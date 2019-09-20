Акимы-новички Казахстана: лидер из Туркестана и аутсайдер из Кызылорды, - А.Омирбек

13:11 20.09.2019 Назначенные в этом году акимы областей уже встали на ноги и все чаще дают поводы для размышлений относительно того, из какого теста они сделаны. В прошлый раз мы попытались проанализировать деятельность глав трех регионов – Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской. А сегодня остановимся на акиме, который претендует на лидерские позиции среди новичков, и на явном аутсайдере.



"Триумфатор"



Возвращение Умирзака Шукеева на региональный уровень с полным правом можно назвать триумфом. Без малого семь месяцев он руководит Туркестанской областью и, судя по оценкам многих, весьма эффективно. Высокую оценку его работы можно между строк прочитать и в заявлении, сделанном президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания правительства в середине лета текущего года: "… в области ведется активная работа. Идет строительство. Премьер-министр лично ездит и контролирует эту работу. Уверен, Туркестан восстановится в качестве золотой колыбели нашей истории и культуры. Я считаю, что он станет очень красивым городом".

Ставит Шукееву твердую "пятерку" и экспертное сообщество. В частности, Центр социальных и политических исследований "Стратегия", подводя итоги деятельности акимов областей за первое полугодие текущего года, констатировал: "По оценкам экспертов, в его пользу играет то, что он уроженец г. Туркестана, имеет административный бэкграунд в регионе, информационно открыт. В то же время отмечается, что его громкий приход и активность на новом месте работы уже стали визитной карточкой; каковы же будут результаты этой активности, покажет время. Тем не менее есть ожидания, что на своей родине он постарается сделать многое, чтобы оставить хороший "след". И под такой оценкой есть веские основания.

С делами Умирзак Естаевич управляется лихо. Новые объекты, вводимые в вверенной ему области, до неузнаваемости меняют ее облик, областной центр прирастает современными жилыми микрорайонами, необходимой инфраструктурой, до глубинки доходят вода, газ, другие блага цивилизации. А главное – в регионе появляются новые рабочие места, благодаря чему бюджет теперь собирает куда больший урожай налоговых поступлений, нежели год назад, когда только-только успели высохнуть чернила, которыми на карте Казахстана были очерчены границы новой области. По итогам восьми месяцев текущего года рост промышленности составил 6 процентов, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4,2 процента, прямые иностранные инвестиции возросли с 11,9 до 19,1 миллиарда.

Можно смело утверждать, что столь высокие показатели – заслуга непосредственно главы региона. И с этой точки зрения слова, слетевшие с его уст сразу же после прихода на должность акима области, воспринимаются уже иначе. "Мы же солдаты, боевые единицы президента. Куда пошлют, там и должны работать. Туркестанская область – очень важный участок. Очень важно организовать работу. Новая история Туркестана. Это новые вызовы. Всегда, когда поручают сложные задачи, работать интересно", - так он прокомментировал свое назначение журналистам.

Скептики усмотрели в таком заявлении бахвальство и сразу же "приговорили" Шукеева, припомнив промахи и неудачи в бытность его руководителем Южно-Казахстанской и Костанайской областей, а также любовь к саморекламе, в которой его раньше частенько подозревали. Но, похоже, за годы пребывания на ответственных постах в центре Умирзак Естаевич так соскучился по "работе в поле", что сразу же, без раскачки засучив рукава взялся за решение конкретных задач, сумев мотивировать на достижение конкретных целей и всю свою команду. Да, он по-прежнему любит "выходить за рамки" - то схватит вилы и начнет грузить солому вместе с работниками одного из крестьянских хозяйств, то заберется в кабину комбайна и начинает рассекать по пшеничному полю. Но саморекламой и банальным пиаром такое поведение назвать сложно. В случае с Шукеевым это попытка показать, что он – не небожитель, а простой человек, хотя и имеющий немалый политический вес, который ему удалось нарастить за годы работы министром, главой фонда национального благосостояния, вице-премьером.

