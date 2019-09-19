Издание учебников в Киргизии. На ошибках учимся или повторяем? - А.Бенгард

10:29 21.09.2019

21 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



"Кто успел, того и тапки". Именно по такому принципу выдают учебники в школах. Как правило, это происходит еще в августе. Пришедшим последними достаются старые, рваные книги либо приходится покупать новые. И не факт, что они не окажутся контрафактом, опасным для жизни ребенка.



Как цифры нарисуют



Чиновники ежегодно рапортуют о высокой обеспеченности школьных библиотек учебной литературой. Несколько лет назад, к примеру, этот показатель составлял 86 процентов, а в этом году снизился до 73,5 процента. И тем не менее книг не хватает многим учащимся. Почему и откуда берутся те самые проценты?

Согласно докладу, опубликованному "Булан институтом", реальный уровень обеспеченности гораздо ниже. "Министерство называет цифру 75-80 процентов. Но это без вычета устаревших, отслуживших свой срок эксплуатации, книг", - цитируют авторы исследования бывшего заместителя министра образования Гульжигита Сооронкулова.

Реально школы обеспечены учебниками лишь на 39-40 процентов. Потому что сейчас нет такого понятия, как "списание". Хотя книги уже порваны и устарели, ими все равно пользуются.

Из доклада "Булан института"

При этом на рынках дефицита нет. Разброс в качестве и в цене большой. Одна из причин распространения книг на рынках, по словам заведующего лабораторией Кыргызской академии образования (КАО) Муратбека Иманкулова, - коррупционные проявления. "Можно предположить, что учебники хоть и печатаются, но до школ в полном объеме не доходят. В настоящее время выпуск никем не контролируется. Доходят ли книги до потребителя или нет? Как учебники оказываются в руках перекупщиков? Об этом никто и не задумывается", - сказал он.



С протянутой рукой



После обретения независимости учебники не обновлялись в течение десяти лет, нехватка достигла своего апогея. Именно в тот момент на помощь пришли Азиатский банк развития и Всемирный банк.

Ежегодно на издание учебников государство выделяет около 120 миллионов сомов. Однако для покрытия дефицита необходимо как минимум 600 миллионов.

По данным "Булан института", на проект "Укрепление системы образования в КР" АБР в общей сложности выделил $15,5 миллиона, в том числе $1,4 миллиона потратили на выпуск учебников. Всемирный банк же за 15 лет выделил Кыргызстану только на издание учебников около $10 миллионов.



Более $7 миллионов из них бездарно потратили на тиражирование книг с грубыми ошибками. При этом 55 процентов от этой суммы выдано в виде кредита на 38 лет. Возвращать его Кыргызстану придется, начиная с 2026 года.

На деньги Всемирного банка выпустили 33 наименования учебников общим тиражом 3 миллиона 330 тысяч экземпляров.

Более 80 процентов из них были напечатаны за рубежом - в типографиях Индии Pitambra Books, Вьетнама Hanoi Printing и Италии Grafica Veneta S.p.a. Всего три учебника (география, история и природоведение) напечатали в Кыргызстане, в двух из них допущены ошибки.



Ошибка на ошибке



Обнаружились недочеты и в книгах, изданных за рубежом. Однако учебники изымать не стали, а библиотекарей и классных руководителей обязали вклеить в конце книги дополнительный лист с указанием опечаток. Родители возмущены: почему за каждую некачественную книгу им приходится платить по 25 сомов. Ответа на их вопрос в школах не дают, а лишь разводят руками.



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В учебниках, напечатанных в Италии, Вьетнаме и Индии, кроме орфографических ошибок есть и дефекты технического характера. "Поступили новые книги, проставили печать и приняли. Начали пролистывать каждую страницу. В одной из них с 17-й страницы сразу переход на 33-ю. Некоторые страницы вообще отсутствуют. Поэтому некоторые темы в отдельных учебниках находятся в середине книге, а в других - в самом конце. Царит полный беспорядок. Как ребята будут обучаться по ним, я не понимаю", - цитируют авторы доклада библиотекаря средней школы села Ача-Кайынды Ат-Башинского района Айтбубу Шабданову.

