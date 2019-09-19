Праздник туркестанистики! Узбекистан рассекречивает архивные документы до 1917 года

10:50 21.09.2019

Архивные документы до 1917 года будут рассекречены

В Узбекистане рассекретят архивные документы исторического периода (до 1917 года), хранящиеся в государственных архивах.



В Узбекистане будут рассекречены архивные документы исторического периода (до 1917 года), хранящиеся в государственных архивах. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева от 20 сентября о совершенствовании архивного дела и делопроизводства в стране.

Документом на базе Агентства "Узархив" при Кабинете министров создается Агентство "Узархив" Республики Узбекистан. Оно совместно со Службой государственной безопасности должно принять меры по рассекречиванию указанных документов до 1 июня 2020 года.