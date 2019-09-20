"Центр-2019": Путин показал КырПрезиденту Жээнбекову войнушку и угостил корочкой хлеба

08:33 21.09.2019

"Центр-2019": Путин и Жээнбеков осмотрели военную технику и попробовали солдатский деликатес



Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на полигоне под Оренбургом отведали солдатский деликатес – хлеб со сгущенкой. Президенты двух стран наблюдали за ходом учений "Центр-2019". Там же осмотрели образцы военной техники, среди которой были и передвижные пекарни. Что еще демонстрировали на масштабных маневрах, рассказал корреспондент "МИР 24" Владислав Рябов.

На полигоне "Донгуз" в Оренбургской области завершилась активная фаза командно-штабных учений "Центр-2019". Объединенная группировка войск пресекла атаку условных террористов и перешла в контрнаступление.

За ходом учений из командного пункта наблюдали Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков. Главам государств достались лучшие места в этом театре военных действий.

По легенде учений, к югу от России сформировалось государство, пропагандирующее идеи терроризма. На борьбу с ним направили армии восьми стран-союзников: республик Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистана, Индии и народно-освободительной армии Китая. Учения развернулись на полигонах "Ашулук" в Астраханской области, в Таджикистане на полигоне "Леур", под Новосибирском, и в Оренбургской области на полигоне "Донгуз".

"Очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с терроризмом. Мы страны ОДКБ, для нас это особенно важно", – сказал Путин.

"Поздравляю с успешным завершением военных учений. Спасибо, что пригласили меня на эти маневры. Они вызывают радость, гордость, удовлетворение нашими вооруженными силами, это очень большое впечатление", – заявил Жээнбеков.

"Центр-2019" – самые масштабные учения в России и мире. На полигонах Южного и Центрального военных округов собрали 128 тысяч военных, более 20 тысяч техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей Каспийской флотилии.

На последнем этапе учений военные справились со всеми поставленными задачами. И задействовали всю мощь артиллерии и авиации. После маневров президентам России и Кыргызстана показали передвижную пекарню и угостили тем, что приготовили здесь же на полигоне: пирогами, булками и караваем. Но лидеры выбрали солдатский деликатес – обычный хлеб со сгущенкой и медом. Причем, разделили один кусок на двоих.

Одна полевая пекарня может обеспечить хлебом целый батальон – это примерно 500 человек. За чашкой чая Владимир Путин отметил, что учения прошли успешно.

Одно из главных нововведений, которые военные опробовали здесь, на полигоне "Донгуз" – это полевой банкомат. Теперь военные могут снимать деньги в любой точке мира. Для всех, кто прибыл на учения "Центр-2019", российская армия создала максимально комфортную среду проживания.

На учениях "Центр-2019" одновременно десантировались более 2 тысяч бойцов ВДВ и 200 единиц и военной техники.