Кыргызы спешно перебрасывают танки и прочую военную технику на юг (фото)

14:55 20.09.2019

На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска



В социальной сети Instagram на странице Bezpredelkg разместили фото танков. Автор сообщает, что технику перевозят на юг.



В Генеральном штабе ВС КР подтвердили информацию о перемещении военной техники из Бишкека в южные регионы. Однако в ведомстве объяснили, что танки везут для доукомплектования воинских частей Сухопутных войск.



"Один танк попросили органы местного самоуправления как постамент. Остальные две единицы перевозятся в части Сухопутных войск", - уточнили в Генштабе.



В ведомстве подчеркнули, что танки перевозят в Ошскую область и техника не предназначена для Пограничной службы.



Аида ДЖУМАШОВА