Дурдом жив! Алматинскую улицу Каблукова переименовали в Кекилбайулы

21:23 20.09.2019

Улицу Каблукова переименовали в Алматы

Это дань памяти великому сыну казахского народа, который будет вечно жить в своих произведениях.



20 сентября в Алматы увековечили имя Героя Труда Казахстана, народного писателя, лауреата Государственной премии, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы, передает Zakon.kz.



- Сегодня официально открыли улицу его имени, и на доме, в котором он жил, установили мемориальную доску. Это дань памяти великому сыну казахского народа, который будет вечно жить в своих произведениях, - написал в instagram аким города Бакытжан Сагинтаев.



Прежнее название улицы - Каблукова.

Кроме того, в Алматы открыли мемориальную доску выдающемуся государственному и общественному деятелю, классику казахской литературы, народному писателю – Абишу Кекилбаеву. Своими произведениями он поднял казахскую литературу на новый уровень. Посвятив всю свою жизнь формированию казахской литературы, продемонстрировал яркий пример служения нации, оставил неисчерпаемое духовное наследие.