Некоторые книги переплетены в перевернутом виде, вследствие чего их приходится читать, начиная с конца. В некоторых учебниках размыты снимки или же слиплись страницы.

По словам библиотекаря средней школы № 93 Бишкека Гулайым Абдраевой, такие книги возвращены назад, по ним составлены акты. Сейчас Минобразования намерено взыскать с итальянской и индийской типографий штрафы, однако те напрочь отказываются.



Кто виноват



Авторы исследования называют основные проблемы: коррупционные схемы, из-за которых неэффективно используются выделенные средства, низкое качество содержания учебников, отсутствие обучения авторов и четкой системы издания школьных пособий по госзаказу. Не хватает последовательного и четко налаженного сотрудничества между Минобразования и КАО.

Издание учебников сопровождается халатностью и попустительством. Все стороны процесса во главе с Министерством образования не хотят брать на себя ответственность.



Из доклада "Булан института"

"В последние годы стало заметно, что министерство не доверяет академии и устранило ее из процесса разработки и выпуска учебников. Несмотря на то что КАО является единственной государственной организацией, имеющей возможность отвечать за содержание учебников, проводить по ним экспертизы, об этой организации ни слова не сказано в положении, определяющем ход выпуска книг от 2016 года. Не упоминается даже об ее участии в проведениях экспертиз и апробаций", - подчеркивают авторы доклада.



Вместо этого министерство создало координационный совет, наделив его правом выбора рукописи через проведение конкурсов, правом рассмотрения выводов экспертизы и утверждения окончательного варианта учебника.

Во главе совета стоят сам министр и его двое заместителей. При этом коллегиальный орган ни за что не отвечает.

В докладе отмечаются и другие недостатки положения. Издательству, выигравшему конкурс, на написание учебника отводится всего лишь три месяца, что крайне мало. Готовая рукопись должна пройти через научную экспертизу в течение месяца. А кто именно проводит анализ, четко не прописано, как и срок апробации. На доработку дается два месяца, что также недостаточно.



Еще одно упущение - тот, кто написал учебник, лишен авторских прав на него. Это новшество Минобразования ввело в 2016 году, в бытность главой ведомства Эльвиры Сариевой. Авторы считают также большой ошибкой то, что министерство размещает учебники на сайтах до их официального выпуска. В результате типографии крадут их труд и печатают пиратским способом. При этом некоторые авторы остаются в неведении.



До увольнения Гульмиры Кудайбердиевой с должности министра образования в ведомстве разработали проект нового положения об издании учебников. Документ, по ее словам, позволит повысить качество. Теперь за весь процесс - разработку, апробацию, тиражирование - будут отвечать издательства.



Надежда умирает последней



Авторы доклада надеются, что нынешний глава Минобразования примет новый документ и наладит сотрудничество с КАО, а Генпрокуратура доведет до логического конца возбужденные уголовные дела по учебникам.

Казалось бы, в условиях дефицита финансовых средств каждое действие ответственных лиц должно быть выверенным и продуманным. Но вместо этого бюджетные средства используют неэффективно, не по целевому назначению, а книги издают не отвечающие стандартам образования. Такого не должно больше повториться.

Сегодня в секторе по учебникам работают всего два (!) сотрудника. Именно они определяют потребности школ и контролируют процесс издания новых книг.

В структуре КАО рекомендуется открыть государственный издательский дом, а в Минобразования - спецотдел по учебникам. Он будет заниматься разработкой и изданием книг.



Даст ли это ощутимые результаты, станет известно не раньше начала следующего учебного года. А пока школьникам придется получать знания из тех книг, что есть, вклеивая страницы и исправляя ошибки и опечатки.