Необходимо это для полноценной реализации еще одной стоящей перед ним задачи – наладить двустороннюю связь с населением области, на практике воплотив идею "слышащего государства", озвученную президентом. Пусть не быстро, но он к этой цели продвигается. Параллельно с отбиванием позолоты со своего имиджа он создал в акимате отдел, который, как предполагается, будет оперативно рассматривать жалобы и обращения граждан. Кроме того, аким задает новую тональность работе областного филиала партии Nur Otan, который, по его словам, должен работать в формате оpen space. "Для этого планируется переезд в другое здание. Я сам лично буду приходить на эту открытую площадку и часто встречаться с населением", - обещает Шукеев. И хотя выстраивание коммуникационных каналов нельзя назвать "коньком" главы области (во время работы в других регионах это направление не входило в число его плюсов), уверенность в том, что ему удастся "навести мосты", все же есть. Об этом свидетельствует горнило Арыси – вызов, на который Шукеев дал адекватный ответ. Опыт Умирзака Естаевича как кризисного управляющего в эпоху снижения доверия населения к власти именно на уровне региона может оказаться бесценным и в перспективе, если успех будет достигнут, достойным тиражирования.

С этой точки зрения весьма любопытным выглядит анализ его менеджерских качеств, который аналитик Ербол Едилов провел на своем "Телеграм"-канале. Говоря о таких трагедиях, как массовое заражение детей ВИЧ (в ЮКО), кровавые события в Жанаозене, техногенная катастрофа в Арыси, он связывает смягчение их влияния на социально-экономическую и политическую ситуацию со знаниями и умениями Умирзака Шукеева, оперируя при этом конкретными фактами:

"2006 год: приняты комплекс мер по поддержке семей, зараженных ВИЧ-инфекцией детей, программа реабилитации пострадавших; виновные привлечены к ответственности.

2011 год: разработаны спецплан по восстановлению Жанаозена и программа развития города, принятая правительством уже 10 января 2012 года.

2019 год:

оперативное решение по эвакуации всего города позволило избежать многочисленных жертв;

организация поддержки и временного размещения всех эвакуированных жителей;

внятная информационная политика - удалось избежать паники, массового распространения ложной информации;

близость к народу – открытость, личное присутствие во всех горячих точках, диалог с населением".

"И каждый раз в центре событий оказывался никто иной, как Умирзак Шукеев, который брал ситуацию под контроль и в самом напряженном режиме оперативно решал проблемы. Кризис-менеджмент по-шукеевски означает эффективно, решительно и системно. Таковы правила игры, когда время работает против тебя, а ресурсы серьезно ограничены".

По мнению аналитика, Шукеев будет и дальше действовать так же: "Системная последовательная политика, привлечение инвестиций, технократичность, решение инфраструктурных и социальных вопросов, слаженные действия команды первого руководителя – это стиль управления Умирзака Шукеева. Понятно, что сегодня на подотчетный ему регион сделана ставка в масштабе республики. Туркестан – всеказахстанский проект, бренд и новая точка роста. А аким области и, кстати, выходец из самого Туркестана - гарант поступательного развития региона".

"Преемник"

Следующий наш герой – полная противоположность Шукееву. Куанышбек Искаков почти три месяца руководит Кызылординской областью, но до сих пор довольно-таки сложно судить о том, что он представляет собой как глава региона.

С одной стороны, его можно назвать продолжателем начинаний предыдущего акима, поскольку движется он по уже проложенному Крымбеком Кушербаевым пути и, по всей видимости, чувствует себя весьма комфортно. По крайней мере, пока ничто не свидетельствует о возможной смене им траектории движения или хотя бы о внесении сколько-нибудь серьезных корректив в устоявшийся при его предшественнике уклад. И это вполне логично, если учесть, что незадолго до своего возвращения в центр Крымбек Елеуович защитил перед правительством разработанный по поручению Елбасы комплексный план социально-экономического развития области до 2022 года.

