Ближний Восток. Летящие камни в стеклянном доме, - С.Кожемякин

15:01 21.09.2019 Ближний Восток. Летящие камни в стеклянном доме



На Ближнем Востоке создаются новые очаги конфликтов. США и Израиль пытаются разрушить хрупкий мир в Ливане. Одновременно объявлено об аннексии палестинских земель, что грубо нарушает решения ООН.



Провокации по графику



Если представить, что какое-нибудь издательство задумает выпустить методическое пособие "Как развязать войну в рекордно короткие сроки?", проблем с выбором авторов у него не возникнет. На эту роль блестяще подходят правительства США и Израиля - подобного опыта у них предостаточно. Сегодня отработка соответствующих навыков происходит на Ближнем Востоке. В качестве одного из полигонов выбран Ливан. Удары наносятся по самым слабым узлам той сложной конструкции, какой является это многоконфессиональное государство, основанное на множестве компромиссов.



Попытки расшатать ситуацию в Ливане предпринимались и раньше. Однако ни исламистские мятежи в 2012 и 2013 годах, ни вторжение в страну "Исламского государства"* в 2014 году, ни откровенные провокации вроде задержания в Саудовской Аравии ливанского премьер-министра Саада Харири не дали ожидаемых результатов. После периода нестабильности политическая обстановка нормализовалась, были проведены президентские и парламентские выборы. Ведущие позиции заняла "Коалиция 8 марта", чей костяк составляют партии "Свободное патриотическое движение", "Амаль" и "Хезболла". Она нацелена на конструктивные отношения с правительством Сирии и Ираном, что не может не раздражать правящие круги США и Израиля.



Нынешнее наступление готовилось тщательно, а действия были рассчитаны буквально по минутам. Точкой отсчета можно считать 25 августа, когда над ливанской столицей Бейрутом появились начиненные взрывчаткой израильские беспилотники (БПЛА). Один из них по неизвестным причинам рухнул, а второй взорвался в районе Дахия, считающемся оплотом "Хезболлы". Повреждения получил информационный центр этой шиитской партии, несколько его сотрудников были ранены. В тот же день ВВС Израиля нанесли авиаудар по военной базе в пригороде Дамаска, убив двух членов боевого крыла "Хезболлы".



Провокации продолжились утром 26 августа. Израильские самолеты вторглись в ливанское воздушное пространство и разбомбили отряд организации "Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование". Состоящая из палестинских беженцев, она частично базируется в Ливане и воюет на стороне сирийского правительства.



В Бейруте назвали эти действия актом агрессии. Под председательством президента страны Мишеля Ауна прошло экстренное заседание высшего совета обороны. На нем было подтверждено законное право Ливана "использовать все средства для отражения израильских нападений". В войска поступил приказ сбивать незаконно нарушившие границу летательные аппараты. МИД направил в Совет Безопасности ООН жалобу, где говорится о грубом нарушении Израилем режима прекращения огня, закрепленного резолюцией Совбеза от 2006 года.



С осуждением враждебных шагов Тель-Авива выступили все прогрессивные силы страны. Ливанская коммунистическая партия заявила, что эти события подтверждают курс противника и его спонсоров на экспансию. "Есть только один возможный ответ - сопротивление", - подчеркнули в ЛКП, призвав к единству для защиты от "империалистических и сионистских проектов, направленных против мира в регионе". Руководитель "Хезболлы" Хасан Насралла отметил в свою очередь, что Израиль перешел все "красные линии". А это, по его словам, освобождает организацию от соблюдения аналогичных ограничений.



Однако Тель-Авив и не думал успокаиваться. 28 августа его боевые беспилотники опять пересекли границу, но были отогнаны огнем ливанской армии. Тогда Израиль задействовал истребители. В предпоследний день лета они совершили полеты над городом Сур и другими населенными пунктами, имитируя воздушные атаки.



В ответ 1 сентября боевое крыло "Хезболлы" обстреляло позиции израильской армии, уничтожив бронемашину. За этим последовала новая серия ударов по Ливану. "Мы ответили сотней снарядов и огнем с воздуха", - сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он не уточнил, что один из этих снарядов разорвался прямо у поста миротворцев ООН. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Несмотря на относительное затишье, провокации продолжались и в последующие дни. Например, 9 сентября "Хезболла" сбила разведывательный БПЛА над Южным Ливаном.



