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|Задержан завсектором отдела безопасности аппарата Кырправительства Егор Скобеев. Шпион с севера?
10:27 21.09.2019
21 сентября 2019, Бишкек -
Военная прокуратура задержала завсектором аппарата правительства Егора Скобеева
В Бишкеке Военная прокуратура задержала заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Сегодня Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.
По некоторым данным, Егора Скобеева подозревают в коррупции.