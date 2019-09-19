 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.09.2019
00:50  Евразийский план против проекта "Большой Ближний Восток", - Мира Гасанова
00:07  Мир выбирает между финансовым кризисом и войной?
Пятница, 20.09.2019
21:23  Дурдом жив! Алматинскую улицу Каблукова переименовали в Кекилбайулы
18:38  А не распуститься ли нам? Кому на руку досрочные выборы в Кыргызстане, - "ВБ"
16:09  Перл Харбор в шиито-суннитской войне , - А.Эскин
15:51  Молодежь Бишкека: штрихи к духовному портрету, - Т.Джумабаев
14:55  Кыргызы спешно перебрасывают танки и прочую военную технику на юг (фото)

14:49  Таджикистан. Конкретные дела против лжи
13:43  "Думаете, в Алматы все идеально?" Что сделает новый архитектор с Нур-Султаном
13:33  Хитрые узбеки предлагают создать в Ташкенте "единый диспетчер-центр по распределению природного газа для стран ЦА"
13:18  "Арабская коалиция" начала военную операцию в Йемене
13:11  Акимы-новички Казахстана: лидер из Туркестана и аутсайдер из Кызылорды, - А.Омирбек
12:13  В КазМВД восстановят УБОП
12:09  КазМинюст зарегистрировал общественное объединение "Казахстанское общество интернационалистов"
12:07  Почему граждане Казахстана не хотят изучать казахский язык? - САМ
11:24  Скончался экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в конце 2010 года в результате народного восстания
11:17  Лидер Всемирного Конгресса уйгуров Долкун Иса: "В лагерях для моих соотечественников томится до 3 миллионов человек"
10:19  Полная КазШиза. КазПрез Токаев назначил Г.Койшыбаева руководителем Канцелярии премьер-министра... и без того занимающего эту должность с марта с.г.
09:55  КазГенпрокуратура сурово уговаривает не ходить на митинг 21/09 "экстремистской организации Демократический выбор Казахстана"
09:50  Главу местной полиции Алматинской области Куштыбаева уволили за отборный мат на подчиненных. YouTube помог
09:48  Сестру акима Восточно-Казахстанской области Д.Ахметова пытались похитить на улице в Павлодаре. Что это было?
09:45  Американские соцсети приватизируют право на общение, - М.Соколов
09:42  Руэл Марк Герехт: Иран начинает обыгрывать США
08:53  Есть ли у иранского КСИР "красная линия" в борьбе с Америкой? - Н.Бобкин
08:50  Управляемый разгул демо-мирзо-кратии в Ташкенте. "Экопартия" провела митинг протеста против выруба деревьев
08:38  В Ташкенте впервые пройдет международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest" - 2/10 (анонс)
08:36  Бишкек и Душанбе договорились об отводе войск и техники от границы в Баткене
08:34  КырПрез Жээнбеков вылетел в Оренбург на встречу с Путиным
08:23  Киргизия готовится вернуть своих граждан из Ирака и Сирии. Деньги доноров перевешивают реальные риски для ЦА, - "НГ"
08:21  Военное сотрудничество России и Китая. Имитационно-пропагандистские взаимоотношения, - А.Храмчихин
08:20  Токаев выбрал имидж президента для бедных, - В.Панфилова
00:54  Саммит Россия – Турция – Иран в Анкаре и ход войны в Сирии, - Д.Минин
00:14  Проблема 2024. Как осуществить курс "сильный Путин" и победить псевдолиберализм, - А.Халдей
00:12  Foreign Policy: ЕС продолжает подливать масло в ближневосточный огонь
00:11  Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ, - Э.Байназаров
00:09  В атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии есть "китайский след"
00:01  Европа и Украина против России: газовый контракт подвис, - А.Башкатова
Четверг, 19.09.2019
23:30  The Hill: чего кандидаты в президенты США боятся, как черт ладана?
23:28  Коммунистический мир - системная альтернатива глобализму, - В.Павленко
21:18  В Москве вручена "Евразийская премия по литературе". Лауреаты - Д.Михайлов, С.Тюленев, А.Бадак и др.
21:07  Немного цифр к 90-летию начала Великой депрессии, - В.Катасонов
19:21  Иран могут не допустить до Генассамблеи ООН
19:18  США хотят помешать Китаю избрать следующего Далай-ламу
18:33  Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии, - Ж.Сабитов
17:23  Женис Касымбек перемещен из вице-премьера в акима Карагандинской области Казахстана
16:54  Лишь бы Россия не наступила на "грабли" СССР…, - А.Чичкин
15:00  Привез печеньки. Лидер каз-правящей "Нур-Отан" Байбек уговаривает шымкентцев-погорельцев прекратить голодовку
11:56  Таджикистан. Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки
11:55  Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники, - И.Кармазин
11:50  США сжимают кольцо вокруг Ирана, - Дм.Седов
11:45  Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мир выбирает между финансовым кризисом и войной?
00:07 21.09.2019

