"Думаете, в Алматы все идеально?" Что сделает новый архитектор с Нур-Султаном

13:43 20.09.2019 Кабинет нового главного архитектора столицы расположен на девятом этаже бизнес-центра на правом берегу Нур-Султана. Мы стоим у большого панорамного окна (оно тут во всю стену). Наш собеседник признается, что недоволен открывающимся видом.



В мае Нурлан Уранхаев перебрался в Нур-Султан из Алматы. Что он будет делать с обликом столицы и почему два города нельзя сравнивать - в большом интервью главы Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений для Tengrinews.kz.



TENGRINEWS: У вас хороший вид из окна...



Нурлан Уранхаев:

Моментами удручающий вид. Ну вот посмотрите на это "золотое" здание (здание Минсельхоза). А это зеленое (жилой комплекс), дальше красное... Вы считаете, что здесь есть какая-то гармония?



TENGRINEWS: А вам какие цвета хотелось бы видеть?



Нурлан Уранхаев:

Наверное, те, что радуют глаз. В архитектуре синий цвет неуместен. Я не хотел бы видеть что-то синее. Вот посмотрите дом. Казалось бы, один из старых элитных домов. Его покрыли керамогранитом. На самом деле удручающе же выглядит? Хотелось бы, чтобы были ровные линии. Посмотрите, тот же St. Regis (новая гостиница) гораздо выигрышнее смотрится! Это же несложно сделать.



Вот это меня смущает. Посмотрите (показывает вид на площадь перед зданием ЦУМа и столичного акимата).



Ну что это за дерево? Или вот такие павильончики.



TENGRINEWS: Вы знаете, кто разрешил это поставить на площади?



Нурлан Уранхаев:

Я знаю, кто это (разрешил), суть не в этом… Или вот фундаментные блоки.



У нас сегодня в райцентрах нет фундаментных блоков! Можно же было здесь поставить болларды (дорожный столб) или посадить деревья. Но точно не ограждать главную площадь блоками. Это одна из причин, которая побудила нас серьезно подумать о благоустройстве центральной площади.



TENGRINEWS: А как вам рисунки дяди Саши на этих блоках?



Нурлан Уранхаев:

Надо сказать спасибо дяде Саше, что он хоть что-то сделал...



TENGRINEWS: ОК, блоки вам не нравятся. А что нравится? Неужели нет красивых мест в столице?



Нурлан Уранхаев:

Я могу сказать, все дело вкуса… Вот есть такая поговорка: "Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик". Тут не угадаешь. Одному одно нравится, другому другое. Все дело вкуса.



Город у нас современный, многие вещи делаются. И, я думаю, много хорошего будет сделано. Мне, допустим, нравится проект Triathlon Towers. Мне кажется, это будет уникальный проект. Многие могли бы приезжать в Нур-Султан посмотреть на него. Если его на самом деле сделают таким, это будет сказка.



TENGRINEWS: Какое у вас самое любимое место в столице? Где чаще всего гуляете?



Нурлан Уранхаев:

Честно сказать, у меня времени нет, чтобы куда-то ходить, гулять. Я постоянно на работе. Просыпаюсь в 06.20 утра. Практически каждое утро мы объезжаем город с акимом.



TENGRINEWS: Вы перебрались из Алматы в Нур-Султан. Зачем?



Нурлан Уранхаев:

Из Алматы я ехал в столицу целенаправленно. Я был готов. Как бы это ни звучало... Нужно наводить здесь порядок в сфере разрешительной документации. Архитектура - это не только красота и творчество. Откуда начинается весь бардак в городе? Он начинается с неправильно согласованных документов. Вся проблема в этом. Меня это беспокоит, не меньше того, что здесь строится. Конечно, мне не чуждо чувство прекрасного. Но важнее выстроить правильную работу, все алгоритмы в управлении архитектуры. Чтобы люди понимали: то, что по закону положено, вы всегда получите. То, что не положено, никогда не получите!



У меня на приеме была девушка. Она пришла с листочком. Сказала, что обратилась в какую-то компанию, которая ей пообещала ускорить процессы по проекту застройки. На этом листочке указано, что постановление на проектирование стоит 75 тысяч тенге. Получить АПЗ (архитектурно-планировочное задание) и согласовать эскизный проект стоит 150 тысяч тенге. Это все госуслуги. То, что государство делает бесплатно… Я ранее в Алматы давал разъяснения: никто не сможет разрешить вопросы, если это не соответствует нашим нормам. Это нереально. Люди должны это понимать. Платить 75 тысяч за постановление, которое подписывает аким столицы, вы считаете это возможным?