"Пятая колонна"



Если Израиль отвечает за военные провокации, то США взяли на себя дипломатические и информационные задачи. Во-первых, Вашингтон публично поддержал право союзника "на самозащиту" и заблокировал внесенный в Совбез ООН проект резолюции, призывающий к прекращению эскалации. Недовольство США вызвало отсутствие в документе прямого осуждения "Хезболлы" как главного виновника конфликта.



Во-вторых, Вашингтон подключился к развязанной Израилем кампании, обвиняющей "Хезболлу" в совместном с Ираном производстве высокоточных ракет. По данным ряда источников, госсекретарь США Майк Помпео передал Ауну послание с требованием немедленного демонтажа всех военных объектов, к которым Иран имеет хоть какое-то отношение. В противном случае Вашингтон грозит им уничтожением.



Для подтверждения угроз Вашингтон задействовал санкции. Министерство финансов США внесло в "черный список" ливанский "Джаммал Траст Банк", обвинив его в оказании финансовых услуг "Хезболле". 10 сентября санкции были наложены еще на несколько организаций и лиц, связанных с "Хезболлой".



Задача этих действий очевидна: расколоть ливанское общество, вызвать правительственный кризис и привести к власти марионеток. Особая ставка делается на премьер-министра Саада Харири - лидера прозападной партии "Движение будущего". Согласно существующим этноконфессиональным квотам, важнейшие государственные посты в Ливане разделены между различными религиями и национальностями. Кресло премьера закреплено за мусульманином-суннитом. Его занимает Харири как глава крупнейшей суннитской партии. И хотя большинство мест в кабинете принадлежит "Коалиции 8 марта", сбрасывать премьера со счетов не приходится.



Это проявилось в ходе последнего конфликта. На словах осудив Израиль, Харири возложил главную ответственность на шиитскую партию. "Хезболла" - не только ливанская, это региональная проблема", - заявил он, поддержав введенные США санкции. 1 сентября премьер позвонил Помпео и советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну, призвав их вмешаться в события. Однопартийцы Харири в парламенте обвинили "Хезболлу" в ухудшении отношений с другими странами.



Нельзя исключать, что активность оппозиции - не просто реакция постфактум, а заранее подготовленные шаги. Обращает на себя внимание встреча Харири с Помпео. Она прошла в Вашингтоне 15 августа. Как сообщили в госдепартаменте США, Помпео "высоко оценил приверженность правительства Ливана защите своей страны перед лицом угрозы со стороны Ирана и "Хезболлы".



Там же, в США, Харири встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, а по возвращении инициировал неолиберальные реформы. 11 сентября премьер объявил о введении "чрезвычайного положения" в экономике. Напомнив, что госдолг Ливана достиг 150 процентов, а дефицит бюджета - 11 процентов ВВП, он анонсировал меры жесткой экономии, среди которых - замораживание найма новых работников и приватизация госактивов. Частным компаниям, среди прочего, может быть передано управление портом Бейрута.



Эти шаги, уверяет Харири, позволят получить 11 млрд долл., обещанных зарубежными донорами на конференции "Париж-4" в прошлом году. На руку премьеру сыграло очень вовремя подоспевшее заявление рейтингового агентства "Фитч" о вероятности дефолта в Ливане.



"Хезболла", "Амаль" и ряд других партий выступили против планов Харири. Хорошо известно, что неолиберальные реформы в условиях политической неустойчивости - прямой путь к острому кризису. Возможность массовых протестов допустил и сам премьер, указав, впрочем, что "надо пойти на риск". Этот риск может иметь роковые последствия. В 1975-1990 годах Ливан пережил кровавую гражданскую войну, в которой погибли 150 тыс. человек - каждый пятнадцатый житель. Этнорелигиозный и политический баланс остается хрупким. Больше месяца была парализована работа правительства после того, как в июне Демократическая партия обвинила Прогрессивную социалистическую партию в убийстве своих работников.



