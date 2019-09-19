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Узб с Афганом заключили 10 летний контракт на поставку электричества. ЛЭП-то восстановили?
10:48 21.09.2019

С Афганистаном заключен контракт на поставку электроэнергии на 10 лет
Контракт на поставку электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, рассчитанный на 10 лет, подписан. Объем поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт.ч, с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.

Предприятие "Национальные электрические сети" заключило 20 сентября контракт с энергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку электроэнергии сроком на 10 лет на условиях "бери или плати", сообщил корреспондент "Газеты.uz".
Узбекистан с 2002 года осуществляет регулярные поставки электроэнергии в Афганистан. За прошедшее время объем поставок увеличился с 62 миллионов кВт.ч до почти 2,6 миллиарда кВт.ч, ожидаемых по итогам 2019 года. До настоящего времени контракты на поставку заключались на ежегодной основе.
"Контракт рассчитан на 10 лет. Он не сезонный, рассчитан на круглогодичную поставку электроэнергии", - сказал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев по итогам подписания документа. По его словам, объем поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт.ч, с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.
Шерзод Ходжаев отметил, что несмотря на формулу контракта "бери или плати", узбекская сторона пошла на встречу афганским коллегам и "достаточно существенно смягчила эти условия".
"Учитывая сложную ситуацию в Афганистане, мы договорились иметь более гибкий график поставок, чтобы не заставлять их платить штрафы", - добавил замминистра.
Ранее представитель Минэнерго Узбекистана сообщал, что контракт является одним из условий Азиатского банка развития (АБР) в рамках финансирования строительства новой линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан - Пули-Хумри" из Узбекистана в Афганистан.
В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве ЛЭП 500 кВ "Сурхан - Пули-Хумри". В апреле "Узбекэнерго" приступило к строительству линии на территории Узбекистана. ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% - до 6 миллиардов кВт.ч в год. Срок реализации проекта - до конца 2020 года.
Финансирование проекта предварительной стоимостью 150 млн долларов будет осуществляться за счет средств правительств Афганистана и Узбекистана, последний выделит 45 млн долларов.

Источник - gazeta.uz
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