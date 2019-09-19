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А не распуститься ли нам? Кому на руку досрочные выборы в Кыргызстане, - "ВБ"
18:38 20.09.2019

20 сентября 2019 - Екатерина Улитина

Разговоры о роспуске ЖК
Ни один созыв Жогорку Кенеша не мог похвастаться изобилием народной любви. Но шестой созыв парламента в своем умении раздражать общественное мнение достиг невиданных прежде высот. Сами депутаты не испытывают иллюзий и прекрасно знают, что теперь их не любят как-то особенно люто. Кожобек Рыспаев прежде вполне сдержанный политик уже дважды на сессии Жогорку Кенеша выходил из себя и с трибуны требовал у кыргызстанцев, не обремененных мандатами, прекратить обзывать их носителей.
Но вместо того, чтобы внять наставлениям парламентария люди в интернете стали собирать подписи за роспуск Жогорку Кенеша. С энтузиазмом поддержали идею несколько тысяч человек. По правде сказать, это не слишком беспокоило народных избранников, ведь никакой юридической силы эти электронные подписи не имеют. Вот только сегодня ситуация изменилась: о роспуске ЖК стали говорить уже не на кухнях и даже не в интернете, а в самом Белом доме.
Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Парламенте готовятся к роспуску и к досрочным выборам в Жогорку Кенеш.
Наличие таких слухов подтвердил Дастан Бекешев, в своем микроблоге в Твиттере. Он добавил, что роспуск Парламента ничего хорошего стране не даст, но некоторые депутаты могут пойти на это, если им пообещают первые строчки в списках кандидатов партий на следующий созыв.

Как распускают депутатов
Глава гражданской платформы "За чистые выборы" Айнура Усупбаева рассказала VB.KG с помощью каких процедур можно распустить Жогорку Кенеш. По ее словам есть всего два варианта.
Первый. Жогорку Кенеш добровольно уходит в отставку. Для этого нужно, чтобы не менее 80 депутатов проголосовали за самороспуск.
- В нынешней политической ситуации, я вижу самороспуск бессмысленным шагом. В первую очередь для самих депутатов. По новому законодательству даже после роспуска, депутаты этого созыва должны работать и присутствовать на рабочих местах пока в полномочия не вступит новый созыв, то есть действующие депутаты автоматически исключаются из предвыборной гонки, они не смогут встречаться с избирателями и вести агитационную работу. Это не в их интересах, - считает Айнура Усупбаева.
Второй вариант. Решение о роспуске принимает президент.
Если глава государства посчитает, что Жогорку Кенеш не исполняет своих функций, коалиция большинства и оппозиция не могут эффективно работать, нет совместной дискуссии, то в этом случае он может распустить ЖК, но для такого развития событий, я не вижу предпосылок, - говорит Айнура Усупбаева.
Созыв доработает
Большинство депутатов до которых удалось дозвониться утверждают, что узнали о роспуске Жогорку Кенеша из СМИ и никаких разговоров об этом сами не вели и не слышали их от других. Максат Сабиров, например, назвал в разговоре с VB.KG эти разговоры обычными слухами.
- Я не знаю, кто их распускает. Но уверен, что это просто разговоры, не подкрепленные фактами. Я думаю, что их распускают политики, которые остались за бортом, те кто видят, что могут не набрать достаточно голосов, чтобы пройти в следующий созыв, - говорит депутат.
Он добавил, что досрочные выборы станут головной болью не только для политиков, но и для государства и населения.
- Этот созыв Жогорку Кенеша исчерпал себя, исчерпал доверие людей. Люди обзывают депутатов, ругают. Но тем не менее, этот созыв должен доработать до конца. Если мы хотим стабильности, нам не нужны поспешные выборы. Нужно дать всем: и государству, и партиям, и людям подготовиться, и в назначенный срок провести голосование. Пора привыкать все делать во время, а не принимать импульсивные решения, - поделился мнением Максат Сабиров.
"Проверка на вшивость"
Политолог Максат Мамытканов также придерживается мнение, что предпосылок к досрочному роспуску парламента нет, а разговоры об этом лишь слухи.
- В политике ничего не бывает "просто так". Если слух появился, значит это кому-то нужно. Сейчас его запустили, просто. Чтобы посмотреть реакцию депутатов: кто к кому пойдет советоваться, с кем объединяться. Своего рода проверка на вшивость. Кто-то закинул камешек и смотрит как будут расходиться от него круги, - комментирует Максат Мамытканов.
При этом он убежден, что отставка не грозит не только Жогорку Кенешу, но и правительству. По его мнению, раскачивать ситуацию сейчас, выражая недоверие правительству, депутатам не интересно, так как это может сыграть против них и недоверие выразят им.
- Сейчас они думают только о выборах в 2020 году, и игры со сменой правительства их не интересуют, - заключил Мамытканов.

Источник - vb.kg
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