Но, возможно, этого и ждут внешние силы. Ввергнув Ливан в гражданское противостояние, они смогут снова поджечь соседнюю Сирию и найти повод для наращивания вмешательства в дела региона.



Власть захватчиков



Сильный и сплоченный Ливан не по душе и его южному соседу, тем более что Израиль пустился в опасную авантюру по аннексии палестинских территорий. Как обычно, Тель-Авив действует в тесной связке с США. Почти два года назад администрация Трампа сообщила о подготовке "мирного плана", который якобы положит конец многолетнему конфликту. Неоднократные утечки информации и действия самого Вашингтона, признавшего Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, не оставили сомнений: ни о каком справедливом решении речи не идет. Почти 60 процентов Западного берега реки Иордан будет включено в состав еврейского государства. Оставшаяся территория - вернее, совокупность почти не связанных между собой анклавов - составит "Новую Палестину". Это псевдогосударственное образование будет лишено вооруженных сил, его границы станет контролировать израильская армия, даже в экономической политике палестинская администрация не будет обладать полным суверенитетом. Сами собой напрашиваются параллели с бантустанами в ЮАР времен апартеида…



Руководство Палестины заранее отвергло дискриминационную инициативу, продолжая требовать исполнения резолюций ООН о создании независимого арабского государства. Тогда, отложив официальную публикацию политической части плана до формирования нового израильского правительства, США решили купить палестинцев. В июне в Бахрейне прошел международный форум "Мир ради процветания". На нем старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер презентовал проект экономической помощи. В случае принятия навязываемой сделки Палестине обещают 50 млрд долл. на развитие промышленности и инфраструктуры.



Если Вашингтон пытается подсластить пилюлю финансовым "пряником", то Нетаньяху отбросил всякие ширмы. За последние месяцы правительство утвердило строительство почти 9 тыс. новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу. Это идет вразрез с резолюциями ООН, требующими прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. "Ни одно поселение не будет демонтировано, ни один житель не будет выселен, мы продолжим строить вечно", - заявил Нетаньяху. Одновременно власти массово сносят дома палестинцев. СМИ сообщают о планах Израиля по стимулированию их эмиграции в другие страны.



Кульминацией стало выступление Нетаньяху 10 сентября. "Сегодня я заявляю о намерении сразу после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северный берег Мертвого моря", - заявил он. Вашингтон поддержал ближайшего союзника. По словам посла США Дэвида Фридмана, "Израиль имеет право на аннексию некоторых территорий Западного берега".



Левые силы осудили этот шаг. "Это не просто предвыборный ход. Концепция правого апартеида состоит из двух параллельных процессов - уничтожения гражданского статуса арабов в Израиле и аннексии территорий", - заявил глава возглавляемой коммунистами коалиции ХАДАШ Айман Уда. Политика правящих кругов действительно строится на самом примитивном расизме. Принятый закон о "национальном государстве еврейского народа" дополняется соответствующей риторикой. "Евреи - это особая раса, я рад быть ее частью. Вы не можете проповедовать нам мораль, потому что вы антисионисты", - заявил депутат от правящей партии "Ликуд" Мики Зоар парламентариям-арабам. Комментируя свое заявление, он добавил, что евреи обладают лучшим человеческим капиталом, поскольку никто, кроме них, не смог "из ничего создать страну и превратить ее в империю".



Даже такая западная организация, как "Эмнести Интернэшнл", вынуждена признать постоянную дискриминацию арабских депутатов. Что уж говорить о 2 млн граждан нееврейской национальности! Перед прошедшими 17 сентября выборами арабские партии создали блок "Объединенный список" и смогли увеличить свое представительство. Однако призыв ХАДАШ к левым и центристским партиям объединить усилия для противостояния правительству Нетаньяху не нашел отклика. Крупнейший оппозиционный альянс "Кахоль Лаван" подтвердил близость к правому лагерю, заявив о поддержке аннексии палестинских земель. Кто бы ни сформировал новое правительство, курс на дестабилизацию региона будет продолжен. Это в конечном счете ударит по Израилю, ведь, как известно, опасно бросаться камнями в стеклянном доме…



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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