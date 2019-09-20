"Арабская коалиция" начала военную операцию в Йемене

13:18 20.09.2019

20 сентября 2019,



Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает саудовская Arab News со ссылкой на представителя альянса Турки аль-Малики в пятницу, 20 сентября.

Целью операции являются "военные объекты". Альянс призвал мирных граждан избегать мишеней, на которые нацелена организация.



Объединение заявило, что в рамках операции уже удалось уничтожить четыре объекта, на которых были собраны беспилотные лодки и морские мины.



"Уничтожение этих предметов поспособствует сохранению свободы морского судоходства. Операция проводится в соответствии с международным правом", - приводит издание слова представителя коалиции.

В сообщении говорится, что ранее альянс также перехватил и уничтожил заминированную лодку, спущенную на воду повстанцами-хуситами.



"Военно-морские силы коалиции обнаружили попытку террористов-хуситов, поддерживаемых Ираном, совершить акт агрессии и терроризма на юге Красного моря, использовав управляемую дистанционно заминированную лодку", - уточнил аль-Малики.

С 2015 года арабская коалиция ведет в Йемене войну с хуситскими мятежниками, которых поддерживает Иран.



В субботу, 14 сентября, произошла атака на нефтяные госпредприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии с помощью дронов. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах".



18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что атака на НПЗ была совершена с севера с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников. По его мнению, это произошло при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении Тегеран, который назвал эти обвинения ложью. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф считает, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к войне. Однако он не смог подтвердить причастность хуситов к атакам на Saudi Aramco.

Через несколько дней после атаки Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море. Целью такого шага является поддержка региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морского судоходства и общемировой торговли.