Скончался экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в конце 2010 года в результате народного восстания

11:24 20.09.2019

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в конце 2010 года в результате народного восстания, скончался в Саудовской Аравии.



Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства. Сообщается, что бен Али скончался после продолжительной болезни.



Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции", произошедшей в Тунисе в конце 2010 - начале 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. Впоследствии суд Туниса приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года.