TENGRINEWS: Получается, кто-то раньше подписывал документы и давал разрешение за деньги, раз такие предложения есть?



Нурлан Уранхаев:

Я не знаю, кто, как, что делал... Но я хочу сказать, что мы все делаем абсолютно бесплатно, чтобы люди не обращались к каким-то проходимцам! Мы хотим ввести практику, которую использовали в Алматы - проводить дни открытых дверей, чтобы объяснять людям, чтобы они не шли к посредникам и не платили никому ничего. Я таких называю маклерами. Вы же понимаете, что на постановление акима никакой маклер повлиять не может! Понятно, что у нас бизнес гибкий. Почувствовали, что где-то можно решить вопрос. На самом деле, если это не положено - они это не получат.



TENGRINEWS: Если такие услуги кто-то предлагает, значит эта схема работала?



Нурлан Уранхаев:

Я думаю, что маклеры обманывали людей. Просто обещали, что все сделают. Я хочу сказать, если есть вопросы, придите сюда и задайте здесь. Я и мои замы каждую неделю принимаем.



TENGRINEWS: Российский блогер Илья Варламов несколько раз приезжал в Нур-Султан, делал видеообзоры. Его мнение, что город не для людей...



Нурлан Уранхаев:

Я видел его обзор, читал. Есть моменты, с которыми можно согласиться. Например, некоторые места на левом берегу у нас нечеловеческих размеров. Да, у нас кварталы большие. ЖК "Нурсая", пока его обойдешь, много времени уходит. Но опять-таки... та же "Нурсая" была первым объектом во время строительства Астаны. Тогда эти вещи кто-то не просчитывал, не обращал внимание. Сейчас, конечно, уже дома не кажутся такими огромными.



Я смотрел один социологический срез. Там отмечалось, что дома, имеющие более 150 квартир, становятся несоциальными. То есть люди перестают между собой общаться, не работают КСК, не решаются внутридомовые проблемы. Здесь очень высокая плотность застройки, я считаю. Плотность застройки не в том, что дома близко друг к другу стоят. А в том, что на одном гектаре земли количество проживающих людей выше нормативов. Это сплошь и рядом. Сейчас мы пытаемся эти вопросы отработать. У нас есть "СНиП Астана", мы готовим его к переработке. Там есть и неточности, и коллизии определенные. Далеко ходить не нужно. Есть многоэтажные ЖК - 54 тысячи квадратных метров на гектар. Может, они и сделаны удобно для жителей, но лично я не хотел бы жить в таких домах.



TENGRINEWS: А в каком доме вы хотели бы жить?



Нурлан Уранхаев:

В маленьком. Пусть это будет пятиэтажный дом, шестиэтажный. Чтобы он не был таким огромным, чтобы была своя территория. Когда один гектар и там сто тысяч квадратных метров - это высокая плотность. По нормам у нас не может быть столько квадратных метров. Если исходить из советских СНиПов, это должно быть порядка 10 тысяч квадратных метров на один гектар.



TENGRINEWS: Что будет меняться в столице теперь?



Нурлан Уранхаев:

Нами разработан проект реконструкции благоустройства города. По примеру, как было сделано в Алматы. Улица Панфилова была там первой, и по ней, наверное, начали судить об изменениях. Нечто подобное мы хотим сделать здесь. Левый берег - он более такой административный, деловой, хотя никто не говорит, что люди не должны там жить. Но старая часть города - она сформировалась достаточно давно, в советское время. И основная масса, как бы мы ни хотели, она живет здесь, даже те, кто работает на левом берегу.



Мы решили именно на правом берегу сделать точки притяжения для комфортного проживания людей. Сделать такие же, не буду говорить "как на улице Панфилова в Алматы", пешеходные улицы. Чтобы было меньше автомобилей. Но мы не говорим, что мы против автомобилистов. Уже разработали программу и хотим представить ее горожанам. Она рассчитана на пять лет - с 2020 по 2025 годы. Мы хотим начать со старого города.



Возле старой площади расположено здание столичного акимата.