Вроде бы очень даже неплохо, что Искаков не намерен пороть горячку - как минимум, область минуют громы и молнии, которые обычно сопровождают появление "новой метлы". Но, с другой стороны, отсутствие собственной программы, собственного взгляда на вопросы развития вверенной территории дает повод смотреть на повышение Искакова до уровня главы региона как на "техническое назначение". В качестве акима он проявляет себя пока весьма стандартно: совершает рабочие поездки по области, проводит многочисленные и положенные по статусу встречи – с молодежью, журналистами, работниками образования.

Возможно, Искаков слишком прикипел к образу вечного зама – как-никак последние четыре года курировал при Кушербаеве экономику и социальную сферу. А, может быть, двигаться по накатанной колее, не проявляя собственного "я", его заставляет все еще довлеющий авторитет предшественника, местами смахивавший на "культ личности", жертвой которого, не исключено, и пал новый аким? По крайней мере, что-то же заставляет его говорить устами бывшего шефа. Искаков пока немногословен, но то, что прорывается в публичное поле, весьма и весьма узнаваемо. Об этом можно судить хотя бы по его отношению к "четвертой власти". "В наше время есть журналисты, которые гонятся за сенсацией, - заявил он во время встречи с пишущей и снимающей братией. - Возросло число тех, кого больше волнует его личный имидж, а не содержание статьи. В казахском языке есть крылатая фраза "Сказанное слово словно вылетевшая пуля". Поэтому нужно подробно раскрыть содержание публикации, чтобы было понятно каждому".

И в целом, если сравнивать Куанышбека Искакова с другими акимами-новичками, заступившими на службу в этом году, то он пока явно им проигрывает. Наиболее яркой его инициативой можно считать разве что поручение подготовить региональную дорожную карту по профилактике ДТП и усилить разъяснительную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За три месяца новый аким не успел навести порядок даже в своей команде.

Одно из самых его любимых на сегодня занятий - тасовать колоду подчиненных. Уже через пять дней после его назначения в Кызылординской области началась кадровая свистопляска. Были заменены три заместителя главы региона. Среди "приближенных к телу" оказался и Бахыт Жаханов, который больше двадцати лет проработал в системе местной исполнительной власти, а "прославился" в бытность руководителем Казалинского района. Делал он это настолько неординарно, что местные жители были вынуждены завести дневник и выставлять акиму оценки за все им сказанное, сделанное и особенно несделанное. Впоследствии дневник отправили главе области с требованием отставки "двоечника"… Заменой своих заместителей Искаков не ограничился. С должностей полетели советник акима, руководитель аппарата, сменились два районных акима и два руководителя областных управлений. И, как говорится, процесс продолжается.

Что касается всего остального, то, конечно, Куанышбек Искаков пытается переформатировать привычный образ жизни. Недавно завел аккаунты в "Твиттере" и в "Фейсбуке", пытается пробовать себя в роли "своего парня". Но пока получается не очень. То, что пишет аким в социальных сетях, малоинтересно, а "выход в люди" больше напоминает плохое кино, да и титры у него соответствующие. Вот как об этих попытках рассказывает официальный сайт акимата (оригинал текста сохранен): "Помимо запланированных по плану объектов посещения, руководитель области внепланово и без предупреждения ознакомился с работой общественного транспорта, добравшись до поселка Тасбугет на городском маршрутном автобусе № 11. В салоне автобуса Куанышбек Искаков пообщался с пассажирами, выслушал их пожелания и предложения, а также призвал к оперативному обмену мнению посредством своего Твиттер-аккаунта".

Как говорится, без комментариев. Но все же хочется надеяться на то, что новый аким в скором времени все же сможет выстроить грамотную линию собственного позиционирования. А уж если он собирается во всем брать пример с предшественника, то стоило бы призвать на помощь грамотного пиарщика, а еще лучше политтехнолога.

Автор: Асель Омирбек

20.09.2019 Источник - camonitor.kz

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