты", наш корреспондент действительно не заметил у воспитанников лагерей каких-либо средств связи, включая смартфоны.]

- Тем не менее, после 2014 года теракты в СУАР прекратились. Вы не считаете это справедливой платой за мир?

- Если превратить 23-миллионный регион в тюрьму под открытым небом с тотальным видеонаблюдением и другими формами слежки; если взять под полный контроль каждый аспект жизни каждого человека - то такой результат вполне логичен. Но вместо того, чтобы пытаться остановить ничтожное меньшинство, склонное к насилию, - "потенциальными террористами" объявлены все. Однако Всемирный конгресс уйгуров убежден: если так будет продолжаться, то в долгосрочной перспективе ситуация дестабилизируется и насилие в Восточном Туркестане может вспыхнуть снова.

И ОБ УКРАИНЕ

- Если вы поддерживаете право уйгуров на самоопределение, то что вы думаете о референдуме Крыма о воссоединении с Россией в марте-2014?

- Не думаю, что имею достаточно компетенций и нахожусь в соответствующем контексте, дабы корректно судить о данном вопросе.

- Если поменять слова "уйгуры" на "русские", то многое из того, о чем вы говорите, делают власти Украины. Запрет получать образование по-русски, надзор в сфере языка и культуры, репрессии против активистов.

- Откровенно говоря, у меня не так много сведений о ситуации с русским меньшинством Украины. Но я твердо уверен, что любая нация и любой отдельный человек должно свободно наслаждаться своим родным языком. Государства обязаны защищать и поддерживать права этнических меньшинств - в части языка, образования, религии, экономики и политики, свободы слов и собраний.



Эдвард ЧЕСНОКОВ Источник - Комсомольская правда

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