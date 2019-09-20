Их нравы. Савик Шустер нагрел на бабки и подал в суд на Коломойского

13:48 21.09.2019

Савик Шустер решил судиться с Коломойским после перепалки на ТВ



Между телеведущим Савиком Шустером и украинским олигархом Игорем Коломойским произошла перепалка в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале "Украина".

Речь в программе зашла о том, как программу Шустера в свое время сняли с эфира телеканала "1+1", принадлежащего Коломойскому. Шустер заявил, что тогда команда продолжала отдавать сигнал телепередачи, но в эфир это не пошло. Телеведущий также заявил, что намерен судиться с Коломойским из-за его слов в интервью "Украинской правде", когда олигарх заявил, что Шустер получил оплату вперед за 10 передач, сделал одну, а на вторую "спалился" - взял деньги, а по условиям не должен был брать деньги ни с кого.