в такой ситуации в выигрыше активы стран, которых не затронет

Александр Разуваев

На первый взгляд, заседание ФРС США не принесло особых сюрпризов. Регулятор снизил ставку на четверть процента, как и ожидалось. Однако председатель Джером Пауэлл намекнул о возможном запуске новой программы скупки активов. Самое интересное, какое событие должно стать поводом для запуска QE? Вероятно, это должен быть еще один банковский кризис сопоставимый с Lehman Brothers. Учитывая проблемы на межбанковском рынке США, где Федрезерв уже четыре дня не может потушить пожар, ждать осталось не так долго.

Кризис 2008 года мы прекрасно помним. Временное падение котировок сырья, акций, рубля. Россия с международными резервами в размере более $500 млрд его конечно пересидит. Фондовые индексы в России слабо связаны с уверенностью потребителей. Однако, не факт, что новый кризис будет похож на старый. Есть точка зрения, что под новый кризис Трамп сделает Америку снова великой, т.е. реструктуризирует свой долг и введет новую валюту для США, Канады и Мексики. Возможно, своим гражданам они будут менять деньги в пропорции 1 к 1, а плохим парням из Китая или России в пропорции например 1 к 10.

Поставки нефти из Саудовской Аравии вернулись в норму с полудня вторника 17 сентября, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, его слова передает Reuters. Министр пообещал, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco выполнит все свои обязательства перед клиентами в этом месяце. Производство топлива в стране восстановлено после атак на объекты Saudi Aramco на 50%, цитирует министра CNBC. По его словам, к прежнему уровню добыча вернется к концу сентября: к тому времени королевство намерено производить 11 млн баррелей нефти в сутки, а к концу ноября увеличить эту цифру до 12 млн баррелей. Данные новости, конечно, успокоили рынки, однако, военная премия в цене на нефть нам в обозримом будущем обеспечена. Никто не знает, ударят США по Ирану или нет. В СМИ пишут, что может быть применено даже тактическое ядерное оружие. А если не ударят, то, значит, можно повторить. Плюс у Трампа скоро выборы, и если он не даст адекватный ответ, то он бумажный тигр. Шансы на победу сильно снижаются.

По информации из деловых кругов усилия Бориса Джонсона по реализации планов жесткого Брекзита оцениваются как рискованные и неэффективные. Планы Елизаветы II по отношению к единой Европе могут измениться. Если в ходе длящихся переговоров будет гарантировано свободное от вмешательства общеевропейских контрольных органов передвижение финансовых средств через находящиеся в суверенном владении Ее Величества оффшорные территории.

В общем, если отбросить малозначимые детали, то мир выбирает между серьезной войной и серьезным кризисом. В такой ситуации в выигрыше активы стран, которых не затронет. И Россия однозначно из их числа. Золото, "Газпром", "НорНикель" и другие фишки – это наш выбор. "Газпром" и "НорНикель" переживут и дефолт США, и крах доллара, и ядерную войну на Ближнем Востоке. Конечно, в моменте их акции могут сильно упасть в цене, но потом они вернут капитализацию. Просто потому что без никеля, нефти, газа и электроэнергии невозможно представить глобальную экономику.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569013620
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Токаев предложил отказаться от понятия "оралман"
- В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров АО "НУХ "Байтерек"
- В Мажилисе презентован законопроект "О статусе педагога"
- Дарига Назарбаева провела ряд двусторонних встреч с представителями лидеров мировых и традиционных религий
- Для подготовки к предстоящему отопительному периоду завершено 93% работ по ремонту котельных
- Алматы должен стать полноценным метрорегионом на 5 млн человек
- Почему граждане Казахстана не хотят изучать казахский язык?
- Ахметжан Есимов поручил "Самрук-Энерго" завершить сделку с ИнтерРАО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  