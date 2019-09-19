 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 20.09.2019
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Четверг, 19.09.2019
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Кыргызы спешно перебрасывают танки и прочую военную технику на юг (фото)Кыргызы спешно перебрасывают танки и прочую военную технику на юг (фото)
14:55 20.09.2019

На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска

В социальной сети Instagram на странице Bezpredelkg разместили фото танков. Автор сообщает, что технику перевозят на юг.

В Генеральном штабе ВС КР подтвердили информацию о перемещении военной техники из Бишкека в южные регионы. Однако в ведомстве объяснили, что танки везут для доукомплектования воинских частей Сухопутных войск.

"Один танк попросили органы местного самоуправления как постамент. Остальные две единицы перевозятся в части Сухопутных войск", - уточнили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что танки перевозят в Ошскую область и техника не предназначена для Пограничной службы.

Аида ДЖУМАШОВА

Источник - 24.kg
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