Мир выбирает между финансовым кризисом и войной?

00:07 21.09.2019

в такой ситуации в выигрыше активы стран, которых не затронет



Александр Разуваев



На первый взгляд, заседание ФРС США не принесло особых сюрпризов. Регулятор снизил ставку на четверть процента, как и ожидалось. Однако председатель Джером Пауэлл намекнул о возможном запуске новой программы скупки активов. Самое интересное, какое событие должно стать поводом для запуска QE? Вероятно, это должен быть еще один банковский кризис сопоставимый с Lehman Brothers. Учитывая проблемы на межбанковском рынке США, где Федрезерв уже четыре дня не может потушить пожар, ждать осталось не так долго.



Кризис 2008 года мы прекрасно помним. Временное падение котировок сырья, акций, рубля. Россия с международными резервами в размере более $500 млрд его конечно пересидит. Фондовые индексы в России слабо связаны с уверенностью потребителей. Однако, не факт, что новый кризис будет похож на старый. Есть точка зрения, что под новый кризис Трамп сделает Америку снова великой, т.е. реструктуризирует свой долг и введет новую валюту для США, Канады и Мексики. Возможно, своим гражданам они будут менять деньги в пропорции 1 к 1, а плохим парням из Китая или России в пропорции например 1 к 10.



Поставки нефти из Саудовской Аравии вернулись в норму с полудня вторника 17 сентября, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, его слова передает Reuters. Министр пообещал, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco выполнит все свои обязательства перед клиентами в этом месяце. Производство топлива в стране восстановлено после атак на объекты Saudi Aramco на 50%, цитирует министра CNBC. По его словам, к прежнему уровню добыча вернется к концу сентября: к тому времени королевство намерено производить 11 млн баррелей нефти в сутки, а к концу ноября увеличить эту цифру до 12 млн баррелей. Данные новости, конечно, успокоили рынки, однако, военная премия в цене на нефть нам в обозримом будущем обеспечена. Никто не знает, ударят США по Ирану или нет. В СМИ пишут, что может быть применено даже тактическое ядерное оружие. А если не ударят, то, значит, можно повторить. Плюс у Трампа скоро выборы, и если он не даст адекватный ответ, то он бумажный тигр. Шансы на победу сильно снижаются.



По информации из деловых кругов усилия Бориса Джонсона по реализации планов жесткого Брекзита оцениваются как рискованные и неэффективные. Планы Елизаветы II по отношению к единой Европе могут измениться. Если в ходе длящихся переговоров будет гарантировано свободное от вмешательства общеевропейских контрольных органов передвижение финансовых средств через находящиеся в суверенном владении Ее Величества оффшорные территории.



В общем, если отбросить малозначимые детали, то мир выбирает между серьезной войной и серьезным кризисом. В такой ситуации в выигрыше активы стран, которых не затронет. И Россия однозначно из их числа. Золото, "Газпром", "НорНикель" и другие фишки – это наш выбор. "Газпром" и "НорНикель" переживут и дефолт США, и крах доллара, и ядерную войну на Ближнем Востоке. Конечно, в моменте их акции могут сильно упасть в цене, но потом они вернут капитализацию. Просто потому что без никеля, нефти, газа и электроэнергии невозможно представить глобальную экономику.