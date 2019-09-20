|Рога не мешают? Ошские кутюрье представили "около 100 видов национальной одежды кочевников"
14:58 21.09.2019
Около ста моделей национальной одежды кочевников представили ошские дизайнеры моды
В комплексе "Манас Ордо" в рамках культурной программы Национальных Игр Кочевников дизайнеры из Оша провели показ национальных видов одежды. Сообщает мэрия южной столицы.
Ошскими модельерами и дизайнерами подготовлено около 100 видов национальной одежды кочевников в различных стилях и направлениях – от этномоды до исторических образцов, описанных в древних эпосах. В составе коллекции мужская и женская одежда, в том числе одежда для молодых девушек, невест, зрелых женщин.
По словам дизайнеров и модельеров, этнический стиль занимает значительное место в мире моды. А кыргызские мастера сохранили умение воспроизводить типичные особенности национальной одежды в гардеробе современных граждан.
Участники модного показа отмечают, что в древние времена этническая одежда выражала социальный статус человека и его родовую принадлежность. Несмотря на многообразие, все виды подготовленной одежды в этническом стиле объединяет практический фасон, свободный крой, удобство и комфорт в любых условиях, яркая цветовая палитра, богатый ассортимент декоративных элементов.