КазМинюст зарегистрировал общественное объединение "Казахстанское общество интернационалистов"

12:09 20.09.2019 Интернационалисты Казахстана: первый шаг к созданию партии



Если верить прогнозам некоторых экспертов, то совсем скоро партийная жизнь в Казахстане заметно оживится: в преддверии парламентских выборов 2021-го на политической арене страны, по идее, должны появиться новые игроки... И, похоже, один из них уже на подходе. На днях органы юстиции зарегистрировали республиканское общественное объединение "Казахстанское общество интернационалистов", которое планирует в ближайшем будущем оформиться в партию. О том, как это будет выглядеть на практике, мы решили узнать у лидера движения Бахытжана Копбаева.

- Для создания партии требуются немалые ресурсы. Они у вас есть?

- Я пока не хочу раскрывать имена и скажу лишь, что работники нескольких крупных предприятий изъявили желание вступить в наши ряды и оказывать необходимую поддержку. Они давно поняли, что от профсоюзов толку мало...

Что касается финансовых ресурсов, то и с этим, думаю, проблем не будет. Все-таки мы выступаем за либеральную политику в отношении субъектов малого бизнеса, что находит понимание среди тех, кто хочет работать спокойно и кому нужно стабильное будущее. Даже иностранные бизнесмены готовы присоединиться к нам вместе со своими коллективами. А это значит, что как переговорщики мы не самые слабые.

- Но в Казахстане уже есть Коммунистическая партия, которая, по сути, тоже является интернационалистской. Вы конкуренты или партнеры?

- На недавних президентских выборах мы поддержали кандидата от КНПК, поскольку наши политические взгляды в чем-то схожи. Я лично выставил в Шымкенте 52-х наблюдателей, наши сторонники вместе с членами Компартии принимали активное участие во всех предвыборных мероприятиях. Перед нами стояла задача – учиться на опыте КНПК и делать выводы. По итогам электоральной кампании мы провели работу над ошибками, а также серьезную ревизию, отсеяв тех, на кого нельзя положиться. Думаю, мы готовы к парламентским выборам - как сами, если нашу партию зарегистрируют, так и в альянсе с КНПК.

- То есть все-таки вы допускаете объединение с этой партией?

- Проблема КНПК в том, что это архаичная, несовременная организация. Ее лидер Айкын Конуров, конечно, молодой и энергичный политик, но, как известно, один в поле не воин. Кстати, если бы на выборы пошел он, а не Жамбыл Ахметбеков, то наверняка занял бы второе место. А вообще, если вычесть голоса, которые мы, интернационалисты, обеспечили кандидату Ахметбекову, то выяснится, что половина самих членов КНПК голосовала против него. По сути, президентские выборы стали для Компартии, что называется, ударом под дых...

Без нас народные коммунисты не станут сильнее. Поэтому новый союз в рамках предстоящих парламентских выборов неизбежен, если мы, конечно, не успеем к тому времени создать собственную партию. Этот вопрос уже обсуждался с руководством КНПК. И даже если мы пройдем в парламент по отдельности, то, конечно, как союзники будем выступать единым фронтом.

- В чем принципиальные отличия вашего движения?

- Во-первых, оно создано по инициативе снизу. Во-вторых, оно представляет граждан страны разных национальностей, чьи права так или иначе ущемлены. В-третьих, мы имеем четкую, простую и понятную политическую идеологию – это борьба за социальную справедливость и равенство.

- Восемь месяцев назад в интервью нашему изданию вы уже заявляли о намерении создать на базе вашего движения политическую партию. Тогда это казалось призрачной идеей, поскольку новичков в политике, особенно если они появились благодаря инициативе снизу, у нас не особо жалуют…

- Да, я прекрасно помню то интервью. Тогда мы были просто группой граждан, недовольных пропагандой фашистских идей и стремительным распространением в стране русофобии. А теперь мы кто? Официально зарегистрированное движение с твердым намерением перерасти в партию. Заметьте, организовались мы достаточно быстро (по казахстанским меркам). Причем происходило это на фоне роста популярности нашего идеологического противника – радикального национализма. Вступив с ним в открытое противостояние, мы дали людям надежду на то, что сможем защитить их от дискриминации по национальному признаку.

Действовали мы поэтапно. Сначала создали движение, открыли местное общественное объединение, а затем зарегистрировали РОО с множеством филиалов по всему Казахстану. Признаюсь: регистрация далась нам нелегко, было немало препятствий. Но мы это сделали и готовы идти дальше - создавать свою партию и, если нам это удастся, то участвовать в парламентских выборах, а в будущем и в президентских.