Первое, что мы хотим захватить, это нашу старую площадь перед акиматом. Если посмотреть, то она реально безликая. Время советских парадов закончилось, людям, в принципе, ходить через эту площадь неинтересно.



TENGRINEWS: А как же концерты на площади в честь праздников?



Нурлан Уранхаев:

Для этого у нас в городе мест достаточно, не обязательно это должно быть именно здесь. Мы сейчас сделали наброски и хотим благоустроить всю эту площадь. Мы хотим соединить две части на улице Мамбетова, выйти на набережную и сделать пешеходную зону. Оттуда выйти через наш мост "Осетр" (рыба-мост) и связать правый и левый берега.



Так может выглядеть старая площадь перед столичным акиматом после реконструкции.



В перспективе, это не секрет, утвержден проект - проспект Кабанбай батыра и Кургальджинское шоссе, там будет развязка по-новому проектироваться. В "Мастер-плане - 2030" это предусмотрено. Сейчас нет фотографий, как это будет выглядеть. Мы только начинаем готовить проектирование. Там будет развязка, которая нырнет под Кургальджинку от проспекта Кабанбай батыра и выскочит на Туране, эту часть мы планируем сделать пешеходной, надземной. Чтобы можно было бы связать район гостиницы "Думан", старую "Мегу" со старым парком. Машины будут идти под землей.



TENGRINEWS: Вы собираетесь в той части строить тоннель?



Нурлан Уранхаев:

Да, дорога вся уйдет под Кабанбай батыра, под Туран. Эти две сложные развязки - здесь мы поток машин снимем. То есть по Турану через Кургальджинку машины не будут проходить по светофорам.



Что касается старой площади перед ЦУМом. Здесь раньше были фонтаны. Люди сейчас просят их вернуть. Мы готовы выслушать жителей города, чтобы они свои пожелания выразили. Даже самые фантастические. Но, естественно, не факт, что все это претворится в жизнь и будет реализовано. В Алматы, когда мы к людям обратились, один житель сказал: "Сделайте мост через озеро Сайран". Мы сказали, что это хорошая идея, но вряд ли она реализуема.



Так выглядит улица Бейбитшилик в настоящее время



Мы сейчас рассматриваем реконструкцию улицы Бейбитшилик (Мира). У нее не такая большая загруженность. Мы просчитали и видим, что, если мы ее сделаем только для автобусов, будет две линии Bus Lane, а остальная часть дороги будет для пешеходов. Во-первых, там заработает бизнес на первых этажах, будет хорошая прогулочная часть. Мы хотим все это вывести в сторону вокзала.



Так эта улица может выглядеть после реконструкции



Эскизы проекта по благоустройству улицы Бейбитшилик в Нур-Султане



В этом году мы хотим посмотреть квадрат улиц вокруг района "Евразии". Там порядка 180 тысяч людей проживает. Хотим благоустроить улицы, чтобы люди могли там гулять. Чтобы они в выходные дни не ехали в другую часть города, чтобы отдохнуть. Хотим озеленить, сделать места притяжения, какие-то площадки. Все это у нас в процессе, отрабатываем. Мы в Facebook предложение уже внесли, и все читатели начали кричать: "Не надо делать Бейбитшилик, делайте Республику". Мы хотим услышать мнение всех. В этом году начнем проектирование, на следующий год в мае, как потеплеет, начнем работать.



Эскизы проекта по благоустройству района "Евразии" в Нур-Султане.



TENGRINEWS: В комментариях просили, чтобы подобное сделали и на левом берегу.



Нурлан Уранхаев:

До левого берега мы еще доберемся. Левый берег еще новый. Сегодня там много строится жилых комплексов, где предусмотрено и озеленение, и благоустройство, и зоны отдыха. Там, в принципе, на сегодня что-то более или менее… Не могу сказать, что все идеально.



TENGRINEWS: И в какую сумму обойдется реконструкция улиц?



Нурлан Уранхаев:

Пока не просчитывали. Это все будет известно, когда мы закончим проектирование. По результатам проектирования, госэкспертизы будет уже известна стоимость проекта. Вопросов очень много: все будет зависеть от того, какой будет вид мощения (выкладывание дорожек, дорог, тропинок и тротуаров материалами) - брусчатка или гранит.



TENGRINEWS: Что еще хотите изменить в городе?



