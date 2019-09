США ввели санкции против Центробанка Ирана

15:03 21.09.2019

Тегеран оставляют без средств к существованию



Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана - "самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны". За "поддержку терроризма" под ограничительные меры попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Эта мера стала первой, принятой Белым домом в ответ на недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в организации которого Вашингтон и Эр-Рияд подозревают Тегеран. Одновременно с этим в американском руководстве не исключают военный сценарий противостояния Тегерану. Как заявил Дональд Трамп, "к нанесению удара по 15 важнейшим объектам в Иране все готово".



О новых санкциях против Ирана объявил лично Дональд Трамп. Он отметил: введенные ограничительные меры - "очень крупные, очень приоритетные". Подробности рассказал глава Минфина США Стивен Мнучин: "Бесцеремонная атака Ирана против Саудовской Аравии неприемлема. Действия Минфина нацелены на ключевой механизм, используемый иранским режимом для поддержки его террористической сети". Речь идет о Центробанке Ирана. Вместе с ним под санкции попал Национальный фонд развития Ирана (НФРИ). По словам Стивена Мнучина, эти две структуры "первоначально были предназначены для сохранения богатств иранского народа, но вместо этого использовались коррумпированным режимом для того, чтобы перемещать иранские резервы иностранной валюты его террористическим приспешникам". "Центробанк и НФРИ будут отрезаны от нашей банковской системы. Денежные средства больше не будут идти Корпусу стражей исламской революции. Мы отрезали Иран от всех источников получения средств",- заявил господин Мнучин.



Кроме того, под санкции попала иранская компания Etemad Tejarate Pars Co.- как отметили в Минфине США, она "используется для прикрытия финансовых трансакций логистического управления Минобороны Ирана, в том числе средств, поступающих из НФРИ".



Решение усилить экономическое давление на Тегеран было принято после того, как Вашингтон и Эр-Рияд заподозрили иранцев в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Напомним, что два крупнейших предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяло на себя хуситское движение "Ансар Аллах". Вашингтон и Эр-Рияд заявление хуситов сочли сомнительным, но в то же время официальных обвинений Тегерану пока не предъявили. Накануне в Пентагоне заявили, что ждут завершения саудовского расследования. Пока в Эр-Рияде не могут дать точного ответа на вопрос, откуда были запущены ракеты и дроны.



Аналогичная ситуация сложилась этим летом вокруг атак неизвестных на танкеры в Оманском заливе. Тогда в Вашингтоне также возложили вину на Тегеран, но окончательных итогов расследования так никто и не увидел.



Помимо санкций США не исключают и другие варианты давления на Тегеран. По данным газеты The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки. Кроме того, на этой неделе Центральное командование вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, провело серию консультаций, целью которых была проработка вариантов ответа на атаки на Саудовскую Аравию. По словам главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, работа военных заключается в том, чтобы предоставить президенту варианты действий. А решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять он сам.



Со своей стороны, Дональд Трамп считает, что время для "крайних мер" в отношении Тегерана еще не пришло.



"Самое простое, что я мог бы сделать, это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это",- заявил он.



Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что военный сценарий может оставаться подвешенным в воздухе до тех пор, пока США не убедятся в безопасности своих союзников в случае начала войны. Как отметила на этой неделе газета The New York Times, удар беспилотников "наглядно продемонстрировал уязвимость Саудовской Аравии, у саудовского руководства возникли вопросы по поводу того, какую именно поддержку они получат от администрации Трампа в случае крупного конфликта с Тегераном". Тем временем в четверг официальный представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США полковник Патрик Райдер сообщил: американские специалисты сейчас изучают, как именно действовали их зенитные ракетные комплексы Patriot в ходе атаки по Саудовской Аравии.



Как президент США не пошел на поводу у желающих войны с Ираном



"Не имея пока возможности реализовать военный сценарий против Ирана ввиду непредсказуемости его последствий, в том числе для Эр-Рияда, Вашингтон будет наращивать санкции в отношении Ирана",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, что бы ни заявляли в Тегеране, ограничительные меры наносят иранской экономике серьезный ущерб. "Санкции против Центробанка могут парализовать все торговые связи Ирана",- отметил эксперт.



Из заявлений, которые делали на этой неделе представители как США, так и Ирана, складывалось впечатление, что Тегеран и Вашингтон не хотят переходить черту и заранее перекладывают ответственность за возможные последствия друг на друга. "В то время, когда министр иностранных дел Ирана угрожает нам войной до последнего американца, мы здесь, чтобы создать коалицию, нацеленную на достижение мира",- заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе поездки в Джидду и Абу-Даби. На эти слова сразу же ответил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Перед отлетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН он написал на своей странице в Twitter: не Тегеран, а Вашингтон и его союзники хотят сражаться с иранцами "до последнего американца". Эта полемика наверняка будет продолжена на следующей неделе на полях Генассамблеи, где Вашингтон намерен поднять вопрос о создании коалиции против Ирана.



В Москве американскую политику в отношении Тегерана продолжали критиковать.



"Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере",- сказал "РИА Новости" директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.



Как Иран ответил на санкции Вашингтона



В отличие от США, Россия всегда настаивала на включении Ирана в решение ближневосточных проблем. Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов напомнил в беседе с "Ъ" о представленной в июле российской Концепции коллективной безопасности в Персидском заливе (она подразумевает создание фактического регионального аналога Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). "На этой неделе в Москве прошла встреча экспертов высокого уровня из стран региона, государств-членов Совбеза ООН и БРИКС. Они обсудили российскую концепцию и в целом ситуацию в регионе, обострение обстановки вокруг Ирана. Один из самых актуальных вопросов - создание системы мониторинга, в том числе механизма, который бы позволял проверять факты, связанные с нарушением безопасности того или иного государства",- рассказал эксперт. И добавил: "Если бы эта система уже работала, мы бы могли сказать, кто стоит за атаками на Саудовскую Аравию".



Марианна Беленькая