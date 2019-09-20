Рога не мешают? Ошские кутюрье представили "около 100 видов национальной одежды кочевников"

14:58 21.09.2019

Около ста моделей национальной одежды кочевников представили ошские дизайнеры моды



В комплексе "Манас Ордо" в рамках культурной программы Национальных Игр Кочевников дизайнеры из Оша провели показ национальных видов одежды. Сообщает мэрия южной столицы.



Ошскими модельерами и дизайнерами подготовлено около 100 видов национальной одежды кочевников в различных стилях и направлениях – от этномоды до исторических образцов, описанных в древних эпосах. В составе коллекции мужская и женская одежда, в том числе одежда для молодых девушек, невест, зрелых женщин.



По словам дизайнеров и модельеров, этнический стиль занимает значительное место в мире моды. А кыргызские мастера сохранили умение воспроизводить типичные особенности национальной одежды в гардеробе современных граждан.



Участники модного показа отмечают, что в древние времена этническая одежда выражала социальный статус человека и его родовую принадлежность. Несмотря на многообразие, все виды подготовленной одежды в этническом стиле объединяет практический фасон, свободный крой, удобство и комфорт в любых условиях, яркая цветовая палитра, богатый ассортимент декоративных элементов.