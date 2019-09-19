В КазМВД восстановят УБОП

12:13 20.09.2019

Продолжение Сержантов полиции ждут изменения в Казахстане Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) восстановят в системе МВД.



Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает корреспондент Tengrinews.kz. "УБОП был упразднен в конце прошлого года. Он был упразднен после череды чрезвычайных происшествий, связанных с сотрудниками подразделения УБОП. Сейчас мы проанализировали ситуацию и подготовили Главе государства записку. Он поддержал то, что УБОП надо восстанавливать. Но перенести комплектование на уровень центральной кадровой комиссии, чтобы тщательно отобрать каждого сотрудника, как это делается с подразделением собственной безопасности", - сказал Калайчиди на выездном заседании депутатов Сената по вопросам модернизации органов внутренних дел.Заместитель отметил, что из-за человеческого фактора пострадало целое подразделение.



В июне 2019 года министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщал, что сейчас подразделение существует как отдел в структуре криминальной полиции. По словам министра, ранее управление существовало самостоятельно, так как наблюдался рост организованной преступности.