Нурлан Уранхаев:

Вопрос не в том, чтобы все изменить. Хотелось, чтобы наши горожане были более дисциплинированными. Тот же бизнес. У нас много проблем. Вот, например, посмотрите, вы никогда не обращали внимание на наши входные группы? Кто в лес, кто по дрова. В столице много входных групп, которые выходят за границы красных линий. То есть они забирают землю, тротуары у горожан, у пешеходов. Я считаю, что мы это должны привести в соответствие. Постепенно мы будем этим заниматься в рамках программы благоустройства. Тогда мы отобьем везде красные линии и скажем: "Ребята, вы вышли, и это не ваша земля, верните ее пешеходу".



TENGRINEWS: То есть бизнес все будет переделывать?



Нурлан Уранхаев:

Однозначно! То, что сделано неправильно, должны переделывать! Красная линия – это граница, которая отделяет частную территорию от общественной. За пределы красной линии никто не имеет право выходить. Это закон. В Алматы мы с этим боролись. Бизнес понял, когда мы пришли и сказали: "Ребята, давайте сделаем все нормально". И они все сделали. Я думаю, здесь тоже должно быть понимание. Мы этими вопросами займемся, а именно: входными группами, архитектурным стилем каждого дома, который находится в этом городе. Конечно, время пройдет, это не за один день все делается, но мы до каждого дойдем. Поверьте!



TENGRINEWS: Вы говорите, "кто в лес, кто по дрова". Варламов сравнивал наши лавочки со скамейками в Копенгагене. Там они выполнены в едином стиле, их дизайн не менялся с 1887 года. У нас же можно насчитать огромное разнообразие этих лавочек. Будет ли в Нур-Султане свой единый стиль?



Нурлан Уранхаев:

Вот как раз архитектурный стиль предполагает всю уличную мебель, все это будет у нас прописано. Мы сегодня не можем сказать всем: "Поменяйте все лавочки и ставьте только такие". Это сложно. По мере выхода из строя старых будем ставить те, которые будет прописывать дизайн-код. В дизайн-коде будет прописано даже то, какая должна быть брусчатка, какой должен быть узор или орнамент, освещение и урны.



Эскиз уличной мебели.



Все это будет прописано в дизайн-коде. Для чего это делается ? Для того, чтобы предприниматели, видя его, уже понимали и видели, что все требования у нас прописаны. Ему достаточно будет увидеть документ, в котором четко прописано: вот это ты можешь сделать, а это нет. Там будут прописаны правила игры, которые мы должны дать бизнесу. Это архитектурный стиль - дизайн-код. Мы надеемся его к концу года до ума довести и представить.



TENGRINEWS: Это будет документ, которому должны будут все следовать?



Нурлан Уранхаев:

Однозначно! Те улицы, которые мы будем благоустраивать, собственники помещений столкнутся с этим вопросом. Мы им объясним, что все приводится в соответствие. Когда мы в Алматы начали улицу Панфилова реконструировать, бизнес кричал: "Все, мы умерли". А после реконструкции у них обороты в три раза выросли. За счет того, что народ туда пришел. Подсчитайте количество сделанных селфи на улице Панфилова, и вы поймете, что там на самом деле очень много людей. То же самое мы хотим сделать и в Нур-Султане. И это не только слепое копирование той же улицы Панфилова. Но это рекомендации известных архитекторов.



TENGRINEWS: Было ли такое в столице раньше? А если не было, то почему?



Нурлан Уранхаев:

Без комментариев… Я не могу сказать, кто, чем занимался до меня. Я считаю, что должно быть вот так. Ко мне на прием приходят люди и задают вопросы: "Хочу перепланировать квартиру, хочу сделать входную группу". Я беру, смотрю и говорю, что это крупнопанельный дом. А в панельных домах демонтаж несущих конструкций не допускается. А они мне в ответ: "А почему тогда соседям дали разрешение?" Я говорю, что не знаю, почему дали вашему соседу, но у меня есть СНиП, в которых четко прописано, что не допускается. Я не могу разрешить!



TENGRINEWS: Изменения коснутся и вывесок?



Нурлан Уранхаев:

Мы приведем все в соответствие! Я обещаю! Время, конечно, уйдет на это. Мы начнем с улиц, на которых начнем благоустройство. Остальные подтянутся, поверьте. Бизнес быстро перестраивается. Поэтому эти вещи мы пытаемся упорядочить. Когда раньше было можно, а сейчас нельзя - не всем это нравится. На самом деле это неправильно. И раньше было нельзя!



