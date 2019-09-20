КырДепутатка Карамушкина отказывается дальше ходить на допросы. Штурмуйте мой дом, забирайте в наручниках...

12:39 21.09.2019

Депутат Карамушкина категорически отказалась сотрудничать с комиссией по изучению событий в Кой-Таше 7-8 августа



Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина публично и в категоричной форме заявила об отказе сотрудничать с комиссией по изучению событий в Кой-Таше 7-8 августа.



"Официально заявляю, что можете, конечно, предпринять штурм моего дома и забрать в наручниках, но я отказываюсь приходить для дачи показаний. Или проводите открытое заседание в прямом эфире, тогда я расскажу еще раз, кто действительно спровоцировал народ на беспорядки, как проходил военный штурм граждан, как, спасая сотрудников спецназа, я теперь с легкой руки генпрокурора стала организатором захвата заложников", - написала Карамушкина на своей странице в Facebook.



Депутат также заявила, что данная комиссия "была создана лишь для того, чтобы оправдать действия власти и военного штурма мирных граждан".



Как уже сообщалось, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова уже трижды приглашались на заседание комиссии и трижды не явились. На следующее заседание, которое назначено на 23 сентября, депутаты вновь приглашены.



Ранее депутат Кодуранова также заявила об отказе давать пояснения членам комиссии.



Напомним, члены партии СДПК депутаты Карамушкина и Кодуранова находились в селе Кой-Таш в числе сторонников Алмазбека Атамбаева. После задержания бывшего президента обе вызывались на допрос в ГКНБ в рамках возбужденных уголовных дел по фактам захвата заложников и организации массовых беспорядков. Карамушкина взята под домашний арест.



7-8 августа в селе Кой-Таш проводилась спецоперация по задержанию Атамбаева. Сторонники бывшего президента оказали вооруженное сопротивление. В результате столкновений убит офицер спецназа, тяжелое ранение получил начальник ГУВД Чуйской области.



Атамбаев задержан 8 августа и водворен под стражу. Задержан также ряд его сторонников.