Задержан завсектором отдела безопасности аппарата Кырправительства Егор Скобеев. Шпион с севера?

10:27 21.09.2019

21 сентября 2019, Бишкек -

Военная прокуратура задержала завсектором аппарата правительства Егора Скобеева



В Бишкеке Военная прокуратура задержала заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Сегодня Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.

По некоторым данным, Егора Скобеева подозревают в коррупции.