Вопрос о создании партии планируется поднять уже на ближайших съездах. Хотя эта идея возникла еще в самом начале, мы решили не бежать впереди паровоза, а пойти эволюционным путем. И дело не в кворуме - мы запросто могли уже тогда собрать более тысячи "чистых" людей. А в том, что требовалось время для очистки наших рядов от неконструктивной и деструктивной примеси. Мы, в частности, расстались с хроническими интриганами, вечно и всем недовольными диванными балаболами, а также приткнувшимися к нам под шумок радикалами разных мастей и национальностей.

Несмотря на давление со стороны национал-радикалов, наши ряды продолжают активно пополняться. А это говорит о том, что у нас много единомышленников. К тому же мы быстро определились с целями, задачами и, главное, с лидером, сразу поставив точку в петушином споре о том, чей клюв краше.

- То интервью, кстати, получило большое количество откликов, в том числе и негативных. Многим читателям не понравилось, что вы пропагандируете идеи антифашизма в отсутствие, как они считают, в стране самих фашистов. Да и в соцсетях было высказано немало враждебных комментариев. Вы учли эти настроения?

- Глупо отрицать очевидное. Во-первых, достаточно набрать в поисковиках слова "пропаганда фашизма в Казахстане", и вам откроется масса ссылок с официальной информацией о том, сколько человек уже привлечено к ответственности по соответствующей статье. Во-вторых, мы неоднократно предоставляли доказательства - скрины, фото, видео тех, кто открыто называет себя фашистами. Как оказалось, в стране действуют целые фашистские группы, которые даже разработали для себя униформу с национальным орнаментом... Разумеется, все эти материалы мы передали в правоохранительные органы.

Все-таки наше движение зародилось на базе понимания необходимости борьбы с фашизмом, и мы намерены придерживаться этой линии и дальше. Поступаться своими принципами из-за каких-то угроз маргиналов и дешевых интриг мы не собираемся. Наш союз блогеров и так называемая группа пропаганды действуют оперативно и эффективно: кто-то ведет жесткую информационную борьбу, а кто-то ищет сторонников в сети. Круче нас, думаю, только боты спецслужб и экстремистов (смеется). Пока они "рубят" друг друга, мы делаем свою работу.

Как мне кажется, смена власти в Казахстане с приходом такого президента-интернационалиста, как Касым-Жомарт Токаев, спутала карты националистам разных мастей. Их налаженные за многие предыдущие годы связи с представителями высоких властных структур начинают потихоньку рушиться. Радикалы заметно сбавили обороты. И в этом, я считаю, есть и наша заслуга.

А что касается враждебных комментариев, то это издержки социальных сетей. Многие блогеры сами просят хейтеров, чтобы те устраивали "бучу" под их материалами. Увы, у свободы слова тоже есть свои изъяны. Люди, испытывающие тяготы социальной несправедливости, зачастую ведут себя очень агрессивно в соцсетях...

Прав был Познер, когда говорил, что абсолютная свобода слова есть там, где количество ваших подписчиков не превышает 5 тысяч человек, а после начинается цензура. Мне ли говорить об этом вам, журналистам?

- А еще вас обвиняли в связях с администрацией президента РФ...

- Подозрения спецслужб, конечно, не подтвердились. Они безосновательны. Очевидно, что нам нет дела ни до России, ни до какой-либо другой страны. Наша Родина – Казахстан, и мы хотим сделать его свободным, а наш народ - уверенным в своем будущем.

- Связь со своей аудиторией вы поддерживаете в основном через "Фейсбук". А это на сегодня крайне политизированный ресурс, и нередко обсуждение общественно-политических тем, в том числе с участием некоторых ваших активных сторонников и их оппонентов, переходит всякие границы, перерастая в банальное поливание друг друга грязью. Понятно, что это негативно сказывается на имидже вашей организации. Вы как-то с этим боретесь?

- Ну, с радикалами в наших рядах, как я сказал, мы уже разобрались. Тех, кто не умеет соблюдать политкорректность в публичных дискуссиях, мы отпустили на вольные хлеба. Действительно, есть люди, которые буквально питаются энергией радикальных националистов и просто не могут удержаться от того, чтобы не читать и не комментировать их посты. Я много раз призывал этих людей не переходить границы и вести дискуссии конструктивно, аргументированно. Тем более что этап взросления давно пройден, и мы должны переходить на новый уровень политической зрелости.

Автор: Сауле Исабаева

18.09.2019 Источник - camonitor.kz

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