Хитрые узбеки предлагают создать в Ташкенте "единый диспетчер-центр по распределению природного газа для стран ЦА"

13:33 20.09.2019

Узбекистан предложил создать центр по распределению газа для ЦА в Ташкенте

Министерство энергетики Узбекистана выступило с инициативой создания в Ташкенте единого диспетчерского центра по распределению природного газа для стран Центральной Азии.



Министерство энергетики Узбекистана предлагает создать в Ташкенте единый диспетчерский центр по распределению природного газа для стран Центральной Азии, заявил министр энергетики страны Алишер Султанов.

В Ташкенте в пятницу проходит первый диалог министров энергетики стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Мероприятие организовано при участии Азиатского банка развития (АБР).

"Учитывая, что мы все вместе с вами находимся в единой газотранспортной системе исторически, мы бы выступили с инициативой о создании центра у нас в Ташкенте по диспетчеризации газотранспортной системы (Центральной Азии - ред.)", - сказал Алишер Султанов, выступая на мероприятии.



Глава Минэнерго напомнил, что в столице Узбекистана сегодня существует подобный координационно-диспетчерский центр в рамках объединенной энергосистемы стран Центральной Азии.

"Это просто предложение, это просто инициатива, я думаю, что АБР нас тоже поддержит в этой инициативе, и мы совместно могли бы организовать", - добавил глава Минэнергетики.