TENGRINEWS: Вопрос с парковками. В разные годы в столице обещали построить многоуровневые парковки.



Нурлан Уранхаев:

Я не думаю, что государство будет строить за свой счет многоуровневые парковки. Это не совсем правильно. Для этого можно бизнес сюда пригласить. Бизнес придет только в том случае, если наши доблестные сотрудники дорожной полиции будут наказывать тех, кто неправильно паркуется, и они уйдут в паркинги. А если они как стояли на желтых линиях, они так и будут стоять. В бизнесе альтруистов нет.



TENGRINEWS: Во дворах жилых комплексов реальная проблема - машина на машине.



Нурлан Уранхаев:

Мест хватает везде. Проблема в том, что стоимость одного места в паркинге выше, чем цена, по которой его продают. Практически у большинства застройщиков паркинги пустуют. Реальная стоимость парковочных мест - от трех до четырех миллионов тенге, а застройщик продать не может даже за полтора миллиона тенге.



TENGRINEWS: Но даже за эти деньги не каждый может позволить себе место в паркинге.



Нурлан Уранхаев:

Вот поэтому все ставят машины на улице. И поэтому вокруг дома столько машин. Зимой они, конечно, идут в паркинг, платят аренду, а летом ставят на улице.



TENGRINEWS: Что думаете насчет линии LRT... Есть смысл ее достраивать? Нужна она городу?



Нурлан Уранхаев:

Я потом отдельно скажу свое мнение.



TENGRINEWS: Почему не сейчас?



Нурлан Уранхаев:

Сейчас не могу. Есть вещи, с которыми я, условно говоря, не согласен. Я их лучше не буду озвучивать.



TENGRINEWS: Кто следит за качеством объектов в столице? Когда начинаются сильные ветра, со зданий начинает падать плитка и различные конструкции. Плохо строят или некачественные материалы?



Нурлан Уранхаев:

Архитектура здания в эксплуатацию не принимает. Это раз! Во-вторых, у архитектуры нет контрольно-надзорных функций. У нас есть Управление по контролю качества городской среды, так называемый ГАСК - они могут. Что касается того, что при сильных ветрах что-то отваливается - это проблема даже не в применяемых материалах, а проблема в качестве строительства. Качество строительства, к сожалению, мы проверить не можем. Мы работаем до начала строительства. Мы согласовываем эскизные проекты. Далее идет проектирование, проходит экспертиза, и начинается строительство.



TENGRINEWS: Хорошо. Снова про ваше прошлое в Алматы. Вы довольны тем, что сделали?



Нурлан Уранхаев:

Я горд тем, что мы там провели программу по благоустройству. Оцифровали все услуги, мы построили новое здание Генплана. Никогда в жизни в Алматы у Управления архитектуры и Генплана не было своего здания. Разработали дизайн-код. Мы много вещей сделали. По крайней мере, привели город в порядок. Хотелось бы, чтобы часть из этих вещей была сделана в столице.



Мы сейчас занимаемся вопросами цифровизации, хотим все госуслуги оцифровать. Вопросы благоустройства, паспортизации у нас еще впереди. По поручению Главы государства мы сейчас занимаемся ревизией всех земельных участков. У нас сегодня есть сложности в работе.



TENGRINEWS: А что конкретно из Алматы вы перенесли бы в столицу?



Нурлан Уранхаев:

Погоду и горы… Нельзя слепо копировать что-то. Я противник этого всего. Я скажу одну вещь, может, это кому-то не понравится. Наверное, велосообществу. Может быть, потому что я не велосипедист. У нас в Нур-Султане такого количества велодорожек, как в Алматы, не должно быть. Я всегда говорю, что в столице только три месяца можно ездить на велосипеде. Из них один месяц те люди, которые ездят на велосипеде, отдыхают на юге. У нас достаточно велодорожек. Астанчане в основном ездят на велосипедах в парках. А в Алматы ездят везде. Там еще и на самокатах ездят.



Сам по себе город Нур-Султан хороший. Везде есть какие-то шероховатости. Если мы все это до ума доведем, то все будет нормально. Думаете, в Алматы все идеально? В Алматы единственный плюс - горы и погода. Я шучу, конечно. Но я очень люблю оба города.



Подготовила Асель Сатаева, фото Турара Казангапова. Источник - Tengrinews.kz

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